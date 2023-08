In-Ears mit über 30 Stunden Akku und exzellentem Klang: Pixel Buds Pro im Test

Nach den deutlich preiswerteren Pixel Buds A-Series ohne ANC hat Google mit den Pixel Buds Pro im vergangenen Jahr professionellere In-Ears mit besserem Klang und einer Geräuschunterdrückung herausgebracht – quasi AirPods-Pro-Gegner. Die Bluetooth-Kopfhörer versprechen eine ordentliche Akkulaufzeit, Schutz vor Spritzwasser sowie Premium-Features, wie kabelloses Laden und Mehrpunktverbindung. Ich habe den Klang der Kopfhörer mit Klassik, Techno, Jazz und Co. getestet.

Optik, Ladecase und Tragekomfort der Pixel Buds Pro

Die Pixel Buds Pro sind schlicht gehalten und haben ein mattes Kunststoff-Case. Insgesamt stellt Google vier Farben zur Wahl: Coral (Orange), Fog (Blau-Grau), Charcoal (Anthrazit) und Lemongrass (Hellgrün). Die Kopfhörer selbst fühlen sich wertig an und sind relativ klein. Als Aufbewahrungs- und Aufladebox dient ein Case, das von außen weiß ist und von innen schwarz. Das Case liegt gut in der Hand und die Kunststoff-Oberfläche fühlt sich angenehm weich an, der Klappmechanismus ist smooth und rastet gut ein – ein echter Handschmeichler kann man sagen.

Neben dem Ladecase und den In-Ear-Kopfhörern selbst befinden sich nur noch eine kurze Anleitung sowie insgesamt drei Silikon-Ohreinsätze in verschiedenen Größen im Karton. Mir passen die größten Einsätze am besten, aber jedes Ohr ist bekanntlich verschieden. Die Kopfhörer haben einen guten Halt in meinen Ohren, erzeugen dabei allerdings kein unangenehmes Druckgefühl im Gehörgang. Ladekabel und Netzteil sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Google Pixel Buds Pro Test

Erstklassiger Sound & gutes ANC

Kommen wir zu dem wichtigsten Kriterium eines Kopfhörers: dem Klang. Und der hat mich wirklich umgehauen. Feinste Töne spielen die In-Ears detailliert ab, basslastige Elektro-Musik klingt kräftig und „wummert“, so wie sie es soll. Insgesamt ist der Klang sehr ausgewogen, denn sowohl Höhen als auch Tiefen hören sich richtig gut an. Ein Hintergrundrauschen – etwa durch das ANC verursacht – gibt es bei den Pixel Buds Pro so gut wie überhaupt nicht. Lediglich wenn die Musik einmal ganz leise wird, ist ein feines Hintergrundgeräusch wahrnehmbar. Das ist aber so leise, dass es nicht stört und normal für Kopfhörer mit ANC.

Übrigens: Lass dich nicht vom ersten Eindruck des Klangs verunsichern. Denn du kannst in der zugehörigen Google Pixel Buds App den Sound entsprechend deiner Vorlieben anpassen. Magst du gerne auch mal mehr Bass, kannst du das entsprechend einstellen. Dann erzeugen die kleinen In-Ears einen richtig kraftvollen Sound. Für Klassik, Podcasts und Co. gibt es auch entsprechende Voreinstellungen, die etwa Stimmen und andere Höhen hervorheben.

Google Pixel Buds Pro auf einem Google Pixel 6a

Weiterhin wichtig bei höherpreisigen Kopfhörern ist die Geräuschunterdrückung (ANC). Und die erledigt bei den Pixel Buds Pro ebenfalls einen guten Job. Ohne Musik reduziert sich die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen und Stimmen mit eingeschaltetem ANC bereits deutlich. Läuft die Musik, sind je nach Lautstärke und Titel nur noch schemenhaft Töne hörbar. Jedoch hatten wir auch schon andere Kopfhörer im Test, die die Geräusche aus der Umgebung noch besser ausgeblendet haben – insbesondere bei Stimmen. Der Transparenzmodus – der sich einschalten lässt, um die Umgebung besser wahrnehmen zu können – funktioniert ebenfalls, wie er soll. Per Touch-Bedienung lässt er sich schnell aktivieren, um etwa die Straße sicher zu überqueren oder Bahnansagen nicht zu verpassen.

