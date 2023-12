Fit durch den Winter: Dieser Peloton-Konkurrent überzeugt im Test

Dabei gibt es viele Möglichkeiten, dem Bewegungsmangel ein Schnippchen zu schlagen. Und eine davon ist ein Heimtrainer. Doch wer will sich schon einen dieser weißen Plastikbomber mit wackeligen Pedalen ins Wohnzimmer stellen? Doch weit gefehlt: Die Zeiten der 80er-Jahre-Heimtrainer sind lange vorbei. Viele Hersteller drängen auf den Markt und bieten immer bessere Qualität, schickes Design und smarte Funktionen für schon kleines Geld an. Einer dieser Hersteller ist mit dem Schwinn 800IC Indoor Cycling Bike am Start. Wir haben ihn über eine längere Zeit gefahren und zeigen, was es kann.

800IC Indoor Cycling Bike – analog oder digital

Das Heimfahrrad von Schwinn hört auf den Namen 800IC Indoor Cycling Bike und kommt mit einigen klugen Funktionen und viel Ausstattung zu dir. Zum einen gibt es direkt einen eingebauten Fahrradcomputer für die einfachen Daten deiner Runde. Zum Anderen kannst du das Rad aber auch mit deinem Smartphone und deinem Fitness-Device und so mit einer ganzen Welt von Daten verbinden. Und das hat nicht nur den Vorteil, dass du dein Training auch über Fitnessuhren und Tracker optimieren und tracken, sondern auch dein Training mit einem weiteren Display erweitern kannst.

Steckst du ein Tablet oder ein großes Handy in die Halterung oberhalb des Lenkergehörns, kannst du dir mit der Jrny-App Rundkurse aus der ganzen Welt in dein Wohnzimmer oder Kellerräumchen holen. Die perfekte Flucht aus dem kalten, deutschen Schmuddelwetter üben. Damit dem Tablet oder Smartphone nicht vor dir die Puste ausgeht, kannst du es mittels USB-Port auch am Bike direkt laden.

Schwinn 800IC Lenker

Dabei beschränkt sich Schwinn nicht auf eine App oder einen Anbieter. Die Konnektivität geht noch etwas weiter. Denn du kannst das Rad auch mit anderen Anbietern koppeln. Beispielsweise kannst du sogar die Konkurrenz-App von Peloton nutzen, um dein Training zu verfolgen.

Doch am besten funktioniert das Schwinn 800IC mit der Jrny-App. Denn sie verbindet die verschiedenen Heimtraining-Geräte wie die SelectTech Hantel 1090i oder das VeloCore Bike von Bowflex miteinander. Die App checkt dabei die unterschiedlichen Trainings und Erfolge von dir und stellt dir im Anschluss ein individuelles Training zusammen. Für den Extra-Kick an Motivation wirst du dann auf einem der Rundkurse mit Echtzeit-Trainingsanweisungen gefördert. Willst du das nicht, kannst du aber auch einfach in deiner Geschwindigkeit eine Runde um den Gardasee oder an der Riviera drehen.

Ausstattung und Hardware

Doch kommen wir zu einem der Hauptkritikpunkte, weswegen die alten Indoor-Bikes nach und nach aus den deutschen Haushalten verschwunden sind: Der Look und die Haptik. Und hier trumpft das 800IC mächtig auf. Die Materialien sind dick, das ganze Bike sehr solide und alles fühlt sich hochwertig an. Ob nun die Beschichtungen des Metalls oder die magnetische Bremse für den Gegendruck beim Strampeln; nichts wirkt billig oder wackelig. Und das merkt man auch an der Geräuschkulisse. Das Schwinn 800IC ist praktisch lautlos. Kein störendes Quietschen, Rappeln oder sonstiges Vibrieren stört die Mitbewohner oder auch Nachbarn.

Schwinn 800IC Schwungrad

Dazu kommt eine hohe Stabilität und eine tolle Ausstattung. Das Bike kommt mit doppelten Pedalen zu dir. Du kannst es also mit deinen Klickern oder auch mit normalen Schuhen fahren. Sie werden von klassischen Käfigen auf dem Pedal gehalten. Dazu findest du Ablagen für zwei Flaschen und zwei kleine Hanteln unter dem vierfach verstellbaren Lenkerungetüm. Das lässt sich nicht nur in weitem Umfang einstellen, sondern bietet auch viele Griffmöglichkeiten vom gemütlichen Cruisen bis zum aggressiven Sprint.

Damit du dabei auch immer richtig sitzt, ist der Sattel ebenfalls vielfach einstellbar und auch für längere Trainingseinheiten geeignet. Das Popometer beschwert sich erst nach sehr langen Runden. Doch wer hier übertreiben will, wird sowieso einen auf sich spezialisierten Sattel bevorzugen.

Schwinn 800IC Sattel

Apropos, spezialisiert: Die magnetische Bremse kann in satten 100 Widerstandsstufen eingestellt werden. Über den griffigen Drehknopf stellst du so deine individuelle Schwere deiner Tour ein. Das geschieht sehr feinfühlig und wirklich jeder wird seinen gewünschten idealen Widerstand finden. Denn auch minimale Änderungen am Drehknopf werden spürbar und dennoch feinfühlig umgesetzt.

Fazit und Preis-Leistung zum Schwinn 800IC

Top-Verarbeitung, ein schickes Design und gute Ausstattung zeichnen das Schwinn 800IC aus. Dabei musst du aber damit rechnen, dass die JRNY-App für ihr komplettes Leistungsspektrum ein Abo benötigt. Das Bike selbst kannst du aber auch ohne sie benutzen und dich vom eingebauten Computer leiten lassen. Im regulären Preis von knapp 1.100 Euro sind jedoch mindestens zwei Monate des Abos enthalten. Das Bike gibt es aber auch ab und an im Angebot und dann fällt der Preis auch schon mal unter die 1.000 Euro Marke.

Von solchen Preisen kann der schärfste Konkurrent Peloton nur träumen. Das vergleichbare Bike kostet dort ab 1.500 Euro, bietet dafür aber auch schon einen eingebauten Bildschirm. Das Bike+ des gleichen Herstellers kostet dann schon 2.500 Euro. Damit gibt sich Schwinn mit dem 800IC geradezu preiswert. Wer noch ein paar Euro sparen will und auf die direkte Konnektivität des 800IC verzichten kann, spart beim kleinen Bruder noch einmal: Das Schwinn 700IC ist für knapp 700 Euro zu haben.