Xiaomi Watch S1 im Test: Edle Schönheit

Ein Edelstahlgehäuse, gepaart mit Lederarmband und AMOLED-Touchdisplay samt kratzfestem Saphirglas. So lässt sich in einem Satz zusammenfassen, was dich erwartet, wenn du dich für die neue Xiaomi Watch S1 entscheidest. Tatsächlich steckt aber noch sehr viel mehr in dem neuen Wearable. Und genau das haben wir uns für dich im Test genauer angesehen.

Die Einrichtung der Xiaomi Watch S1 startet auf der Uhr selbst, recht schnell erhalten Nutzer aber den Hinweis, die Inbetriebnahme über die App „Mi Fitness“ (verfügbar für iOS und Android) fortzusetzen. Der Abschluss der Einrichtung klappte im Test aber nicht vollständig automatisch. In Verbindung mit einem iPhone von Apple war es notwendig, manuell eine weitere Bluetooth-Verbindung einzurichten. Die Folge: Es sind immer zwei Bluetooth-Verbindungen zur Uhr aktiv.

Ähnliche Beobachtungen haben wir in der Vergangenheit auch schon bei Wearables von Huawei gemacht. Theoretisch ist das kein Problem, praktisch kann es im Alltag aber doch zu Komplikationen kommen. So war es uns beispielsweise in einem Kia Ceed (Baujahr 2014) nicht mehr möglich, die Kontaktliste des Smartphones mit der Freisprecheinrichtung des Pkw zu synchronisieren. Ärgerlich. Trennt man die Bluetooth-Verbindung zur Uhr, klappt das Zusammenspiel zwischen Auto und Smartphone wieder reibungslos.

Zudem kitzelt die Xiaomi Watch S1 gelegentlich am Geduldsfaden ihres Nutzers. Dann nämlich, wenn es darum geht, ein Update zu installieren. Uns wurde im Rahmen unseres Tests ein Update auf Firmware-Version 1.2.98 angeregt und das hat gedauert. Lange. Rund 70 Minuten hat die Smartwatch benötigt, um das Update über das gekoppelte Smartphone herunterzuladen und zu installieren. Vielleicht wäre es schneller gegangen, hätten wir die Uhr per WLAN mit dem Internet verbinden können. Das klappte aber weder auf der Uhr selbst, noch wie von der Uhr vorgeschlagen über die Mi Fitness App.

Per Wisch nach links oder rechts auf Display erscheinen auf der Xiaomi Watch S1 kleine Widgets.

Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten in der Mi Fitness App

Nachdem die allgemeine Einrichtung abgeschlossen ist, empfehlen wir, einen genauen Blick in die Einstellungen der App zu werfen. Du kannst hier nämlich unter anderem das Tracking der Herzfrequenz anpassen. Wahlweise erfolgt eine Pulsmessung minütlich oder nur alle 5, 10 oder 30 Minuten. Auf Wunsch ist natürlich auch eine Deaktivierung des Pulsmessers möglich. Auch die Messung des Blutsauerstoffgehalts (SpO2) kannst du in der App ein- und ausschalten. Entscheidest du dich für eine SpO2-Messung, findet eine Protokollierung wahlweise ganztags oder nur nachts statt. Zudem hast du die Möglichkeit, das Tracking alle 10 Minuten oder nur alle 30 Minuten von der Uhr vornehmen zu lassen.

Das ist aber noch längst nicht alles, was an Einstellungsmöglichkeiten in der App möglich ist. Du hast nämlich auch die Möglichkeit, ein Stresslevel-Tracking zu aktivieren. Wenn du deine Uhr auch nachts tragen möchtest, ist es zudem empfehlenswert, das erweiterte Schlaftracking zu aktivieren. Die Xiaomi Watch S1 zeichnet dann nämlich auch deine REM-Schlafphasen auf. Allerdings knabbert das – so ist in der App zu lesen – am Energiehaushalt des Akkus

Ungemein praktisch ist zudem die Notfall-SOS-Funktion. In der App kannst du nämlich einen Kontakt hinterlegen, der direkt über die Uhr angerufen werden kann, wenn die Smartwatch mit einem Mobiltelefon verbunden ist und dreimal hintereinander schnell die untere der beiden Menütasten an der rechten Seite gedrückt wird. Da die Uhr über ein Mikrofon und einen Lautsprecher verfügt, ist das Telefonieren über die Uhr sogar direkt am Handgelenk möglich. Das Smartphone muss dafür nicht extra aus der Tasche gezogen werden.

