iPhone 14 Pro Max: Ein Jahr mit Apples Flaggschiff

Nach mittlerweile fast genau zwölf Monaten seit der Vorstellung des iPhone 14 Pro Max ist es Zeit für einen kurzen Rückblick. Welche Dinge sind mir seit dem ersten Tag positiv oder negativ aufgefallen? In welchen Bereichen hat Apple mit dem kommenden iPhone 15 nachgebessert? Wir werfen einen Blick auf einige der wichtigsten Details, die uns aufgefallen sind. Damit kannst du besser einschätzen, ob du nach der Vorstellung der nächsten Generation am 12. September den Griff zu einem der älteren und nun hoffentlich günstigeren Smartphones wagen solltest.

iPhone 14 Pro Max: Die sichtbaren Neuheiten waren auch die Wichtigsten

Beim Blick auf ein ausgeschaltetes iPhone 14 Pro oder Pro Max musste man äußerst genau hinsehen, um die Unterschiede zum Vorgänger zu sehen. Schaltet man das Smartphone jedoch ein, wird schnell klar, welches Gerät neu ist. Das Display verrät alles. Die deutlichste Neuheit war die Dynamic Island, welche die Notch ablöste.

Die kleine Insel im oberen Display-Bereich des iPhone 14 Pro und Pro Max sieht aber nicht einfach nur anders aus – sie bietet auch einige zusätzliche Funktionen. Läuft etwa ein Timer oder nutzt eine der anderen Apps, die die Dynamic Island unterstützen, hast du schnell Zugriff auf diverse Features oder erkennst mit einem schnellen Blick, was der aktuelle Status ist.

Neben dem vorinstallierten Timer ist die Flug-Tracking-App Flighty eines der besten Beispiele für die Nutzung der Dynamic Island. Du siehst dort mit einem kurzen Tipp auf die Insel wichtige Informationen zu deinem Flug oder dem deiner Freunde. Ähnlich nützlich ist der schnelle Zugriff durch die Dynamic Island auf die Steuerung der Audiowiedergabe, während du dein Smartphone anderweitig benutzt.

Leider muss man aber auch ein Jahr seit der Vorstellung des Features noch nach Apps suchen, die dies unterstützen. Einer der Gründe dafür löst sich hoffentlich mit der Präsentation des iPhone 15 in naher Zukunft auf. Bislang hatten nämlich nur das teure iPhone 14 Pro oder Pro Max den ovalen Ausschnitt im Display. Dies hat sich mit der nächsten Smartphone-Generation geändert, da alle vier Modelle die Dynamic Island bieten. Entwickler haben also mehr Gründe, um ihre Apps zu erweitern.

Auch das reguläre iPhone 15 besitzt die Dynamic Island

Neues Display: Pro und Kontra

Die Dynamic Island ist auf dem iPhone 14 Pro aber auch in Kombination mit einer weiteren Neuheit sinnvoll: das Always-on-Display. Wie der Name schon sagt, bleibt der Bildschirm der derzeit noch aktuellen Pro-Modelle auch dann aktiv – wenn auch abgedunkelt – wenn du ihn sperrst. Damit kannst du weiterhin die Zeit ablesen oder die Widgets auf dem Display sehen, ohne dein Smartphone in die Hand zu nehmen.

Beim iPhone 14 Pro änderte Apple die Features dieses Displays in den ersten Monaten seit der Vorstellung. Einige Nutzer wünschten sich etwa, dass das gewählte Hintergrundbild nicht länger sichtbar sein sollte, sondern nur die Widgets und Uhr. Diesen Wunsch erfüllte Apple nach einigen Monaten. Im Alltag ist das Always-on-Display eine weitere hilfreiche Neuerung, die ich nicht mehr vermissen möchte.

