Der beste Haarstyler aller Zeiten? Dyson Airwrap (2022) im Test

Der Airwrap-Haarstyler von Dyson erlebt im Netz einen regelrechten Hype. Denn er macht vieles nicht nur anders, als andere Haarstyler, sondern auch besser. Statt Glätteisen, Lockenstab und Föhn, benötigt man mit dem Dyson-Haarstyler nur ein Produkt für sämtliche Frisuren. Da er die Haare gleichzeitig trocknet und fixiert, spart man sich außerdem eine Menge Zeit. Es gibt jedoch auch einen Anwendungsfall, für den er weniger gut geeignet ist – dazu später mehr.

Verarbeitung, Lieferumfang & Inbetriebnahme

Zunächst: Für einen Preis von fast 550 Euro sind unsere Erwartungen an den Dyson Airwrap (Modell 2022) entsprechend hoch. Im ersten Eindruck wirken Haarstyler, Aufsätze und die Aufbewahrungsbox jedoch sehr hochwertig. Alles sieht nicht nur edel aus, sondern fühlt sich auch so an. Über einen QR-Code kannst du dir außerdem die ersten Schritte erleichtern. Denn hierüber wird der Download einer App von Dyson vorgeschlagen, in der sich der Airwrap registrieren lässt – das ist aber kein Muss. Allerdings empfanden wir die Hilfestellungen für den Anfang sehr praktisch. So werden einem hier die Grundlagen des Geräts und der Aufsätze erklärt und du kannst dir Styling-Anleitungen anzeigen lassen. Außerdem hast du über die App Zugang zum Kauf von exklusivem Zubehör und kannst direkt den Support kontaktieren.

Werfen wir einen Blick in die elegante Aufbewahrungsbox. Neben dem Dyson Airwrap Multi-Haarstyler selbst befinden sich hier insgesamt sechs Aufsätze für die verschiedensten Haarstyles. Darunter zwei Airwrap-Lockenaufsätze mit je 30 und 40 Millimetern Durchmesser. Hiermit lassen sich Locken mit unterschiedlichem Volumen schonend wickeln. Weiterhin ist eine weiche und eine feste Smoothing Bürste im Lieferumfang enthalten. Hiermit lassen sich gewellte oder lockige Haare glätten. Dazu befindet sich noch eine runde Volumenbürste in der Box sowie ein Trocknungsaufsatz. Auch eine Filterreinigungsbürste ist mit dabei.

Dyson Airwrap im Test – mit allen Aufsätzen in der Aufbewahrungsbox

Das Gerät in der Praxis: Funktionen, Bedienung, Besonderheiten

Der Dyson Airwrap erfordert zunächst ein wenig Erklärung. Während Lockenstab und Glätteisen gerne mit Temperaturen von um die 200 Grad die Haare in Form bringen, kommt der Dyson Airwrap mit bis zu 90 Grad aus. Anstatt mit Heizplatten oder einem aufgeheizten Lockenstab arbeitet der Dyson-Multistyler mit warmer Luft für die Fixierung der Haare. Dadurch lassen sich die Haare in einem Schritt trocknen und stylen. Das spart einerseits Zeit, führt allerdings auch dazu, dass das beste Ergebnis mit leicht feuchten Haaren erzielt wird. Möchtest du also ohne eine Haarwäsche deine Haare stylen, funktioniert das mit dem Airwrap nur bedingt. Das gilt insbesondere für die Lockenaufsätze – denn das beste Ergebnis erzielt man hier mit nur 80 bis 90 Prozent getrocknetem Haar.

Die Bedienung selbst ist nach kurzer Beschäftigung mit dem Gerät sehr intuitiv. Am Haarstyler sitzt der Ein-/Aus-Knopf und der sogenannte „Cool Shot“. Das ist ein Knopf, mit dem der Airwrap kurz einen kalten Luftstrom abgibt – perfekt für schnelles Fixieren deiner Locken. Des Weiteren gibt es drei Luftstufen: Für die Fixierung fliegender Härchen mit dem Trocknungs-Aufsatz benötigst du etwa weniger Luft und für richtige Locken einen stärkeren Luftstrom. Auch drei Temperaturstufen stehen dir zur Wahl. Eine Kühlstufe, mittlere und hohe Temperatur (bis max. 90 Grad). Die Knöpfe sind optimal platziert und machen die Bedienung sehr einfach. Auch das Wechseln der Aufsätze geht schnell.

