Roborock S7 Max Ultra Saugroboter im Test: So günstig geht High End

Roborock ist einer der führenden Hersteller von High-End-Saugrobotern. Erst vor wenigen Wochen hat man den neuen S8 Pro Ultra vorgestellt, der sich in unserem Test die Bestnote sichern konnte. Doch mit einem Preis von 1500 Euro ist der smarte Haushaltshelfer nicht gerade preiswert. Jetzt legt man mit dem neuen Roborock S7 Max Ultra nach, welcher für unter 1000 Euro so einiges zu bieten hat. Wir haben den neuen S7 Max Ultra getestet.

Roborock S7 Max Ultra im Test

Der Roborock S7 Max Ultra ist der erste Saugroboter mit All-in-One-Dock für unter 1000 Euro. Um diesen Preis zu erreichen, lässt Roborock Extras wie die Kameras und LED-Beleuchtung weg. Bei Verarbeitung und Saugleistung macht man hingegen keine Abstiche, wie unser Test zeigen wird. Doch der Reihe nach.

In der riesigen Verpackung findet sich neben der Station und dem Roboter alles, was zur Inbetriebnahme vonnöten ist. Der Aufbau ist innerhalb von Minuten erledigt. Station zusammenstecken und von Folien befreien und den Saugroboter einschalten. Schon kann es losgehen. Für Neulinge liegt auch eine ausführliche Anleitung bei, welche dich durch die Einrichtung führt.

Vorbildliche App

Zum Einrichten des Saugroboters benötigen wir die Roborock-App. Mit dieser wird der Saugroboter mit dem WLAN verbunden und fertig eingerichtet. Dazu dreht der Roboter eine kurze Lernrunde durch die Wohnung, um eine präzise Karte zu erstellen. Damit kannst du den Roborock S7 Max Ultra künftig zielgenau in jeden Raum schicken und auch für jeden Raum individuelle Reinigungseinstellungen treffen. Etwa um den Echtholzboden nur mit geringer Feuchtigkeit zu wischen und rund um das Hundebett besonders gründlich zu staubsaugen.

Die Roborock-App gefällt uns schon seit vielen Jahren richtig gut und wird regelmäßig um neue Funktionen erweitert. Dabei ist die App logisch aufgebaut, schön gestaltet und funktioniert zuverlässig. So finden sich alle Funktionen zum Bedienen des Saugroboters auf der übersichtlichen Startseite. Fortgeschrittene Nutzer haben in den Einstellungen zudem unzählige Funktionen, den Saugroboter an ihre Bedürfnisse anzupassen.

Neu in diesem Jahr fragt die App bei der ersten Benutzung deutlich mehr Informationen ab. Dazu gehört etwa, ob der Saugroboter auf mehreren Etagen eingesetzt werden soll, ob Haustiere im Haushalt wohnen und ob der Saugroboter auf empfindliche Möbel Rücksicht nehmen soll. Diese Einstellungen konnte man vorher schon in den Einstellungen der App treffen. Jetzt wird man praktischerweise direkt gefragt und kann sich den Umweg ins Menü sparen.

Der Roborock S7 Max Ultra beim Staubsaugen

Staubsaugen mit dem Roborock S7 Max Ultra

Bei der Navigation verlässt sich der Roborock S7 Max Ultra auf ein Lidar-System, gepaart mit mehreren Infrarot-Sensoren. Auf diese Weise kann er sich millimetergenau im Raum zurechtfinden. Auch die Unterstützung von mehreren Stockwerken ist gegeben. Wenn man den Roboter per Hand in einen anderen Raum trägt, findet er sich schnell zurecht. Für die Hinderniserkennung kommt ein 3D-Sensor statt Kameras zum Einsatz. Dieser funktionierte im Test jedoch fehlerfrei und sorgte dafür, dass um Socken, Ladekabel und ein Klemmbausteinauto zuverlässig herum navigiert wurde.

Nachgelegt hat man hingegen bei der Saugstärke und bietet nun starke 5.500 Pascal. Außerdem kommt beim Roborock S7 Max Ultra eine robuste Gummibürste mit Silikonlamellen zum Einsatz. Diese sorgt nicht nur für eine bessere Reinigungsleistung auf Teppichen im Vergleich zu normalen Borsten, sondern verhindert auch effektiv, dass sich lange Haare um selbige wickeln.

Die Bürste aus Vollgummi

Mit dieser Kombination aus durchdachten Bürsten und hoher Saugstärke erzielt der Saugroboter ein ausgezeichnetes Ergebnis beim Staubsaugen in unserem Praxis-Test.