Ein Manko der neuen Display-Hardware war jedoch in meiner Nutzung die Anfälligkeit für Kratzer in diesem Modelljahr. Im Vergleich zum Vorgänger war das Frontglas des iPhone 14 Pro Max offenbar etwas weicher. Dies sorgt dafür, dass ein Springen bei einem harten Aufschlag unwahrscheinlicher ist. Gleichzeitig sieht man jedoch leichter kleine Kratzer. Bei normaler Nutzung muss ich zwar ganz genau hinsehen, vorhanden sind sie aber. Es handelt sich dabei um keine tiefen oder leicht spürbare Kratzer; es ist vielmehr das Wissen, dass sie existieren.

Akkuleistung des iPhone 14 Pro Max

In Kombination mit dem Always-on-Display klagten einige Nutzer immer wieder über die Laufzeit. Ich habe im Alltag bei normaler Nutzung keine Einschränkungen festgestellt. Der Akku des iPhone 14 Pro Max hatte in den vergangenen zwölf Monaten in der Regel keine Probleme, einen ganzen Tag mit viel Luft zu überstehen.

Nur hin und wieder kam es vor, dass ein Prozess auf dem Smartphone Unheil getrieben hat. Dies sorgte dafür, dass ich den Tag im gelben oder roten Bereich des Akkus beenden musste. Am nächsten Tag war dann alles wieder normal. Hierbei handelt es sich also offenbar um ein Software-Problem und nicht um die Hardware des iPhone 14 Pro Max.

Das Display des iPhone 14 Pro Max hat viele Konfigurationsmöglichkeiten

Kameras und Satellitenfunk

Veränderungen bei den Kameras waren eine weitere Änderung, die Apple ins Rampenlicht gestellt hatte. Der größere 48-MP-Sensor der Hauptkamera bringt einen überarbeiteten 2x Zoom mit, der eine bessere Bildqualität als zuvor erlaubt. Leider kann die 3x-Telefotokamera da nicht mithalten. Dies könnte sich beim diesjährigen Nachfolger des iPhone 14 Pro Max jedoch ändern. Für Bilder, die du und deine Freunde nur auf einem Smartphone ansehen, ist die Qualität aber in allen Fällen gut genug.

Eine weitere Neuheit, die in allen Modellen des iPhone 14 zu finden ist, ist der „Notruf SOS über Satellit“. Während das Feature primär für Notrufe via Satellit interessant ist, kannst du es auch mit Apples „Find My“-Netzwerk („Wo ist?“) nutzen. So kannst du auch fernab des Mobilfunknetzes oder WLANs deiner Familie und Freunden mitteilen, wo du dich gerade befindest. Eine Funktion, die ich im Urlaub in den Bergen immer wieder genutzt habe.

Vorschau aufs iPhone 15 Pro (Max)

Eines der Mankos, mit denen viele große Apple-Smartphones zu kämpfen haben, ist das Gewicht. Dies betrifft nicht nur das iPhone 14 Pro Max, sondern auch die Vorgänger. Unter anderem die Kombination aus großem Akku und dem Edelstahlrahmen sorgt dafür, dass das Smartphone aktuell stolze 240 Gramm auf die Waage bringt. Das merkt man deutlich in der Hosentasche.

Dies ändert sich beim iPhone 15 Pro Max mit dem Umstieg auf einen Titanrahmen. Das neue Flaggschiff wiegt nur noch 221 Gramm. Es bleibt abzuwarten, wie sehr sich diese Änderung im Alltag bemerkbar macht. Laut ersten Hands-On-Berichten, ist es ein spürbarer Unterschied.

Insgesamt ist das iPhone 14 Pro Max eine gute Wahl und dürfte auch mit der Vorstellung des Nachfolgers ein guter Kauf sein. Insbesondere im Hinblick auf die gute Update-Verfügbarkeit bei Apple ist das Smartphone auch heute noch den Kauf wert. So kurz vor der Verfügbarkeit des iPhone 15 im Handel solltest du jedoch besser kein neues Apple-Handy kaufen und erst mal abwarten. Die Preise für die alten Modelle könnten in einigen Tagen sinken. Aber vielleicht hat das neue Smartphone ein Feature, auf das du keinesfalls verzichten willst.