980 Gramm: Das leichteste High-End-Notebook der Welt im Test

Schon beim Ersten in die Hand nehmen fällt auf: Das Huawei MateBook X Pro 2024 ist unfassbar leicht. Mit einem Gewicht von unter einem Kilo ist es gut 300 Gramm leichter als ein vergleichbar ausgestattetes Notebook. Mich hat das Huawei-Laptop an mein altes 12 Zoll MacBook erinnert, welches ebenfalls unter einem Kilo wog. Doch hier war das Display wohlgemerkt deutlich kleiner und es kam ein schwacher Intel Core m3 zum Einsatz. Huawei stattet das MateBook X Pro 2024 hingegen mit einem vollwertigen Intel Core 9 Ultra und satten 32 Gigabyte RAM aus. Damit eignet sich das Notebook auch für anspruchsvolle Aufgaben wie die Bild- oder Videobearbeitung.

Leicht und trotzdem hochwertig

Das geringe Gewicht erzielt Huawei nicht durch das Weglassen von Hardware, sondern durch ein anderes Gehäuse-Material. Statt wie üblich Aluminium zu verwenden, setzt man auf eine Magnesium-Legierung. Das Metall ist noch härter als Alu und trotzdem deutlich leichter. Das Resultat ist ein federleichtes Notebook, welches weiterhin einen hochwertigen und robusten Eindruck macht.

Dünn und extrem leicht: das Huawei MateBook X Pro 2024

Einen ebenso hochwertigen Eindruck macht die Tastatur. Die Tasten haben einen angenehmen, direkten Tastendruck und geben auch in der Mitte nicht nach. Besonders positiv aufgefallen ist mir das neue Trackpad. Dieses ist nicht nur größer geworden, sondern setzt erstmals auf haptisches Feedback. Dadurch wird auf dem kompletten Trackpad ein Klick simuliert und du bist nicht mehr auf die untere Seite des Trackpads festgelegt. Standardmäßig war mir die Klick-Erkennung allerdings zu sensitiv eingestellt. Doch in den Einstellungen kann man diese frei nach Geschmack anpassen. Hier lassen sich auch Gesten definieren, etwa um mit einem Wischen über den Rand des Trackpads die Helligkeit oder Lautstärke zu verändern. Zusammen mit dem Surface Laptop Studio bietet das Matebook X Pro 2024 das beste Trackpad in einem Windows-Notebook überhaupt.

Eins der Highlights: Das neue Trackpad

Display des Huawei MateBook X Pro 2024 im Test

Auch das Display konnte vom ersten Tag an überzeugen. So ist das Premium-Notebook von Huawei mit einem OLED-Display mit 2,8K-Auflösung ausgestattet. Dieses hat eine Größe von 14,2 Zoll und eignet sich durch das Seitenverhältnis von 3:2 perfekt für produktive Aufgaben. Zusammen mit einer hohen Bildwiederholrate von 120 Hertz wirkt das Display nicht nur gestochen scharf, sondern auch flüssig bei der Bedienung. Die Helligkeit von bis zu 1.000 Nits und eine neue Anti-Reflex-Schicht sorgen zudem dafür, dass das Display auch bei direktem Sonnenlicht mühelos ablesbar bleibt.

Das Display eignet sich auch für die Outdoor-Nutzung

Durch die OLED-Technik kann das Display brillante Farben und echtes Schwarz anzeigen, da bei dieser Technologie die Pixel selbst leuchten und schwarze Pixel einfach ausgeschaltet werden. So eignet sich das Notebook perfekt zum Filme schauen, aufgrund der realistischen Farbwiedergabe jedoch ebenso zur Foto- und Videobearbeitung. Dabei hilft auch die leistungsstarke Hardware.

High-End-Ausstattung

Trotz des dünnen und vor allem leichten Gehäuses musst du beim Huawei Matebook X Pro 2024 keinerlei Abstriche bei der Ausstattung machen. Unser Testgerät ist mit einem Intel Core 9 Ultra der neusten Generation und 32 Gigabyte RAM ausgestattet. Zusätzlich bietet Huawei ebenfalls ein preiswerteres Modell mit Intel Core 7 Ultra und 16 GB RAM an. Dazu kommt wahlweise eine ein oder zwei Terabyte große SSD mit vorinstalliertem Windows 11 Pro. Diese ist ab Werk in zwei Partitionen unterteilt und kann mit schnellen Zugriffsraten von 5.000 Mbps überzeugen.

