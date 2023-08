Yeedi Floor Station 3: Saugroboter mit Auto-Reinigung getestet

Yeedi ist ein chinesischer Hersteller von Saugrobotern und bereits seit einigen Jahren auf dem deutschen Markt vertreten. Modelle wie der Yeedi Vac 2 Pro konnten uns in der Vergangenheit mit einer hervorragenden Wischfunktion zum günstigen Preis überzeugen. Die neue Yeedi Floor Station 3 kann erstmals bei Yeedi auch die Wischtücher selbstständig reinigen. Realisiert wird dies mit einer Waschanlage und zwei großen Wassertanks in der Station. Mehr dazu gleich.

Yeedi Floor Station 3 im Test: Aufbau und Navigation

Der Aufbau ist schnell erledigt, da Station und Saugroboter beinahe vollständig montiert in ihrem Karton auf die erste Verwendung warten. Station und Saugroboter sind komplett in Weiß gehalten und mit rosegoldenen Akzenten ausgestattet. Der Saugroboter selbst ist hochwertig verarbeitet, die Station zweckmäßig. Mit ihrer glänzend weißen Kunststoff-Oberfläche sieht sie aus wie ein gewöhnliches Haushaltsgerät und fügt sich weniger elegant in den Raum ein, als andere Modelle. Steht der Saugroboter jedoch nicht gerade im Wohnzimmer, ist dies zu vernachlässigen.

Die Yeedi Floor Station 3

Zur Navigation setzt der Saugroboter der Yeedi Floor Station 3 auf eine Kamera, statt wie die meisten Konkurrenten auf einen Laser-Turm. Das hat den Vorteil, dass der Saugroboter ein gutes Stück flacher ist und so auch mühelos unter flachere Sofas und andere Möbelstücke kommt. Bei der Präzision tun sich die beiden Techniken nichts, jedoch benötigt die Kamera zumindest ein bisschen Licht. In völliger Dunkelheit kann also nicht gestaubsaugt werden.

Auch eine Hinderniserkennung ist verbaut. Diese funktioniert hilft bei größeren Objekten wie Schuhen oder einem Klemmbaustein-Auto zuverlässig. Mit kleineren Objekten, etwa Schnürsenkeln oder einem Ladekabel, stößt sie jedoch an ihre Grenzen. Für die allgemeine Unordnung ist die Erkennung daher praktisch, man sollte sich jedoch nicht zu einhundert Prozent darauf verlassen.

Yeedi-App: Perfekt für Neulinge

Neben ein paar Buttons an der Station für die Nutzung ohne Smartphone, bleibt die Yeedi-App die zentrale Anlaufstelle, um die Yeedi Floor Station 3 zu steuern. Sie ist auf das Wesentliche reduziert und durch den Verzicht auf verschachtelte Menüs auch von technisch weniger versierten Menschen problemlos nutzbar. Dadurch verzichtet man zwar auf die ein oder andere Bonusfunktion oder detaillierte Zusatzeinstellung, macht die Bedienung aber wirklich einfach.

Zur Reinigung stehen drei Modi zur Auswahl. Eine Komplettreinigung, die Reinigung von einem oder mehreren Räumen oder die Reinigung von benutzerdefinierten Bereichen. Bei der benutzerdefinierten Reinigung kann man leider nur eine Zone festlegen. Soll der Saugroboter an zwei oder mehr individuellen Bereichen saugen, ist das nicht möglich. Diese Einschränkung bestand schon bei vorherigen Yeedi-Saugrobotern und wurde bedauerlicherweise noch nicht behoben.

Über einen zusätzlichen Button lassen sich Einstellungen am Roboter, wie Saugstärke und Wasserabgabe, verändern. Ein weiterer Button beherbergt alle Einstellungen für die Station.

