Ecovacs Deebot X1e: High-End Saugroboter zum kleineren Preis

Im vergangenen Jahr hat Ecovacs mit dem Deebot X1 einen absoluten Hightech-Saugroboter auf den Markt gebracht. Dieser kommt mit einer riesigen Station daher, die nicht nur den Staubbehälter entleeren, sondern auch die rotierenden Wischmopps waschen und trocknen kann. Mit einem Kaufpreis von 1.500 Euro hat dieses Spitzenmodell jedoch einen stolzen Preis. Jetzt legt Ecovacs mit einem etwas preiswerteren Modell nach. So bietet der X1e auf den ersten Blick kaum Nachteile und ist aktuell für rund 850 Euro erhältlich.

Ecovacs Deebot X1e vs Deebot X1

Die Unterschiede zwischen den beiden Modellen sind schnell erklärt. So gibt es nur drei kleinere Abgrenzungen bei der Ausstattung. Am gravierendsten ist das Fehlen eines Wassertanks an Bord des Saugroboters. So kann der Deebot X1e seine beiden Wischtücher nur an der Station befeuchten und wischt dadurch etwas nasser. Auch muss er häufiger zur Station zurückkehren, was die Reinigungsdauer verlängert.

Der zweite Unterschied findet sich bei der Kamera. Während der teurere Deebot X1 auf das neue AIVI-3D-System mit zwei Sensoren und einer Kamera setzt, kommt beim X1e die ältere AIVI-3.0-Technik ohne richtige Kamera. Eine Hinderniserkennung bieten beide Modelle, jedoch kannst du nur mit dem teureren X1 per App einen Blick in deine Wohnung werfen.

Das Kamera-System des Ecovacs Deebot X1e

Der dritte Unterschied ist lediglich optischer Natur. Während man beim X1 zwischen Schwarz und Weiß wählen kann, ist der X1e nur in Weiß erhältlich.

Saugen und Wischen – das ist uns im Test aufgefallen

Genau wie der teurere X1 kann auch der Deebot X1e im Test glänzen. Mit einer Kombination aus zwei Seitenbürsten und einer Hauptbürste auf der Unterseite sowie einer ausgeklügelten Software kann uns das Reinigungsergebnis beim Staubsaugen vollends überzeugen. Kritik üben wir lediglich bei der Wartung. So setzt die Hauptbürste weiterhin zum Teil auf Borsten statt wie die Konkurrenz auf Silikonlamellen. Bei der Reinigung macht sich dies zwar nicht bemerkbar, jedoch wickeln sich lange Haare so um die Bürste und müssen manuell entfernt werden.

Ecovacs Deebot X1e von unten

Auch beim Wischen ist das Ergebnis sehr gut. Der Deebot X1e wird auch mit Flecken auf dem Boden gut fertig und leistet damit mehr als die meisten anderen Saug- und Wischroboter. Nur gegen die konzerneigenen Ecovacs-Modelle mit „Ozmo Pro“ oder Roborocks „VibraRise“ muss man sich geschlagen geben. Einen großen Unterschied zum teureren X1 konnten wir, bis auf eine längere Reinigungszeit, nicht feststellen. Wenn du keinen empfindlichen Boden hast, kannst du also auch problemlos zum preiswerteren Modell greifen.

Station inklusive Waschanlage

Die Station des Ecovacs Deebot X1e ist zwar sehr groß, fügt sich durch ihr schlichtes Design jedoch gut in die Wohnumgebung ein. Auch ist die Größe nicht unbegründet. So steckt viel Technik in der Station. Der Aufbau ist dreigeteilt: Ganz oben befindet sich ein Deckel. Unter diesem findest du, neben Ersatzteilen und Zubehör für die Wartung, zwei Wassertanks. Der Frischwasser-Tank und der Schmutzwasser-Tank bieten jeweils ein Fassungsvermögen von vier Litern und lassen sich mit einem Handgriff zum Auffüllen beziehungsweise Entleeren entnehmen. Mit diesen Tanks befeuchtet die Station die Wischtücher und nutzt das Wasser auch für deren Reinigung.

Zwei große Wassertanks in der Station

Eine Ebene darunter befindet sich die Absaug-Automatik für den Staubbehälter des Deebot X1 OMNI, sowie eine Schublade mit dem Staubsaugerbeutel.