Die hohe Leistung der Top-Prozessoren produzieren natürlich Wärme. Deshalb verbaut Huawei eine effektive Kühlung mit zwei Lüftern, welche ein Überhitzen des Notebooks zuverlässig verhindern. Selbst nach einer Spiele-Session bleibt das Notebook damit angenehm kühl. Einziger Nachteil ist, dass die Lüfter fast immer aktiv sind. Nicht nur beim Spielen, sondern häufig auch beim simplen Surfen im Internet oder selbst wenn nur der Desktop angezeigt wird. So produziert das Gerät ein leises, aber dauerhaft wahrnehmbares Lüftergeräusch, welches ich von meinem lüfterlosen Notebook nicht mehr gewohnt bin.

An der Performance selbst gibt es hingegen nichts auszusetzen. Surfen im Web, Office-Arbeit, Bildbearbeitung oder sogar alles auf einmal bringen das Notebook nicht an seine Belastungsgrenzen. Sogar Gaming ist mit der verbauten Intel Arc Grafik möglich. So konnte ich etwa problemlos Valorant in 3K und 120 Hertz mit hohen Grafikdetails spielen.

Schnittstellen und Anschlüsse

Bei den Funk-Schnittstellen bietet das Huawei Matebook X Pro 2024 den neusten Stand der Technik: Wi-Fi 6e mit einer hervorragenden Reichweite sowie aktuelles Bluetooth 5.3. Auch bei den physischen Anschlüssen am Notebook bietet man die neuste Technik, lässt jedoch eine gewisse Anschlussvielfalt vermissen. So befinden sich auf der linken Seite zwei USB-C-Ports mit Thunderbolt 4 und auf der rechten Seite ein normaler USB-C-Anschluss. Hier hätte uns zusätzlich ein HDMI-Port oder ein SD-Kartenleser für den produktiven Einsatz gut gefallen, wie es etwa bei den MacBook Pros von Apple der Fall ist. So muss man sich mit Dongles behelfen.

Aufgeladen wird über einen der USB-C-Anschlüsse des Notebooks. Ein entsprechendes Netzteil mit 90 Watt Leistung liegt bei. Durch den Einsatz von USB-C kann das Notebook, wenn auch langsamer, ebenfalls mit einem Smartphone-Netzteil aufgeladen werden.

Huawei MateBook X Pro 2024 im Test

Lohnt sich das Huawei MateBook X Pro 2024?

Bist du auf der Suche nach einem ultramobilen Notebook und möchtest nicht auf Performance verzichten, ist das Huawei MateBook X Pro 2024 das perfekte Notebook für dich. Kein anderes Windows-Notebook auf dem Markt bietet so viel Performance in einem so leichten und kompakten Formfaktor. Zusammen mit einer erstklassigen Verarbeitung und einem hervorragenden Display ist das Gerät der perfekte Reisebegleiter ohne Kompromisse. Und dank Thunderbolt 4 Support macht es auch im Office eine gute Figur, wenn du es mit nur einem Kabel mit Strom, mehreren Displays, Internet und Zusatzspeicher verbinden kannst.

Preislich startet das Premium-Notebook von Huawei bei 1.999 Euro. Hierbei bekommst du einen Intel Core 7, 16 Gigabyte RAM und 1 Terabyte SSD. Für das Top-Modell mit Intel Core 9, 32 Gigabyte RAM und 2 Terabyte Speicherplatz musst du 2.499 Euro einplanen.

→ MateBook X Pro 2024 bei Huawei kaufen

Pros des Huawei MateBook X Pro 2024

extrem leicht

hervorragendes Trackpad

OLED Display

leistungsstark

Contras des Huawei MateBook X Pro 2024

Lüftergeräusch

kein Kartenleser / HDMI-Port