Staubsaugen und Wischen

Mit einer starken Saugleistung von 5.100 Pascal (Herstellerangabe) eignet sich die Yeedi Floor Station 3 auch für den Einsatz auf Teppichböden. Beim Staubsaugen befördern zwei Bürsten an der Vorderseite den Dreck in die Mitte, wo dieser von einer Hauptbürste eingesaugt wird. Diese setzt auf eine Mischung aus Borsten und Silikonlamellen. Dadruch kann auch feiner Staub zuverlässig aufgenommen werden, ohne dass die Saugstärke und entsprechend auch die Lautstärke erhöht werden müsste. Durch die Borsten verheddern sich jedoch lange Haare gerne um die Bodenrolle und müssen mühevoll händisch entfernt werden. Das haben andere Hersteller wie Roborock oder iRobot besser gelöst, indem sie komplett auf Silikon setzten.

Yeedi Floor Station 3 Saugroboter von unten

Für die Wischfunktion setzt man bei der Yeedi Floor Station 3 auf zwei rotierende Pads. Diese werden von der Station mit Wasser befeuchtet und können dann auch hartnäckige Flecken zuverlässig entfernen. Jedoch gibt es auch Einschränkungen. So lassen sich die Bürsten nicht automatisch anheben, wodurch Teppich und Hartböden nicht in einem Durchgang gereinigt werden können. Auch hat der Saugroboter selbst keinen Wassertank und muss häufig zur Station zurückkehren. Dies hat jedoch keinen negativen Einfluss auf das Ergebnis, sondern sorgt nur für eine längere Reinigungsdauer.

Die beiden rotierenden Wischpads im Einsatz

Die Station: Fluch und Segen

Bei der Yeedi Floor Station 3 handelt es sich um ein Set aus Saugroboter und einer Station mit integrierter Waschanlage für die Wischpads. Die Station kann nicht nur die Wischpads befeuchten, sondern diese auch regelmäßig reinigen. Hat der Roboter seine Aufgabe beendet, werden die Pads erneut gewaschen und anschließend getrocknet. Dies dauert circa 2 bis 4 Stunden. Durch ist ein leises Lüftergeräusch im selben Raum wahrnehmbar.

Die „Waschstraße“ in der Station

Durch das automatische Waschen der Wischpads wäre ein autonomer Betrieb möglich, lediglich die Wasserbehälter wollen aufgefüllt und entleert werden. Wäre da nicht der Staubbehälter. Denn auch wenn der Saugroboter selbst eine entsprechende Vorrichtung bietet, kann die Station der Yeedi Floor Station 3 diesen Behälter nicht entleeren. So muss man den Saugroboter regelmäßig aus der Station hervorziehen und den Behälter entleeren. Hält man den Saugroboter dabei etwas schräg, fallen auch noch Krümel aus dem Behälter heraus und landen auf dem Boden. Das ist leider weniger komfortabel.

Der Staubbehälter muss leider manuell geleert werden

Für den aufgerufenen Preis von rund 600 Euro gibt es jedoch auch kein anderes Modell auf dem Markt, welches sowohl die Wischtücher reinigen als auch den Staubbehälter leeren kann. Hierfür musst du rund 200 Euro mehr investieren und dann etwa zum Roborock S7 Max Ultra (zum Test) oder zum Ecovacs X1e (zum Test) greifen.

Yeedi Floor Station 3 im Test: Unser Fazit

Die Yeedi Floor Station 3 kann uns im Test mit einem guten Saug- und Wischergebnis überzeugen. Auch die automatische Reinigung der Wischpads ist praktisch und der Preis von rund 600 Euro fair. Jedoch bewegt man sich hier in einem Preisbereich, bei dem man durchaus überlegen kann, noch etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und sich ein High-End-Modell mit automatischer Staubentleerung und Waschstraße zuzulegen. So kosten die oben angesprochenen Alternativen zwar rund 200 Euro mehr, bieten dafür aber mehr Komfort und einen beinahe autonomen Betrieb über Wochen hinweg.

Kommt dieser Preisaufschlag beim Kauf für dich nicht infrage, würde ich eher auf das automatische Waschen der Pads verzichten und zu einem Modell mit automatisierter Staubentleerung greifen. Hier bietet sich etwa der Yeedi Vac 2 Pro an, welcher uns im Test mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen konnte.

Pros der Yeedi Floor Station 3 im Test

vergleichsweise niedriger Preis

gute Wischfunktion

einfache App

Kartenfunktion

zuverlässige Navigation

Contras der Yeedi Floor Station 3 im Test