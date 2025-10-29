Wenn dein erster Griff am Morgen der Kaffeekanne gilt, dann kannst du den Reiz eines Kaffeevollautomaten sicherlich nachvollziehen. Leider hat der gute Geschmack auch häufig einen entsprechend hohen Preis. Doch es geht auch deutlich günstiger, wenn du dir ein Marken-Gerät schnappen möchtest. Bei MediaMarkt gibt’s aktuell einen De’Longhi-Kaffeevollautomaten mit Milchaufschäumdüse nämlich fast 60 Prozent günstiger. Während der bunten Black-Week-Deals zahlst du somit nur noch 249 Euro.

Günstiger geht’s nicht? So gut ist der MediaMarkt-Preis

Bleiben wir erstmal direkt beim Preis. Wie bereits erwähnt, senkt MediaMarkt diesen beim De’Longhi Magnifica S ECAM21.116.B aktuell um ganze 59 Prozent. Statt über 600 zahlst du dadurch nur noch 249 Euro für den Kaffeevollautomaten. Mit Blick auf den Funktionsumfang – auf den wir gleich genauer eingehen – ist das bereits ein fairer Deal.

Wie stark das Angebot wirklich ist, zeigt aber vor allem der Preisvergleich. Denn wie du dort sehen kannst, ist aktuell kein anderer Händler im Netz günstiger als MediaMarkt. Mehr noch: Der Versand ist hier kostenfrei, es bleibt also wirklich nur bei den 249 Euro.

Noch nie günstiger: Hier geht’s zum Kaffeevollautomaten

Das bietet dir der De’Longhi Kaffeevollautomat

Im Grunde soll dir ein Kaffeevollautomat wie der Magnifica S ECAM21.116.B es ermöglichen, leckere Kaffeespezialitäten per Knopfdruck zu Hause zubereiten zu können. Während viele kostspieligere Modelle hierbei mit einer schier unendlichen Anzahl an Heißgetränken werben, beschränkt man sich bei diesem De’Longhi-Gerät eher auf die Wesentlichen. So gibt es fünf Programme: Espresso, 2x Espresso, Espresso Lungo, Kaffee, Kaffee groß und eine Heißwasserfunktion für Tee.

Das klingt jetzt vielleicht erstmal etwas wenig, und vor allem Fans vom Cappuccino oder Latte macchiato könnten enttäuscht sein. Doch keine Sorge: In Kombination mit der Milchaufschäumdüse sind leckere Cappuccinos und Co. natürlich ebenso möglich. Dabei kannst du über einen Drehregler die Kaffeestärke und -menge stets nach deinen Vorlieben einstellen. Wer auf frische Kaffeebohnen setzt, hat hierfür einen 250 g Bohnenbehälter mit Aromaschutz-Deckel sowie ein 7-stufiges Kegelmahlwerk zur Verfügung. Kaffeepulver lässt sich aber ebenso verwenden. Und besonders praktisch für Paare: Es lassen sich zwei Espresso-Tassen gleichzeitig zubereiten.

In Sachen Wartung und Reinigung wird dir ebenfalls gut unter die Arme gegriffen. Wie gewohnt gibt es etwa ein vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm. Zudem können sowohl der 1,8 Liter große Wassertank als auch die Brühgruppe einfach entnommen und so zusätzlich gereinigt werden.

