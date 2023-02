SliderMouse: Die wohl ungewöhnlichste Maus der Welt im Test

Ob im Büro oder zu Hause, ob für Spiele, Bildbearbeitung oder nur zum Surfen im Internet: Die Maus ist seit Jahrzehnten ein treuer Begleiter jedes Computernutzers. Selbst das Trackpad in Laptops, eine berührungsempfindliche Fläche, die die Maus ersetzen soll, ist für viele Anwender keine Option. Das in Verbindung mit der Tatsache, dass sich am Design der Maus seit Jahrzehnten kaum etwas verändert hat, bedeutet: Alles ist gut, so wie es ist. Oder etwas doch nicht?

Die Maus, die nicht so aussieht

Nun, es gibt Computer-Nutzer, denen die Maus Schmerzen bereitet. Solche sogenannten repetitiven Überlastungsschäden wie auch andere computerbedingte Verletzungen können durch bessere Ausrüstung, mehr Bewusstsein und Prävention vermieden werden. Das zumindest verspricht das Unternehmen Contour Design aus Dänemark. Man entwickelt bereits seit 25 Jahren unter anderem Computermäuse, um einerseits Schmerzen zu lindern und andererseits auch um ihnen vorzubeugen. Und dazu gehört auch die SliderMouse, mit der wir es hier zu tun haben.

Die Maus, die nicht so aussieht

Weiß man nicht, was da vor einem liegt, würde man wohl nicht darauf kommen, dass es eine Maus ist. Vielmehr sieht das Produkt wie eine Tastatur ohne Tasten aus. Doch während der meiste Teil der SliderMouse Pro aus einer weichen Handauflage besteht, könnte der eine oder andere beim Anblick des Mittelteils darauf kommen, dass es doch etwas mit einer Maus zu tun haben muss. Denn so ähnlich sind auch die Touchpads bei Notebooks aufgebaut. Ungewöhnlich wird es dann aber oberhalb der Tasten-Scrollrad-Kombination. Denn über die gesamte Breite erstreckt sich das Herz der SliderMouse, die sogenannte Navigation Bar. Diese Navigationsleiste ermöglicht eine einfache und vollkommen neuartige Steuerung des Cursors.

Besser als die gute, alte Computermaus?

Der Hersteller verspricht: „Die SliderMouse Pro ist eine zentrierte Maus, mit der Sie Schreibtischarbeit in bequemen, ergonomischen Positionen erledigen können, und zwar ohne Strecken, Verdrehen und Überanstrengen.“ Und das, während die Hände bequem auf der gesamten Breite der Maus ruhen können. Wechselt man von einer normalen Maus zu der SliderMouse greift die Hand zu Beginn immer wieder ins Leer und versucht die gute alte Computermaus zu finden. Doch nach einer kurzen Eingewöhnungszeit weiß man, dass da keine mehr ist. Und dann beginnt die Bedienung mit der SliderMose Pro.

Die Navigation Bar und alle anderen Bedienelemente der SliderMouse Pro

Das ist zunächst etwas gewöhnungsbedürftig. Doch die Navigation Bar macht von der ersten Sekunde an Spaß. Zielgerichtet lässt sich durch Schieben nach rechts und links sowie durch das „sliden“ der geriffelten Navigationsleiste der Cursor bewegen. Das große Scrollrad funktioniert perfekt. Internetseiten lassen sich damit ideal durchscrollen. Unterhalb der Navigation Bar gib es zwei Tasten, die einem dabei helfen, Textpassagen oder Wörter zu kopieren und woanders einzufügen. So muss man nicht länger auf das Menü zurückgreifen, das sich hinter der rechten Maustaste befindet, um etwas zu kopieren und woanders wieder einzufügen.

Doch die linke und rechte Maustaste gibt es dennoch. Die Taster befinden sich unterhalb der Kopieren- und Einfügen-Taster. Die große Taste in der Mitte ist für einen Doppelklick zuständig. Alternativ kann man auch die Navigation Bar antippen. Sie übernimmt dann die Funktion der linken Maustaste. Hat man sich an diese teils ungewöhnliche Bedienung gewöhnt, läuft alles wie am Schnürchen.

Fazit

Die SliderMouse Pro lässt sich wahlweise mit oder ohne Kabel nutzen. Allen Tasten der Maus lassen sich mit der Software von Contour Design gänzlich andere Funktionen zuweisen. So wie man es auch von Mäusen von Logitech kennt. Hat man sich an die ungewöhnliche Bedienung gewöhnt, macht die Bedienung sogar Spaß. Vor allem die Navigation Bar sorgt dafür. Ob sie aber auch Überlastungsschäden vorbeugt oder hilft, Überanstrengung zu vermeiden, lässt sich vermutlich erst nach einer längeren Nutzungszeit sagen.

Ergonomisch und funktional, das Design von Contour

Zu Beginn vermisst man seine alte Maus, doch mit der Zeit lernt man die SliderMouse Pro zu schätzen. Vor allem, wenn man nicht benötigte Funktionen wie etwa die des Doppelklicks der großen Taste in der Mitte beispielsweise durch Play/Pause austauscht. Allerdings ist die SliderMouse Pro nicht ganz billig. Contour Design verlangt für die innovative Maus rund 300 Euro. Wer sie auch ohne Kabel auf dem Schreibtisch liegen haben möchte, muss knapp 20 Euro mehr ausgeben. Sie lohnt sich aber vor allem für Nutzer, denen die normale Maus Schmerzen verursacht. Denn: Die SliderMouse Pro hat die angesehene AGR-Zertifizierung erhalten, die ihre ergonomischen Vorteile hervorhebt. Und die Zertifizierung wird nur nach eingehender Prüfung durch Ergonomietherapeuten vergeben.