In der App selbst siehst du auf der Startseite (Reiter „Gesundheit“) schon auf den ersten Blick zahlreiche Informationen zu aktuellen Vitalwerten, die die Uhr für dich im Tagesverlauf bereits gesammelt hat. Unter anderem auch eine Berechnung zu verbrauchten Kalorien. Allerdings ist es mit der Xiaomi Watch S1 nur möglich, den Kalorienverbrauch aus Aktivitätsminuten zu bestimmen. Nachts und in Ruhephasen findet keine Erfassung des Kalorienverbrauchs statt.

Einen Eindruck zum Design und den Funktionen der Mi Fitness App liefert dir die nachfolgende Bildergalerie.

Schon auf der Startseite der Mi Fitness App siehst du viele wichtige Vitalwerte auf einen Blick. Quelle: Hayo Lücke / inside digital Per Kartenansicht lassen sich Zusammenfassungen deiner Trainings einsehen. Quelle: Hayo Lücke / inside digital Direkt in der App ist es möglich, viele Einstellungen an der Xiaomi Watch S1 zu ändern. Quelle: Hayo Lücke / inside digital Über den in die Xiaomi Watch S1 integrierten Schlaftracker kannst du deinen Schlaf genau analysieren. Quelle: Hayo Lücke / inside digital Quelle: Hayo Lücke / inside digital Analyse der gemessenen Herzfrequenzwerte in der Mi Fitness App. Quelle: Hayo Lücke / inside digital Bei Bedarf kannst du mit der Xiaomi Watch S1 auch deinen Blutsauerstoffgehalt messen. Quelle: Hayo Lücke / inside digital In einem persönlichen Profil ist das Hinterlegen von zahlreichen Informationen möglich. Quelle: Hayo Lücke / inside digital Auf Wunsch ist es über die Mi Fitness App möglich, das Ziffernblatt-Design zu ändern. Quelle: Hayo Lücke / inside digital

Starke Performance beim Lauftraining

Sehr gut hat uns die Xiaomi Watch S1 im Test beim Tracking von Workouts gefallen. Schnell ist eine Verbindung zu GPS-Satelliten hergestellt, um etwa anstehende Laufrunden im Freien zu protokollieren. Die Genauigkeit des in die Uhr integrierten GPS-Empfängers könnte etwas präziser sein, liegt aber auf hohem Niveau. Und auch die Erfassung des gemessenen Pulses während eines Workouts liefert erfreulich genaue Werte. In dieser Disziplin muss sich die neue Xiaomi-Smartwatch nicht hinter GPS-Sportuhren anderer etablierter Hersteller wie Garmin oder Polar verstecken.

Gut zu gefallen weiß auch das 1,43 Zoll große AMOLED-Display mit seiner hohen Auflösung von 466 x 466 Pixeln. Nicht nur die Tatsache, dass aufgrund der Größe viele Inhalte auf einen Blick ablesbar sind, bereitet im Alltag Freude. Auch unsere Beobachtung, dass selbst bei starker Einstrahlung der Sonne eine gute Ablesbarkeit gewährleistet ist, überzeugt. Manuell einstellen lassen sich fünf Helligkeitsstufen. Oder du setzt auf den automatisch arbeitenden Helligkeitssensor, der die Helligkeit des Bildschirms ohne weiteres Zutun an das Umgebungslicht anpasst.

So präsentiert sich das Ziffernblatt der Xiaomi Watch S1 beim Lauftraining.

Eine automatische Trainingserkennung kannst du in den Einstellungen der Uhr ein- und ausschalten. Sie funktioniert aber nur beim Laufen und Gehen. Schade ist, dass die Uhr nach einem Workout keine Angaben zu einer empfohlenen Erholungszeit macht. Aber vielleicht wird das ja im Rahmen eines späteren Firmware-Updates noch nachgereicht. Aufgrund ihres Gewichts von nur 64 Gramm empfanden wir die Uhr übrigens am Handgelenk nie als störend.

Solide Akkulaufzeit

Auf Basis des installierten Betriebssystems (MIUI Watch 1.0) haben wir natürlich auch die Akkulaufzeit der Uhr auf die Probe gestellt. Dabei kam eine Herzfrequenzmessung im Minutentakt, die nächtliche Protokollierung des SpO2-Wertes, erweitertes Schlaftracking inklusive Erfassung der REM-Phasen und ein Stresslevel-Tracking zum Einsatz.

Akkulaufzeit mit aktiviertem Always-on-Display (AOD): circa 3,5 Tage

Akkulaufzeit ohne aktiviertes Always-on-Display: circa 7 Tage

Letztlich sind das aber nur zwei Beispielwerte. Wie lange du deine Uhr tatsächlich nutzen kannst, hängt stark davon ab, welche Einstellungen du wählst. Auch regelmäßige Workout-Einheiten mit GPS-Empfang knabbern mitunter natürlich stärker an den Energiereserven als eine Uhr, die hauptsächlich zum Ablesen der Uhrzeit genutzt wird.

Eine Wiederaufladung des Akkus von 0 auf 100 Prozent dauert rund 100 Minuten. Von 20 auf 100 Prozent haben wir rund 75 Minuten gemessen.

Schnörkellos und aus Kunststoff gefertigt: die Rückseite der Xiaomi Watch S1.

Was kostet die Xiaomi Watch S1

Abseits von Sonderaktionen auf der Xiaomi-Homepage und Sonderpreisen in Onlineshops kostet die Xiaomi Watch S1 regulär 229 Euro. Das ist einerseits kein günstiger wert, andererseits der edlen Verarbeitung und dem Funktionsumfang aber angemessen. Über den nachfolgenden Preisvergleich kannst du sehen, wo du die Smartwatch schon jetzt günstiger kaufen kannst.

Fazit: Xiaomi Watch S1 – Gut, aber längst nicht perfekt

Ist die Xiaomi Watch S1 eine gute Smartwatch? Ja, ohne Zweifel. Allerdings ist sie auch nicht gerade preiswert. Und im von uns untersuchten Zusammenspiel mit einem iPhone kam es an verschiedenen Stellen zu Auffälligkeiten: Etwa die doppelte Bluetooth-Verbindung auf dem Mobiltelefon, eine nicht nutzbare WLAN-Funktion oder auch die für unser Empfinden verbesserungswürdige Synchronisation von Smartphone-Benachrichtigungen.

Denn wenn du auf dem Handy eine Push-Meldung löschst, verschwindet sie schnell auch in der Mitteilungszentrale der Uhr. Umgekehrt funktioniert das aber nicht. Das Löschen von Benachrichtigungen auf der Uhr führt nicht automatisch dazu, dass die Mitteilungen auch auf dem Smartphone verschwinden. Das löst zum Beispiel Garmin auf seinen Smartwatches besser. Ärgerlich auch: Es ist nur möglich, alle auf der Uhr eingegangenen Benachrichtigungen auf einen Schlag zu entfernen. Das Löschen von einzelnen Nachrichten ist nicht möglich.

Wiederum zu gefallen weiß die hochwertige Verarbeitung, die insgesamt flotte Performance und das gut ablesbare Display. Und auch das präzise Sport-Tracking mit fast 120 auswählbaren Sportprofilen ist als Pluspunkt klar hervorzuheben.

Vorteile

Edel anmutende, hochwertige Verarbeitung

Lederarmband (auch ein Silikon-Armband ist im Lieferumfang inklusive)

Großes, gut ablesbares AMOLED-Display

Solide Akkulaufzeit

Präzises GPS- und Puls-Tracking bei Workouts

Viele Sportprofile nutzbar

Wasserdicht (5 ATM)

Barometer und Höhenmesser integriert

Nachteile

Ermittelt nur den Kalorienverbrauch aus Aktivitätsminuten

Kann keine gestiegenen Stockwerke zählen

Xiaomi Pay (Bezahlen per NFC) in Deutschland noch ohne Partnerbank

WLAN-Funktion im Zusammenspiel mit einem iPhone nicht nutzbar

Synchronisation von Smartphone-Benachrichtigungen mit iPhone ausbaufähig

Doppelte Bluetooth-Verbindung mit iPhone

Hinweis: Dieser Testbericht basiert auf Software-Version 1.2.98 der Xiaomi Watch S1. Gekoppelt wurde die Uhr für den Test mit einem iPhone 13 Pro, auf dem die App Mi Fitness in Version 3.2.1 zum Einsatz kam.