Akku-Sauger, Saugwischer & mehr: Beliebte Marke startet großen Weihnachts-Schlussverkauf

Neben globalen Marken wie Dyson, hierzulande bekannten Labels wie Bosch, Vorwerk oder AEG, hat sich vor allem ein Anbieter von akkubetriebenen Reinigungsgeräten für Haus und Hof einen Namen gemacht. Bei Tineco findest du klassische Staubsauger, die deine Wohnung kabellos von losem Schmutz befreien. Aber auch ein paar extravagante Gerätschaften sind im Sortiment zu finden. Und die machen richtig gut sauber.

Mit Extra-Batterie: Dieser schlanke Akku-Staubsauger ist 32% günstiger

Ein Top-Angebot der aktuellen Weihnachts-Serie von Tineco ist jenes zum PURE ONE S15 Pet. Der Akku-Staubsauger ist mit einer innovativen Bürste ausgestattet, in der sich Tierhaare nicht so leicht verfangen. Vor allem richtet sich das Gerät aber an Nutzer, die gerne lange und gründlich saugen. Denn in diesem Set sind sogar zwei Akkus mit dabei, wodurch die Laufzeit ohne Zwischenladen auf 80 Minuten steigt.

Neben der speziellen „ZeroTangleTM“-Bürste gibt es auch weitere praktische Aufsätze, mit denen du den Sauger zum Multitalent machst. Damit kannst du dann auch unter Möbeln, auf Oberflächen und in den Nischen deines Autos saugen.

Der Akku ist abnehmbar, zwei Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Derzeit ist der PURE ONE S15 PET um 32 Prozent reduziert und kostet 409 Euro. Zu kaufen gibt’s ihn im Tineco Online Store oder bei Amazon (hier musst du einen Coupon aktivieren, um den Rabatt zu bekommen). Ohne zweiten Akku ist der S15 Pet nur 10 Euro günstiger.

Neuartiger Dampfreiniger – der kriegt alles weg

Eines der neuesten Geräte von Tineco hört auf den Namen FLOOR ONE S7 Steam. Der Bodenreiniger ist auf den ersten Blick ein Saugwischer, der Hartböden feucht säubert und dank Bürstenrolle auch hartnäckigen Schmutz wegbekommt. Nun erweitert Tineco die Funktion in diesem Gerät sogar noch um einen Dampfstrahler. Vorn am Gerät können 140° C heiße Dampfstrahlen auf den Boden abgegeben werden. Die sind dann für wirklich heftigen Schmutz geeignet. Damit wischst du nicht mehr nur durchs Wohnzimmer, sondern schaffst auch die fiesesten Flecken in der Küche weg und kannst sogar deinen Balkon wieder komplett sauber bekommen.

Das Ganze funktioniert ohne chemische Reinigungsmittel und ist dank der Hitze auch hygienisch, da mehr als 99,99 Prozent der Keime und Bakterien im Dampf abgetötet werden.

Der S7 Steam ist erst seit ein paar Wochen auf dem Markt. Zu Weihnachten streicht Tineco im eigenen Online Store und bei Amazon 80 Euro vom Ursprungspreis. Statt 699 Euro zahlst du so nur 619 Euro.

Überzeugend im Test: smarter Polsterreiniger jetzt 230 Euro günstiger

Im Test überrascht hat uns seinerzeit der Tineco Polsterreiniger CARPET ONE Spot. Der portable, akkubetriebene Reiniger säubert Stoffsofas tiefenrein und bei richtiger Anwendung rückstandsfrei – also ohne Wasserflecken. Die smarte Bürste gibt dabei Wasser und Reiniger wohldosiert ins Polster und saugt es sofort wieder ein. So dringt die Feuchtigkeit nicht zu tief ein und sorgt innen für Nässe. Das aufgesammelte Dreckwasser zeigt eindrucksvoll, wie schmutzig ein scheinbar sauberes Sofa doch ist.

Derzeit kannst du dir den Polsterreiniger – der auch einen Modus für Teppiche hat – stark reduziert sichern. Das einst für rund 500 Euro auf den Markt gebrachte Gerät kostet jetzt nur noch 269 Euro. Ein Rabatt um 230 Euro.

Tineco CARPET ONE Spot in der Station

Weitere Tineco-Geräte im Weihnachts-Sale

Um 100 Euro ist auch der neueste Saugwischer, der Tineco FLOOR ONE S7 Pro, reduziert. Er kostet 699 Euro statt 799 Euro. Weitere Geräte aus den S5- und S3-Serien der Vorjahre sind ebenfalls reduziert. Ein Blick auf die Aktionsseite des Herstellers und dessen Amazon-Shop lohnen sich. Einige Highlights listen wir hier noch auf:

Zusätzlich sind bei vielen Produkten noch Gratis-Extras mit dabei. Bei den Polster- und Teppichreinigern etwa eine Flasche Reinigungsmittel oder Extra-Zubehör wie Ersatz-Bürsten bei den Saugwischern. Der Weihnachts-Sale bei Tineco geht noch bis zum 24. Dezember, während der Laufzeit kommen immer wieder neue Artikel hinzu, so zum Beispiel der praktische PURE ONE Station Pet (ab 18.12. im Sale, hier Testbericht lesen). Einige Deals laufen aber auch schon vorher aus.