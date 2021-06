Prime Day 2021 endet: 3 Deals, die so schnell nicht wieder kommen

Beim Prime Day 2021 verspricht Amazon wieder Angebote aus allen möglichen Bereichen. Die meisten Angebote gibt es im Technik-Bereich, aber auch im Non-Tech-Bereich gibt es einige gute Schnäppchen. Kurz vor Toreschluss zeigen wir drei Schnäppchen, die so gut sind, dass sie vermutlich nicht so schnell wieder auftauchen werden – zumindest nicht zu solchen Preisen. Sogenannte „Nobrainer“, von denen es beim Prime Day 2021 deutlich mehr gibt als noch bei der vergangenen Auflage aus dem Oktober 2020.

Microsoft 365 Family: Jahresabo deutlich unter 50 Euro

Zum Black Friday gab es Microsoft 365 Family, das Office-Abo mit Cloud-Speicher und Rundum-Versorgung, immer mal wieder für 50 Euro. Üblich sind Jahresabo-Preise zwischen 60 und 80 Euro. Microsoft selbst verlangt sogar 99 Euro (UVP).

Am Prime Day ist das Jahresabo für 6 Nutzer jetzt sogar für nur 44,64 Euro. Damit sinkt der Preis erstmals deutlicher unter die 50-Euro-Marke. Absolute Kaufempfehlung für diesen Preis – auch auf Vorrat, denn: Microsoft erlaubt bis zu 5 Code-Einlösungen, sodass du das Abo zum Sparpreis direkt um mehrere Jahre verlängern kannst. Das Angebot gilt mittlerweile auch bei Saturn. Wichtig zu wissen: Es handelt sich in beiden Fällen um die Version, die per Code-Box zu dir nach Hause geschickt wird und nicht um einen Lizenzcode per Mail, der sofort nach Bestellung verfügbar ist.

Bose 700: Der Leserwahl-Sieger zum Knaller-Preis

Jüngst kürten unsere Leser die Bose Headphones 700, High-End-Over-Ears mit Noise-Cancelling, zum Kopfhörer-Sieger unserer Leserwahl. Bei Amazon rutschen die Kopfhörer, die einst für über 300 Euro starteten und normalerweise immer noch über der 250-Euro-Marke liegen, auf nun 208,04 Euro – zumindest in der schwarzen Variante. Ein echter Kampfpreis, der auch vom Preisverlauf so bestätigt wird.

Übrigens: Diesen Preis hat Saturn in seiner Prime-Day-Konteraktion ebenfalls in petto. Hier kannst du die Kopfhörer also auch ohne kostenpflichtiges Prime-Abo zum Top-Preis kaufen.

Preisverlauf der Bose Headphones 700 – der Prime Day macht sich deutlich bemerkbar.

Samsungs Tablet-Tipp rutscht am Prime Day radikal ab

Mit über 200 Euro Startpreis und zuletzt etablierten 189 Euro im Netz, hatte sich das Samsung Galaxy Tab A7 bereits bei Schnäppchenjägern einen Namen gemacht. Das Tablet eignet sich dank seiner vier Stereo-Lautsprecher hervorragend als Multimedia-Gerät für zu Hause und unterwegs. In der WiFi-Variante kostet es bei Amazon und Saturn derzeit 132,05 Euro. Der Prime-Day-Preis unterbietet dabei galant die als Nächstes erwartete 150-Euro-Marke – und das sogar deutlich.

→ Zum Angebot bei Amazon

→ Zum Angebot bei Saturn

Der Prime Day und die Saturn-Konteraktion gelten noch bis Mitternacht. Seit dem Start am Montag haben sich einige Preise sogar noch einmal verbessert – etwa jener der Bose-Kopfhörer, die zuerst 218 Euro kosteten. Viele weitere Deals findest du auf den Aktionsseiten von Amazon und Saturn.