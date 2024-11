9 von 10 Sternen: Videospiel-Vollversion für kurze Zeit kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein Game sichern, in dem sich alles darum dreht, deine Mitspieler hinters Licht zu führen. Um die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 14. November um 17 Uhr.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

„Apex Legends“

Diese Woche kannst du dir ein kostenloses Freischaltungsbundle für Apex Legends sichern. Mit diesem Bundle stürzt du dich in das Chaos von Apex Legends: Aus dem Portal. Das Bundle beinhaltet Ash und einen epischen Ash-Skin namens „Brennendes Chrom“.

„Deceive Inc.“

„Deceive Inc.“ ist ein Spiel, das seinem Namen treu bleibt. In diesem Spiel dreht sich nämlich alles darum, deine Gegner geschickt zu täuschen. Das gelingt dir, indem du das Aussehen anderer Personen annimmst und Hightech-Gadgets gegen deine Konkurrenz verwendest. Natürlich kannst du deine Konkurrenz auch einfach ausschalten.

Dieses spannende Multiplayer-Game kostet dich normalerweise 20 Euro, ist jedoch nur diese Woche kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Von Spielern hat dieses Spiel 4,5 von 5 Sternen erhalten und sie loben insbesondere die vielfältigen und faszinierenden Charaktere.

In Deceive Inc. geht es darum, andere zu täuschen.

Nächste Woche im Epic Games Store

„Castlevania Anniversary Collection“

„Castlevania“ ist ein wahrer Klassiker unter den Videospielen. Der von Konami entwickelte Action-Plattformer ist zwar alt, aber noch längst nicht aus der Mode gekommen. Nächste Woche schenkt dir der Epic Games Store die Anniversary Collection dieses Retro-Games. Sie präsentiert dir die Ursprünge der Vampirreihe und beinhaltet ganze neun Spiele.

Des Weiteren beinhaltet diese Version der Spiele ein einzigartiges E-Book. In diesem erfährst du Informationen von Entwicklern, Designers und anderen, die die Welt von Castlevania in neuem Licht erscheinen lassen. So hast du diesen Klassiker nämlich noch nicht erlebt. Das Spiel ist ab nächster Woche kostenlos verfügbar.

Castlevania ist ein wahrer Klassiker.