Aldi: Handy mit Gratis-Kopfhörern für weit unter 200 Euro

Günstige Smartphones kommen bei Aldi in diesen Tagen in Mode. Nach dem Motorola Moto G04s für unter 100 Euro startet der Lebensmittel-Discounter jetzt mit dem nagelneuen Xiaomi Redmi 14c für knapp 150 Euro durch. Auf den ersten Blick für ein Einsteiger-Smartphone gar nicht mal so günstig. Doch es gibt zu diesem Preis nicht nur die „große“ Variante mit stattlichen 256 GB Speicherplatz zu kaufen, sondern noch ein weiteres Extra kostenlos dazu.

Aldi bietet Xiaomi-Handy mit kostenlosen In-Ears zum Sonderpreis an

Teil des Lieferumfangs ist bei Aldi nämlich nicht nur das Smartphone selbst. Auch die In-Ear-Kopfhörer Xiaomi Redmi Buds 6 Play, die gegenwärtig von Xiaomi für knapp 15 Euro verkauft werden, sind inklusive. Das Handy selbst bietet auf Basis von Android 14 neben viel erweiterbarem Speicherplatz ein vergleichsweise großes Display (6,88 Zoll / 720 x 1.640 Pixel) und 8 GB RAM. Als Prozessor (SoC) ist der MediaTek Helio G81 verbaut. Beim Akku ist die Wahl auf ein Modell mit einer Kapazität von 5.160 mAh gefallen.

Auf der Rückseite des schwarzen Smartphones sind zwei Kameras verbaut. Zu einer 50 Megapixel starken Hauptkamera gesellt sich noch eine 2-Megapixel-Kamera für hübsche Tiefenschärfe-Effekte auf deinen Fotos. Die Frontkamera für Videochats und Selfies löst mit 13 Megapixeln auf. Nutzbar ist das Handy in allen LTE-Netzen, 5G wird aber nicht unterstützt. Bluetooth in Version 5.4 ist ebenso an Bord wie NFC für mobiles Bezahlen.

Neu bei Aldi zum Sonderpreis zu haben: das Xiaomi Redmi 14c.

Handy ist auch mit nur 128 GB zu haben

Aldi und Xiaomi bieten das Redmi 14c ab sofort samt In-Ear-Kopfhörern zu einem Preis von 149 Euro an. Laut Angaben des Lebensmittel-Discounters entspricht das gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) einem Rabatt in Höhe von 23 Prozent. Ein aktueller Preisvergleich zeigt: In anderen namhaften Onlineshops kannst du das Handy mit 256 GB aktuell ab knapp 160 Euro kaufen. Mit nur 128 GB Speicherplatz werden mindestens knapp 107 Euro fällig.

Bezahlen kannst du bei Aldi übrigens nicht nur mit Kreditkarte oder über Paypal. Auch eine Zahlung über Klarna ist möglich. Dann sogar in drei zinsfreien Raten über jeweils rund 50 Euro. Einmalig kommen in jedem Fall noch 5,95 Euro für den Versand hinzu. Ein Starterpaket für den Prepaid-Handytarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben ist im Lieferumfang ebenfalls inklusive. Du kannst das Handy aber auch mit jeder anderen SIM-Karte im Nano-Format nutzen.

