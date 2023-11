Aldi: Großer 4K-UHD-Fernseher zum Spitzenpreis im Angebot

Ab sofort ist es im Onlineshop von Aldi möglich, einen großen 4K-UHD-Fernseher aus dem Hause Telefunken mit einem satten Rabatt zu kaufen. Ausgestattet mit einem 58 Zoll (ca. 147 cm) großen Panel bietet der Telefunken XU58SN550S nicht nur eine integrierte Sprachsteuerung über Amazons Alexa, sondern auch integriertes Internet per LAN-Anschluss oder WLAN. So kannst du auch auf Apps zugreifen, um zum Beispiel Videostreams über Netflix, Prime Video oder YouTube abzurufen.

Großer 4K-UHD-Fernseher mit vielen Extras

Nutzbar ist der Flachbildfernseher über Antenne (DVB-T), an einem Satellitenanschluss (DVB-S) oder per Kabelanschluss (DVB-C). Ein entsprechender Triple-Tuner ist ab Werk vorinstalliert. Du benötigst also keinen zusätzlichen Receiver für deinen TV-Empfang. Weitere Extras sind ein integrierter Media-Player, drei HDMI-Ports und zwei USB-Anschlüsse. Verschiedene Technologien zur Bildoptimierung (zum Beispiel Dolby Vision, HDR 10 und Micro Dimming) dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Smart TV Telefunken XU58SN550S

Den Stromverbrauch gibt der Hersteller mit 70 kWh pro 1.000 Nutzungsstunden an. Aber nur, solange du dein TV-Bild in SDR-Qualität empfängst. Schaltest du HDR ein, steigt der Strombedarf auf 125 kWh pro 1000 Nutzungsstunden. Umgerechnet bedeutet das, dass du bei einem angenommenen Strompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde mit Kosten in Höhe von knapp 25 respektive knapp 44 Euro mit zugeschaltetem HDR rechnen musst.

Was kostet der Telefunken-Fernseher bei Aldi?

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für das Smart TV von Telefunken liegt bei 479,99 Euro. Aldi zieht davon 21 Prozent ab und bietet den großen UHD-Fernseher, solange der Vorrat reicht, zu einem Preis von nur 379 Euro an. Sechs Monate HD+ inklusive. Einmalig kommen Lieferkosten in Höhe von 18,90 Euro dazu, sodass der Gesamtpreis auf knapp 398 Euro steigt. Ein dennoch richtig guter Preis. Denn üblicherweise gibt es aktuell nur das 55-Zoll-Modell zu ähnlichen Konditionen zu kaufen.