Preis-Leistungs-Rakete? Das kann das neue Xiaomi Smart Band 9

In diesem Testbericht nehmen wir das Smart Band 9 genau unter die Lupe und erkunden, welche neuen Funktionen und Verbesserungen dir helfen könnten, deine Fitnessziele effektiver zu erreichen. Ist es nur ein weiteres Gadget, das in deiner Schublade verstaubt, oder wird es sich tatsächlich als unverzichtbarer Begleiter in deinem Alltag herausstellen?

Design und Technik des Smart Band 9

Auf den ersten Blick ähnelt das Xiaomi Smart Band 9 zwar seinem Vorgänger, doch der Unterschied ist in den Details zu finden: Statt des Kunststoffrahmens setzt Xiaomi nun auf edles, mattes Aluminium. Ein kleiner, aber feiner Schritt in Richtung Hochwertigkeit, der nicht nur das Aussehen aufwertet, sondern auch die Haptik verbessert.

Ein weiteres neues Merkmal ist der kompaktere Formfaktor – das Smart Band 9 ist 1,5 Millimeter kürzer als das Vorgängermodell. Klar, das mag trivial erscheinen und im Alltag kaum auffallen, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das Gerät bietet dazu dank eines größeren Akkus eine längere Laufzeit, ohne dabei in der Größe zuzunehmen.

Xiaomi Smart Band 9

Farbenfrohe Gehäuse und Display-Inhalte

Farbenfrohe Vielfalt präsentiert sich beim neuen Smart Band 9 bei der Farbauswahl: Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose, Arctic Blue und Titan Gray stehen zur Auswahl. Unser Testgerät kam in Titan Gray, das durch seine elegante Schlichtheit überzeugt. Das Silikonarmband, in Hellgrau gehalten, könnte zwar etwas frischer wirken, aber das Gesamtbild stimmt.

Die Wasserdichtigkeit bleibt gegenüber dem Smart Band 8 mit 5 ATM erhalten, was bedeutet, dass du keine Angst haben musst, das Smart Band beim Duschen oder dem Laufen im Regen zu tragen – ein echtes Plus für aktive Nutzer. Beim Vibrationsmotor hat Xiaomi ebenfalls nachgebessert: Die Benachrichtigungen sind jetzt spürbarer und bieten eine deutlich bessere Rückmeldung.

Xiaomi Smart Band 9

Das Display ist ein echter Lichtblick. Mit einer Helligkeit von bis zu 1.200 cd/m² strahlt das 60-Hz-AMOLED-Panel jetzt doppelt so hell wie sein Vorgänger und gewährleistet, dass du auch bei Sonnenlicht alles gut erkennen kannst. Damit zeigt das Smart Band 9, dass Technik und Design Hand in Hand gehen sollten – und Xiaomi hat das einmal mehr bewiesen.

Bedienung und Software

Bei der neuen Generation des Fitnesstrackers bleibt sich die Software treu. Das ist durchaus positiv, denn die intuitive Bedienung hat sich bewährt, und sogar ohne physische Tasten finden sich auch Neulinge schnell zurecht. Ein einfaches Wischen nach oben und schon öffnet sich das Menü mit einer Vielzahl von Sportarten zur Auswahl.

Die Benutzeroberfläche bleibt praktisch unverändert. Mit einem Wisch entlang der Bildschirme und Widgets kannst du die für dich wichtigsten Funktionen anpassen – eine sinnvolle Möglichkeit, die versteckten Features wie die Stoppuhr oder die Kamerasteuerung schnell zur Hand zu haben. Zwar gibt es hier keine bahnbrechenden Neuerungen, jedoch sorgt die vertraute Navigation dafür, dass du sofort starten kannst, egal ob du ein erfahrener Nutzer oder Neuankömmling bist.

Xiaomi Smart Band 9

Die Nutzung der Mi-Fitness-App bleibt auch weiterhin notwendig, was zwar keine Überraschung ist, aber auch in der Einrichtung mühelos vonstattengeht. Die Software wirkt im Vergleich zu früheren Modellen weitestgehend gleichbleibend, mit einer kleinen Neuerung: Xiaomi bezeichnet die aktuelle Version jetzt als HyperOS.

Fitness-Tracking mit dem Xiaomi Smart Band 9

Das Xiaomi Smart Band 9 setzt seine Tradition in der Fitnessüberwachung fort, ohne drastische Neuerungen vorzustellen. Wer bereits das Vorgängermodell nutzt, wird sich sofort zurechtfinden. In der Tat wurden einige Messmethoden optimiert, insbesondere das Schlaf-Tracking, das nun präzisere Daten zu Tiefschlafphasen und nächtlichen Aufwachzeiten bietet.

Trotz dieser Verbesserungen bleibt der Funktionsumfang quasi unverändert. Doch wo will man bei über 150 Sportmodi noch aufstocken? Das Fehlen von GPS und NFC bleibt dagegen ein klarer Wermutstropfen. Die Möglichkeit, mobil zu bezahlen oder beim Joggen das Smartphone zu Hause zu lassen, bleibt auch 2024 ein unerfüllter Wunsch.

Xiaomi Smart Band 9

Zahlreiche Features wie Herzfrequenzmessung und Blutsauerstoffsättigung sind nach wie vor an Bord und werden ausreichend unterstützt durch die Mi-Fitness-App. Diese bietet nicht nur eine ansprechende Aufbereitung der Trainingsdaten, sondern ermöglicht auch eine umfassende Analyse deiner Fortschritte. Die App zeigt anschauliche Statistiken und Diagramme, die den Überblick über deine Fitnessreise erleichtern.

Messgenauigkeit und Schlaf-Tracking

Auch wenn die Konsistenz der Messungen verbessert wurde, bleibt die Genauigkeit im Vergleich zu medizinischen Geräten fraglich. Um eine subjektive Einschätzung zu geben, habe ich meine Aktivitäten mit drei Konkurrenz-Apps verglichen. Das Ergebnis zeigt, dass die Werte als grobe Orientierung dienen sollten und keineswegs medizinisch präzise sind.

Ein Highlight ist definitiv die Schlafanalyse, die mithilfe von KI deine Schlafgewohnheiten analysiert, bis hin zu dem amüsanten „Schlaf-Animal“, das dir die App nach einer siebentägigen Erfassung verrät. Eine kleine Überraschung, auf die nach den ersten sieben Nächten aber immer noch warte. Der Tracker will weitere zwei Nächte von mir haben, bevor mein Schlaftier präsentiert wird.

Akku und Ladeperformance des Xiaomi Smart Band 9

Das Xiaomi Smart Band 9 beeindruckt mit einem vergrößerten Akku von 233 mAh, was eine bedeutende Steigerung der Laufzeit bedeutet. Während die technischen Spezifikationen suggerieren, dass das Armband bis zu 21 Tage durchhalten kann, liegt die Realität oft anders. Wer wie ich den maximalen Funktionsumfang ausschöpft – inklusive Always-on-Display und einer Flut von Benachrichtigungen – wird schnell bemerken, dass die tatsächliche Akkulaufzeit deutlich kürzer ausfällt.

Xiaomi Smart Band 9

Ich habe in diesem Test einen pragmatischen Ansatz gewählt: Das Always-on-Display ließ ich deaktiviert und schaltete die Benachrichtigungen am Wochenende ab. In Kombination mit einer moderaten Nutzung, bei der ich den Vibrationsmotor ebenfalls nicht ständig aktiviert ließ, konnte ich erstaunliche 47 Prozent Akkustand nach einer Woche Nutzung erreichen. Hochgerechnet könnte ich mit diesem Nutzungsverhalten in der Tat auf etwa 14 Tage kommen – eine erfreuliche Entwicklung.

Xiaomi Smart Band 9 Datenblatt Preis zum Testbericht Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Fitnessarmbanduhr Marktstart 08.2024 Verfügbarkeit ja UVP 39,99 € Farbe Blau

Pink

Schwarz

Silber Betriebssystem Hyper OS Kompatibilität Android

iOS Gehäuseform oval Displaygröße 1,62 zoll Touchscreen ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen

Wermutstropfen sind jedoch die Ladeoptionen. Das mitgelieferte Kabel bleibt weiterhin zu kurz, und ein Netzteil ist im Lieferumfang nicht enthalten – ein Umstand, der die Nutzererfahrung etwas trübt. Das magnetische Ladekabel lädt das Xiaomi Smart Band 9 zwar in einer Stunde voll, doch bleibt die Frage offen: Warum die Kabel nicht etwas länger gestalten?

Insgesamt zeigt sich, dass die Akkulaufzeit des Smart Band 9 mit der neuen Kapazität und optimierten Funktionen stark verbessert wurde. Doch wie so oft in der Welt der Wearables hängt die tatsächliche Leistung von jedem Einzelnen und dessen Nutzung ab.

Fazit: Xiaomi Smart Band 9 – Ein solider Begleiter für den Alltag?

Bist du ein Fan bewährter Technik, die sich nicht viel verändert, aber dennoch angenehm frisch bleibt? