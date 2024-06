Ich hatte die Möglichkeit, das neue Final Fantasy XIV Dawntrail als eine der ersten zu spielen. Allerdings habe ich zuvor kaum Final Fantasy gespielt und bin dementsprechend ein ziemlicher Neueinsteiger. Dennoch hatte ich viel Spaß dabei, Dawntrail auszuprobieren und habe jetzt angefangen, Final Fantasy XIV auch privat zu spielen. Bist du auch jemand, der vorher nie wirklich Final Fantasy gespielt hat, aber gerne anfangen möchte, dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen, mit dem Spiel anzufangen. Bitte beachte, dass es sich bei der Version, die ich spielen konnte, um eine Testversion handelt. Bis zur Veröffentlichung kann sich also noch einiges ändern.

Worum geht es in Dawntrail?

Dawntrail stellt das nächste Kapitel in der Geschichte von Final Fantasy XIV dar. Doch es handelt sich hierbei nicht etwa um eine direkte Fortsetzung der bisherigen Handlung, denn diese ist bereits in sich abgeschlossen. In Dawntrail erwartet dich also ein völlig neues Abenteuer, das dich auf den fernen Kontinent Tural verschlägt. Tural ist die Heimat einer Vielzahl an Völkern und Kulturen, die alle unter einem Kontinent vereint sind. Als Krieger des Lichts erwarten dich hier neue Freunde und Feinde, aber vor allem auch ein episches Abenteuer.

Es gibt neue Orte, die es zu entdecken gilt, in atemberaubenden Raids und Allianz-Raids wird dein Können auf die Probe gestellt und vieles mehr. Insgesamt ist Dawntrail also völlig neu und erweitert die Welt von Final Fantasy XIV massiv. Auch wer mit dem Spiel eigentlich schon abgeschlossen hatte, sollte jetzt eine Rückkehr in Betracht ziehen.

Gameplay: Neue Jobs und Mechaniken

Dawntrail bringt gleich zwei brandneue Jobs ins Spiel. Dabei handelt es sich um den tödlichen Nahkämpfer Viper und den fantasievollen Piktomant. Der Viper ist ein schneller Kämpfer, mit dem du mitten im Geschehen bist. Er trägt ein Schwert in jeder Hand, kann sie für schwere Angriffe aber auch kombinieren. Der Piktomant hingegen verfügt über einen speziellen Pinsel und nutzt seinen eigenen Äther als Palette. So kann er Bilder in die Luft zeichnen, die dann zur Realität werden.

Ich konnte die beiden neuen Jobs ausprobieren und habe mich vor allem mit dem Viper angefreundet. Dabei handelt es sich jedoch um eine rein persönliche Präferenz. Beide Jobs haben ihre Stärken und deine Wahl hängt am Ende großteils von deinem Spielstil ab. Besonders gut gefallen hat mir beim Viper der schnelle Angriffsstil. Der Piktomant konnte mich vor allem mit seinen kunstvollen Attacken begeistern, die auffallen, aber nicht störend sind.

Der Viper in Dawntrail.

Dawntrail bringt dem Spiel außerdem die weiblichen Hrothgar. Bislang konnte diese Rasse nur männlich sein. Des Weiteren erhöht sich die maximale Stufe von 90 auf 100, es gibt neue Ausrüstung und Rezepte, sowie die Möglichkeit, deine Ausrüstungsgegenstände neu zu färben.

Dungeons alleine absolvieren? Kein Problem!

In Dawntrail ist das Duty-Support System einmal mehr am Start. In der Testversion, die ich spielen durfte, stand ein neues Dungeon zur Verfügung, durch das ich mich mit dem Duty-Support-System gekämpft habe. Das hat auch wunderbar funktioniert und die NPCs sind kompetenter als manche echten Spieler. Gerade beim Ausprobieren der neuen Jobs war die Möglichkeit, ein Dungeon alleine zu bezwingen, unglaublich wertvoll.

Insgesamt ist das Duty-Support-System ein wichtiger Bestandteil des Spiels, den die Entwickler in Zukunft weiter ausarbeiten wollen. So sollen mehr verschiedene Spielweisen ermöglicht werden. Gerade für Spieler wie mich, die lieber alleine spielen, ist das eine wichtige Änderung. Wer sich also bislang aufgrund des Multiplayer-Aspekts von Final Fantasy XIV ferngehalten hat, der könnte in Zukunft mehr passenden Content im Spiel finden.

Mit dem Duty-Support-System kannst du auch alleine Dungeons bezwingen.

Dawntrail bringt das erste große Grafik-Update von Final Fantasy XIV mit sich. Das merkt man auch direkt, denn das Spiel sieht einfach unglaublich gut aus. Vor allem, wenn man bedenkt, wann es veröffentlicht wurde, ist die Grafikqualität beeindruckend. In der Testversion war Tural noch recht leer, doch es ließ sich trotzdem bereits erkennen, wie viel Charakter die Region hat. Das hat sie unter anderem der grafischen Gestaltung zu verdanken. Das neue Dungeon ist bunt, detailliert und visuell ansprechend.

Das Grafikupdate macht viel her.

Insbesondere die Attacken der neuen Jobs sind grafisch sehr aufwendig und machen viel her. So sind beispielsweise die Attacken des Piktomanten nicht nur bunt, sondern strahlen auch die Stärke des Jobs aus. Insgesamt ist die grafische Gestaltung beider neuen Rollen gelungen. Von Outfits bis hin zu den Attacken, es passt einfach.

Das Outfit des Viper sieht grandios aus.

Fazit zu Final Fantasy XIV Dawntrail

Zur Story von Dawntrail kann ich dir noch nichts verraten. Ich kann das Spiel jedoch von ganzem Herzen empfehlen. Auch als absoluter Final Fantasy XIV Noob hatte ich sehr viel Spaß, was für sich spricht. Wer das Spiel also bislang noch nicht ausprobiert hat, der sollte es gerade jetzt tun. Auch, wer mit dem Spiel bereits abgeschlossen hat, findet in Dawntrail so viel Neues, dass sich eine Rückkehr lohnt.

Dawntrail soll noch in diesem Sommer herauskommen. Genauer gesagt schon am 2. Juli 2024. Laut Yoshida soll es auch ohne Verzögerungen bei diesem Datum bleiben. Du kannst die Erweiterung schon jetzt vorbestellen.