Schrubben statt nur Wischen

Um auch mit hartnäckigen Flecken auf dem Boden fertigzuwerden, setzt der Roborock S7 Max Ultra auf eine vibrierende Wischplatte. Diese schrubbt mit bis zu 3.000 Bewegungen pro Minute über den Boden. Dieses Prinzip ist mit einer elektrischen Zahnbürste vergleichbar. Da der Saugroboter dabei extrem gründlich arbeitet, mit sehr wenig Wasser klarkommt und man die Wassermenge in der App regulieren kann, bietet er die beste Wischfunktion für Holz, Parkett und Laminat bei uns im Test. Wird das Wischtuch nicht benötigt, etwa wenn nur gestaubsaugt werden soll oder der Saugroboter einen Teppich erkennt, wird es automatisch nach oben geklappt. So gelangt keine Feuchtigkeit an den Boden.

Berührt nicht den Boden: das VibraRise-Wischpad

All-in-One-Dock macht den Saugroboter „Ultra“

Wie alle High-End-Modelle von Roborock kommt auch der S7 Max Ultra mit dem All-in-One-Dock daher. Dieses kann den Saugroboter nicht nur aufladen, sondern auch den Staubbehälter leeren, Frischwasser zum Wischen auffüllen und das Wischtuch reinigen. Der große Staubsaugerbeutel in der Station reicht dabei für circa drei Monate, ehe er ersetzt werden muss. Die Wassertanks müssen ungefähr einmal die Woche ausgeleert beziehungsweise aufgefüllt werden. Diese Werte beziehen sich auf eine ca. 60 Quadratmeter-Wohnung und zwei bis fünf Reinigungsvorgängen pro Woche, je nach Raum. Bei größeren Flächen muss gegebenenfalls häufiger aufgefüllt werden.

Hier wird das Wischtuch des Roborock S7 Max Ultra gewaschen und getrocknet

Eine Neuerung aus der Roborock S8-Serie schafft es auch in die Neuauflage des S7 Max Ultra: Musste das Wischtuch bisher an der Luft trocknen, was gerade während der kalten Wintermonate nicht ideal ist, spendiert Roborock dem S7 Max Ultra eine aktive Trocknung. Beim Vorgänger haben andere Tester teilweise über Schimmel geklagt. Persönlich konnte ich das Problem nie nachstellen, jedoch unterschreitet die Temperatur in meinem Zuhause auch selten die 22 Grad. Mit der neuen Trocknung ist das Problem jedoch nun für alle Nutzer aus der Welt geschafft. Diese trocknet das Wischtuch zuverlässig in 2 bis 4 Stunden. Das Geräusch ist im selben Raum dabei leise wahrnehmbar. Besonders nutzerfreundlich: Besitzer des Vorgänger-Modells können das Trocken-Modul für wenig Geld nachrüsten.

Lohnt sich der neue Roborock S7 Max Ultra?

Mit dem Roborock S7 Max Ultra bringt der Hersteller rund ein Jahr nach Release der S7-Reihe ein weiteres Modell auf den Markt. Dieses kann vor allem durch einen deutlich günstigeren Preis im Vergleich zur gerade erst vorgestellten S8-Serie punkten. So muss man nur auf wenige Funktionen, wie etwa die anhebbare Doppelbürste der S8-Serie, verzichten und kann dafür über 500 Euro beim Kaufpreis sparen.

Beim Roborock S7 Max Ultra handelt es sich quasi um eine Neuauflage des S7 MaxV Ultra ohne Kamera und mit automatischer Mopp-Trocknung, welcher sich im vergangenen Jahr die Bestnote in unserem Test sichern konnte. So ist es nicht verwunderlich, dass auch der neue S7 Max Ultra mit einem exzellenten Ergebnis von 95 Prozent in unserem Test punkten kann.

–> Bei Kaufland ist der Saug-Wisch-Roboter jetzt rund 20 Prozent günstiger und damit für nur 949 Euro zu haben. Der Rabatt gilt allerdings nur für kurze Zeit (21.6.).

Pros des Roborock S7 Max Ultra

erstklassige Saugleistung

ausgezeichnete Wischfunktion mit vibrierendem Wischmodul

kann das Wischmodul anheben

ausgezeichnete App mit vielen Features

zuverlässige Navigation dank Laser-System

zuverlässige Hinderniserkennung

Vollkommen autonomer Betrieb dank All-in-One-Dock

vergleichsweise Preiswert

Contras des Roborock S7 Max Ultra

keine Ersatzteile mitgeliefert