Steuerung und Akkulaufzeit

Auch die sonstige Steuerung der Kopfhörer funktioniert gut per Touch-Bedienung. „Start/Pause“ sowie „Nächster Titel“ funktioniert problemlos via Tippen auf die Kopfhörer. ANC schaltest du ein und aus, wenn du die Oberfläche länger berührst. Alle Kommandos erkennen die In-Ears schnell und zuverlässig. Einzig die Steuerung der Lautstärke per Wischen funktioniert manchmal etwas hakelig, da die In-Ears sich dann im Ohr hin- und herbewegen. Hier ist der Griff zum Smartphone manchmal leichter. Schön ist dafür aber, dass Musik oder Podcast automatisch pausieren, wenn du einen Kopfhörer aus dem Ohr nimmst. Steckst du ihn zurück ins Ohr, startet die Musik sofort wieder.

Google Pixel Buds App – so lassen sich die Kopfhörer steuern

Die Akkulaufzeit der Pixel Buds Pro allein gibt Google mit bis zu 11 Stunden an. Das ist erstaunlich lang für In-Ear-Kopfhörer, bewegt sich die Laufzeit vieler Modelle doch nur zwischen fünf und acht Stunden. Jedoch gilt die Angabe nur bei ausgeschaltetem ANC. Lässt du die Geräusche aus der Umgebung ausblenden, bleiben immer noch gute sieben Stunden Laufzeit übrig. Und in Verbindung mit dem Ladecase kommst du sogar auf insgesamt bis zu 31 Stunden, was ein sehr guter Wert für In-Ears ist. Aufladen lassen sich die Ohrhörer wahlweise via USB-C-Anschluss – und außerdem schön: du kannst die Kopfhörer auch kabellos per Qi aufladen.

Spritzwasserschutz und weitere Features

Wer auch mal bei Regen im Wald joggen gehen möchte, kann die Pixel Buds Pro problemlos mitnehmen. Denn die Kopfhörer sind nach IPX4 vor Spritzwasser und Schweiß geschützt. Das Case ist immerhin gegen Tropfwasser geschützt (IPX2).

Darüber hinaus ein echter Pluspunkt: Die Google Pixel Buds Pro können dank Mehrpunktverbindung automatisch zwischen verschiedenen Geräten wechseln. So kannst du sie etwa mit deinem Smartphone und Laptop gleichzeitig koppeln, mit dem Notebook Musik abspielen und wenn ein Anruf auf deinem Handy eingeht, diesen über die Kopfhörer annehmen. Entkoppeln und neu verbinden ist dabei nicht nötig. Was zunächst unerheblich klingt, ist im Alltag ein echter Zugewinn. Auch der direkte Zugriff auf Google Assistant via Sprach- oder Touchbefehl ist praktisch. Denn so ist die Wetter– oder Terminabfrage schnell und freihändig erledigt.

Fazit

Google Pixel Buds Pro Ergebnis Testsiegel

Von der hochwertigen Verarbeitung über einen detaillierten Klang mit kräftigen Tieftönen und feinen Höhen bis hin zur wirklich guten Akkulaufzeit, erhalten die Google Pixel Buds Pro von uns eine klare Kaufempfehlung. Wirklich kritisieren lassen sich die Kopfhörer nur auf einem hohen Niveau. Denn auch die Geräuschunterdrückung erledigt einen guten Job, bei der man lediglich bei leiser Musik Tastaturgeräusche, Stimmen und Co. wahrnimmt. Für einen Preis von aktuell 166 Euro bieten die In-Ear-Kopfhörer daher definitiv ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Pros der Pixel Buds Pro

Erstklassiger und ausgewogener Klang

Gute Geräuschunterdrückung (ANC)

Intuitive Steuerung

Hervorragende Akkulaufzeit

Hochwertige Verarbeitung

Gute Passform

Contras der Pixel Buds Pro

Stimmen und plötzliche laute Geräusche sind eine kleine Schwäche des ANC

Nicht komplett wasserdicht