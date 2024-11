Cherry MX Switches für unter 90 Euro? Diese Tastatur sollte jeder kennen

Eine gute Tastatur und Maus sind für PC-Spieler unerlässlich. Sie können nicht nur den Unterschied zwischen einer Niederlage und einem Sieg ausmachen, sondern sind ebenfalls wichtig für dein Spielgefühl. Auch was die Ästhetik angeht, haben viele Spieler hohe Ansprüche an ihre Peripherie. Ich habe die Supporter X20 Tastatur und die Wizard P20 Gaming-Maus von ERAZER für dich getestet.

Supporter X20 Tastatur im Test

Die Supporter X20 von ERAZER ist eine mechanische Gaming-Tastatur mit Cherry MX Red Switches. Die Tastatur umfasst das gesamte Tastenlayout. Das bedeutet, dass Funktions-Tasten und Nummernblock verfügbar sind. Eine Sache, die jedoch fehlt, sind designierte Multimedia-Tasten. Ich schätze gute Multimedia-Tasten sehr, weswegen mir ihr Fehlen definitiv aufgefallen ist.

Die Tastatur ist kabelgebunden und wird per USB-A mit dem PC oder Laptop verbunden. Eine kabellose Nutzung per Bluetooth ist nicht möglich, was jedoch auch heißt, dass du dich nicht um das Laden einer Batterie oder eines Akkus sorgen musst.

Aussehen und Verarbeitung

Das Äußere der Supporter X20 macht viel her. Die Tastatur ist schwarz und verfügt über RGB-Beleuchtung. Des Weiteren sorgt eine integrierte Handballenablage für Komfort beim Tippen. Diese ist leicht angeraut, zieht Dreck und Fingerabdrücke aber nicht an und ist leicht sauber zu halten. Neben der RGB-Beleuchtung der Tasten hat die Tastatur ebenfalls blaue Lichtstreifen an den Rändern zu bieten. Sie sind dezent, aber sorgen im Dunkeln für einen schönen atmosphärischen Touch.

Die Tastatur verfügt über ein vollständiges Tastenlayout.

Die Verarbeitung der Supporter X20 kann außerdem überzeugen. Sie ist sehr stabil gebaut und biegt sich nicht. Bei Bedarf kann die Tastatur mit integrierten Standfüßen hochgestellt werden. Diese machen einen robusten Eindruck und die Tastatur rutscht nicht. Die Buchstaben sind in die Tastenkappen eingraviert und nicht aufgedruckt, was für einen hochwertigen Eindruck sorgt und verhindert, dass sie mit der Zeit verblassen.

Tippgefühl und Benutzung im Alltag

Insgesamt fühlt sich die Supporter X20 beim Tippen sehr gut an. Die Tasten haben einen angenehmen Anschlag und das typische Feeling einer mechanischen Tastatur. Ich kann auf der Tastatur schnell und zuverlässig tippen. Mein einziger Kritikpunkt ist die Handballenablage, die ein wenig zu kurz für große Hände ist. Sie ist allerdings magnetisch und du kannst sie jederzeit abnehmen und durch eine passendere Ablage ersetzen.

Beim Spielen mit der Tastatur lässt sich keinerlei Verzögerung oder ähnliches feststellen. Die Tasten sind recht laut, was jedoch viele Nutzer einer mechanischen Tastatur schätzen. Das Geräusch dieser Tastatur ist hochwertig und angenehm, es lässt sich kaum ein störendes Hallen wahrnehmen.

Anstelle des Logos hätten hier Multimedia-Tasten verbaut werden können.

Wizard P20 im Test

Die Wizard P20 ist eine kabelgebundene Gaming-Maus von ERAZER. Sie verfügt über einen optischen Pixart Sensor mit 16.000 DPI und OMRON-Switches für Links- und Rechtsklick. Des Weiteren hat die Maus vier programmierbare Tasten und einen DPI-Switch zu bieten. Auch diese Maus wird per USB-A mit Laptop oder PC verbunden. Eine kabellose Benutzung ist auch hier ausgeschlossen.

Aussehen und Verarbeitung

Die Wizard P20 macht einen hochwertigen, stabilen Eindruck. Trotz der schwarzen Farbe zieht sie kaum Fingerabdrücke oder fettige Stellen an. Die dezente RGB-Beleuchtung sorgt für einen farbigen Touch und lässt sich über die zugehörige Software von ERAZER individuell einstellen. Das Kabel hat mit 1,8 m eine praktische Länge und die Maus ist weder zu schwer, noch zu leicht.

Die Maus erinnert optisch an andere beliebte Gaming-Mäuse.

Benutzung im Alltag

Das Design der Wizard P20 ist besonders gelungen. Die Maus liegt sehr gut in der Hand und unterscheidet sich kaum von anderen beliebten Gaming-Mäusen. Ich selbst habe recht große Hände und konnte die Maus dennoch komfortabel und ohne Probleme nutzen. Die Tasten fühlen sich gut an und machen einen hochwertigen Eindruck.

Gerade das Mausrad kann außerdem mit guter Verarbeitung punkten. Insgesamt handelt es sich bei der Wizard P20 von ERAZER um eine gelungene Gaming-Maus, die optisch viel hermacht und im Alltag überzeugt. Beim Klicken lässt sich keine Verzögerung wahrnehmen und das Kabel ist stoffummantelt, weswegen es sich nicht festsetzt und dadurch beim Bewegen der Maus stört.

Die Maus hat eine angenehme Größe und das Kabel eine praktische Länge.

Fazit zu ERAZER Supporter X20 und Wizard P20

Insgesamt handelt es sich bei der Tastatur und Maus um Budget-freundliche und dennoch qualitativ hochwertige Peripherie. Die Tastatur ist für rund 90 Euro zu haben, was ein sehr guter Preis für Cherry MX Switches ist. Für die Wizard P20 werden rund 40 Euro fällig, ein Preis, dem die Maus mehr als gerecht wird. Trotz des eher günstigen Preises sehen die Tastatur und Maus jedoch nicht nach Budget-Varianten aus, was positiv anzumerken ist. Ich kann beide guten Gewissens empfehlen.