Ganz unten in der Station ist die eigentliche „Garage“ für den Saugroboter inklusive Waschstraße. Kleine mit Wasserdüsen ausgestattet Gumminoppen befeuchten die Wischmopps vor der Reinigung mit Wasser. Nach Rückkehr zur Station sind sie auch für die Reinigung der Tücher zuständig. Ein Gebläse trocknet die Tücher anschließend für zwei bis vier Stunden. Das Trockner-Geräusch ist dabei im selben Raum wahrnehmbar, jedoch nicht sonderlich störend.

Hier werden die Wischtücher gewaschen und getrocknet

Die All-in-One-Station ist im Alltag eine riesige Erleichterung im Alltag. Während eine automatische Entleerung des Staubbehälters bei Premium-Saugrobotern schon fast zum guten Ton gehört, profitiert die Wischfunktion enorm von der Station. So muss man nicht vor jedem Wischen ein Tuch anstecken, Wasser hinzufügen und das Tuch anschließend waschen. Stattdessen kann der Ecovacs Deebot X1e mehrere Wochen komplett autonom die Wohnung Staubsaugen und Wischen.

Die riesige Station ist eine echte Erleichterung im Alltag

Eigener Sprachassistent mit Problemen

Gesteuert wird der Deebot X1e mit der Ecovacs App. Diese bietet viele Einstellungsmöglichkeiten und vereint alle relevanten Einstellungen zum Beginnen einer Reinigung auf der Startseite. Das ist praktisch, da man so die erweiterten Einstellungen für jeden Raum nur einmal treffen muss und den Saugroboter anschließend mit einem Button oder automatisch per Zeitplan starten kann.

Zusätzlich zur App kann der Saugroboter auch per Sprache gesteuert werden. Dabei setzt Ecovacs nicht nur auf eine simple Integration von Alexa und Google, sondern verbaut zusätzlich einen eigenen Sprachassistenten Yiko. Die benötigten Mikrofone dafür befinden sich in dem „Laser-Turm“ des Roboters. So ist der Roboter auch während dem Saugen „ansprechbar“.

Der Ecovacs Deebot X1e im Einsatz

Zumindest in deutscher Sprache ist der Sprachassistent jedoch noch nicht wirklich ausgereift. So muss man die Befehle genau kennen und sehr deutlich reden, um verstanden zu werden. Und auch dann ist nicht garantiert, dass der Roboter den Befehl richtig versteht. Zudem hat sich Yiko im Laufe unseres Tests häufig angesprochen gefühlt, auch wenn wir gar nicht mit ihm geredet haben. Dabei meldet sich der Saugroboter dann jedes Mal mit „Ich bin hier“.

Das wäre jedoch noch alles vertretbar, könnte man den Sprachassistenten einfach ausschalten. Doch wenn man das tut, hört er scheinbar weiterhin zu. Denn jedes Mal, wenn der Deebot X1e meint, das Aktivierungswort zu hören, startet er seinen Motor und sagt, man solle den Sprachassistenten in der App aktivieren. Da dies leider häufiger vorkommt, haben wir die Lautstärke der Stimme auf 0 gestellt. So meldet der Saugroboter sich nicht mehr, aber aktiviert weiterhin jedes Mal für 5-10 Sekunden seinen Motor. Wenn der Saugroboter in einem aktiv genutzten Raum, wie dem Wohnzimmer stehen soll, wäre das für mich ein Ausschlusskriterium.

Ist der Ecovacs Deebot X1e der bessere Deal?

Von den Problemen mit dem Sprachassistenten einmal abgesehen, ist der Ecovacs Deebot X1e ein echter High-End-Saugroboter. Möchte man sich ein solches Modell mit automatischer Entleerung, sowie automatischer Reinigung der Wischtücher leisten, muss man bisher preislich rund 1.200 bis 1.500 Euro einplanen. Der neue Deebot X1e ist hingegen aktuell für 850 Euro bei Ecovacs erhältlich und damit deutlich preiswerter als vergleichbare Modelle.

Die Abstriche bei Wassertank und Kamera sind bei diesem Preisunterschied verschmerzbar. So fällt der fehlende Wassertank ohnehin nur durch eine längere Reinigungsdauer auf und eine Hinderniserkennung ist trotz anderem Kamera-System trotzdem vorhanden. So ist der Ecovacs Deebot X1e unser Preis-Leistungs-Sieger, wenn du auf der Suche nach einem Saugroboter mit All-in-One-Station bist.

Pros des Ecovacs Deebot X1e

Schickes Design

Gute Saugleistung

automatische Reinigung der Wischpads

Ausgezeichnete Navigation dank Laser-System

vergleichsweise preiswert

Contras des Ecovacs Deebot X1e

Sprachassistent funktioniert schlecht und ist nicht abschaltbar

Hauptbürste anfällig für Haare