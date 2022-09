Samsung Galaxy Book2 360 Pro: Großes Office-Notebook mit Tablet-Modus und Stift

Zum Tablet klappbar, mit Touchscreen und absolutem Mobilitäts-Anspruch. Das Samsung Galaxy Book2 Pro 360 „EVO“ verspricht einiges an Flexibilität – trotz 15,6-Zoll-Display. Zu kaufen gibt’s den schlanken Begleiter derzeit für rund 1.250 Euro bei Saturn. Wir schauen, ob das Notebook sein Geld wert ist.

Schlank, leicht, ohne Schnörkel

Das Samsung Galaxy Book2 360 Pro macht schon auf den ersten Blick etwas her: Ein solch flaches Gehäuse, mit einer Höhe von nicht mal ganz 1,2 cm ist bei Notebooks der 15-Zoll-Klasse nicht alltäglich. Die Grundfläche 35,5 × 22,8 cm deutet und das Gewicht von nur 1,4 Kg deuten darüber hinaus auf ein knapp geschnittenes Gewand hin, bei dem der Hersteller auf klare Linien setzt und gänzlich auf optische Spielereien verzichtet. Mit dem dunkelgrauen Farbton wird das zurückhaltende Design unterstrichen.

Leichtbau geht oftmals zu Lasten der Stabilität. Das ist beim Galaxy Book2 360 Pro nicht anders. Unter Druck verwindet sich nicht nur der Displaydeckel, sondern auch der Unterbau zeigt sich für Verdrehungen anfällig. Bei hohem Kraftaufwand lassen sich sogar beim Touchpad Fehl-Klicks erzeugen.

Gelungen ist hingegen das Scharnier, das den Bildschirm nicht nur gut auf Postion hält, sondern sich auch dem Tablet-Modus gewachsen zeigt. Das Display liegt fest auf der Rückseite auf, sodass hier nichts klappert.

Der Tablet-Modus hält, was er verspricht

Samsung Galaxy Book2 360 Pro: OLED mit mäßiger Auflösungen

Displays mit einer Diagonale von 15,6 Zoll und einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln gehören zu den klassischen Komponenten in der Notebook-Historie. Dass Samsung bei seinem Galaxy Book2 360 Pro noch auf diese Werte setzt, verwundert allerdings etwas, denn dem Zeitgeist entsprechen diese nicht mehr. Bei größeren Bildschirmen finden sich verstärkt 2K-Auflösungen, auch das Seitenverhältnis von 16:9 gilt langsam als überholt und wird zusehends von den Formaten 16:10 und 3:2 abgelöst, die sich dank der gewachsenen Höhe besser fürs Arbeiten eignen. Gerade für letzteres wäre auch ein etwas weniger stark spiegelndes Display wünschenswert.

Flaches Gehäuse, schneller Prozessor, häufig drehender Lüfter

Im Inneren des Galaxy Book2 360 Pro setzt Samsung auf Intels Core i5-1240P und damit nicht auf das leistungsstärkste Modell der 12. Core-Generation Intels. Vermutlich ist das aber auch besser so, denn die im Gehäuse entstehende Abwärme verlangt nach einem vergleichsweise häufig anspringenden Lüfter. Glücklicherweise ist die Integration des Prozessors geglückt. Die vier leistungsstarken P-Kernen, die mit acht Effizienkernen gepaart werden und bei einem Basistakt von 1,7 GHz bis zu 16 Threads parallel verarbeiten, bieten eine Performance, die an so manches Notebook mit dem Core i7-1260P heranreicht: Im Geekbench wurden CPU-Leistungen von fast 1600 Punkten bei Single-Core-Anwendungen und etwa 8500 Punkten bei Mehrkernanwendungen erreicht.

Bei der Grafikleistung kann der i5 nicht mehr mit dem i7 mithalten. Zwar setzt Intel in beiden Fällen auf die Iris-Xe-GPU, allerdings stehen in der Kombination mit dem i5 nur 80 der möglichen 96 Ausführungseinheiten zur Verfügung. Dadurch sinkt die Geschwindigkeit in den Offscreen-Testläufen des GFX-Benchmark um etwa 40 Prozent ab.

Auch der Arbeitsspeicher trägt nicht unbedingt zu Steigerung der Leistung insbesondere bei der Bearbeitung großer Datenmengen bei: Mit 8 GB ist er vergleichsweise klein dimensioniert.