Schlicht aber elegant – Verarbeitung und Design des Dyson Airwrap gefallen uns gut

Dyson Airwrap 2022: Das ist besser im Nachfolgemodell

Im Gegensatz zum ersten Modell des Dyson Airwrap, musst du die Aufsätze bei dem 2022er-Modell nicht oft wechseln. Denn Dyson hat etwa seine Lockenaufsätze so überarbeitet, dass du für Locken in verschiedene Richtungen nicht mehr den Aufsatz wechseln musst. Stattdessen sitzt jetzt an der Oberseite ein Drehknopf, mit dem du Wellen nach links oder nach rechts formen kannst. So kann man schnell die Richtung wechseln und die Frisur ist schnell in Form gebracht. Das hat uns gut gefallen und spart nochmals Zeit.

Bei der Nutzung wickeln sich die Haare durch den Luftstrom von selbst um den Lockenaufsatz und erzeugen einen voluminösen Föhn-Look. Wie bereits erwähnt, sollten die Haare noch leicht feucht sein, um sie schön lockig zu bekommen. Wir wollten den Lockenaufsatz allerdings auch mit trockenen Haaren testen. Das Ergebnis: Die Locken halten nicht so gut und lange wie mit feuchtem Haar. Leichte Wellen lassen sich mit dem Airwrap aber auch mit trockenen Haaren noch gut stylen.

Auch das Glätten mit den Smoothing Bürsten hat in unserem Test hervorragend funktioniert. Besonders cool: Man bekommt die Haare mit der Smoothing Brush nicht nur sehr glatt, sondern gibt ihnen sogar ein glänzendes Finish. Außerdem positiv aufgefallen ist uns, dass die Aufsätze nicht besonders warm werden. Das sind wir von herkömmlichen Haarstylern anders gewohnt.

Sehr gut hat uns darüber hinaus der neue Trocknungsaufsatz gefallen. Hiermit sind die Haare schnell getrocknet und fliegende Härchen lassen sich gut fixieren. Und auch die Rundbürste erledigt einen guten Job: Die Haare ließen sich hiermit in unserem Test schön voluminös föhnen.

Dyson Airwrap im Test – Diese Aufsätze sind im Lieferumfang enthalten

Vergleich mit anderen Multistylern

Wir haben auch bereits andere Multistyler, wie den Shark FlexStyle, getestet und müssen feststellen: Der Dyson Airwrap ist tatsächlich in so gut wie jeder Disziplin überlegen. So benötigt der Haarstyler von Dyson weniger Hitze und ist dadurch schonender für die Haare. Außerdem halten die Locken mehr als bei der Konkurrenz. Auch der Glätte-Aufsatz funktioniert besser und erzeugt mehr Glanz. Dazu heizen sich die Aufsätze beim Airwrap nicht so sehr auf.

Pros des Dyson Airwrap

Styling der Frisur, ohne die Haare zu schädigen

Viele verschiedene Aufsätze: Föhn, Lockenstab, Rundbürste und Glätteisen in einem Gerät

Einfache Bedienung

Schnelles Wechseln der Aufsätze

Zeitsparend: Haare lassen sich stylen, ohne komplett trocken sein zu müssen

Sehr hochwertige Verarbeitung

Trocknen und Stylen geht schneller als mit anderen Geräten

Contras des Dyson Airwrap

Hoher Preis

Für Locken sollten die Haare noch leicht feucht sein

Locken halten weniger gut, als mit einem normalen Lockenstab

Fazit

Insgesamt hat uns der Dyson Airwrap absolut überzeugt. Er vereint alle Funktionen, die es zum Haare stylen braucht, in nur einem Gerät. Sowohl glatte Haare als auch Wellen und Locken bekommt der Haarstyler sehr gut hin und man riskiert wegen der niedrigen Temperatur keine Haarschäden. Darüber hinaus lässt sich am Morgen eine Menge Zeit sparen, da man direkt nach dem Duschen mit dem Styling loslegen kann. Erst leicht die Haare anföhnen und danach die gewünschte Frisur formen.

Einziges Manko: Willst du trockene Haare locken, funktioniert das nicht ganz so gut und die Curls bleiben weniger lange erhalten. Außerdem ist der Airwrap mit einem Preisschild von 549 Euro ziemlich hochpreisig – dafür jedoch einmalig. Wer einen Airwrap der ersten Generation besitzt, muss allerdings nicht auf das neue Modell umsteigen, da Dyson im Grunde nur die Aufsätze weiterentwickelt hat. Möchtest du etwa nur die neuen Lockenaufsätze oder den neuen Trocknungsaufsatz kaufen, sind diese auch einzeln erhältlich.