Wenig Speicher: Samsung spart beim RAM und bei der SSD

Samsung Galaxy Book2 mit kleiner SSD

Eigentlich sollte man vermuten können, dass sich Samsung beim Datenspeicher seiner Notebooks besonders generös zeigt, schließlich gilt der Hersteller auch in diesem Segment als eine Branchengröße. Doch weit gefehlt. Verbaut wird eine SSD aus dem Hause Western Digital mit einer Speicherkapazität von „nur“ 256 GB. Auch die Geschwindigkeiten des über die PCIe-3.0-Schnittstelle angebundenen Laufwerks sind nicht wirklich beeindruckend. Beim Lesen von Daten werden Transferraten von rund 2500 MB/s, beim Schreiben werden im Diskmark-Benchmark Werte von etwa 1000 MB/s bewerkstelligt.

Nur 3 USB-Typ-C-Buchen, aber immerhin ein Micro-SD-Kartenleser

Die Akku-Leistung gehört nicht zu den Stärken

Mit einer Nennleistung von 68 Wh bewegt sich der Akku des Samsung Galaxy Book2 360 Pro eher im mittleren Bereich, und damit sind auch die Laufzeiten nicht die besten. Schon im Browser leert sich der Akku innerhalb einer Stunde um ein Viertel. Auf den Rennstrecken von „Asphalt 9: Legends“ werden in einer Stunde die Hälfte der zur Verfügung stehenden Reserven aufgebraucht. Im Alltag dürfte damit die Grenze des Energiespeichers in etwa vier Stunden erreicht sein. Bei effizienter Office-Tätigkeit ohne viel Online-Zeit hält das Notebook entsprechend länger durch.

Schnittstellen: Nur bedingt Schreibtisch-gerecht

Klassische Office-Notebooks sollen aus der Tasche heraus auf dem Schreibtisch landen und direkt mit der üblichen Peripherie – Bildschrim, Maus und Tastatur – gekoppelt werden. Bei dem Samsung-Notebook geht das jedoch nicht ohne weiteres bzw. ohne einen zusätzlichen Adapter, denn die drei USB-Ports besitzen allesamt ein Typ-C-Interface. Auch ein HDMI-Steckplatz für einen zusätzlichen Monitor fehlt. Immerhin steht ein Kartenleser im Micro-SD-Format zur Verfügung.

Für den kabelfreien Datenaustausch setzt der Hersteller auf die Möglichkeiten, die Intel mit seinem Prozessor mitliefert. Der Core i5-1240P bringt ein AX211-Modul, das zum einen Bluetooth 5.1 bereitstellt und zum anderen für den Netzwerkzugriff den WLAN-Standard WiFi 6E unterstützt.

Samsung Galaxy Book2 360 Pro 15,6 (2022)

Office-Tastatur und drehbarer Bildschirm mit Stift

Das Samsung Galaxy Book2 360 Pro ist kein klassisches Office-Notebook. Darauf deutet schon der Name hin. Der Bildschirm reagiert präzise auf Fingereingaben. Darüber hinaus kann das Notebook Dank des um 360° Displays im Tablet-Modus genutzt werden. Der beiliegenden Stifts macht es zum digitalen Notizblock.

Samsung nutzt die sich bietenden Platzverhältnisse für seine Tastatur, denn neben dem klassischen Layout wird zusätzlich ein Nummernblock geboten. Für ein perfektes Schreibgefühl müsste der Tastenhub jedoch etwas größer und der eher weiche Anschlag etwas definierter sein. Dennoch leisten sie auch bei längeren Schreibeinheiten immer noch gute Dienste.

Fazit zum Samsung Galaxy Book2 360 Pro

Das Samsung Galaxy Book2 360 Pro macht schon durch seine schlanke Form und sein geringes Gewicht für Eindruck. Dass der große Bildschirm etwas altbacken daher kommt, doch gerade, wer das Notebook gern auch zu Unterhaltungszwecken nutzt, findet an dem Format nach wie vor Gefallen. Zumal der Tablet-Modus erstaunlich gut funktioniert. Doch nicht alles überzeugt. Das beginnt damit, dass lediglich USB im Typ-C-Format zur Verfügung steht. Gravierender ist jedoch die Speicherausstattung. Mit 8 GB RAM und einer 256-GB-SSD ist das Notebook nicht wirklich zeitgemäß unterwegs.

Pro

Schlankes Notebook mit geringem Gewicht

Gelungenes 360°-Scharnier

Gute Hardware-Leistung

Contra

Mäßige Speicherausstattung

Mäßige Akku-Laufzeit

USB-Ports nur im Typ-C-Format

Die Testwertungen im Detail:

Samsung Galaxy Book2 360 Pro Wertung Design / Verarbeitung 10 8 Display 15 11 Prozessor 20 15 Speicher 10 4 Akku und Verbrauch 10 6 Tastatur 5 4 Anschlüsse 10 7 Preis / Leistung 20 14 Gesamt 100 69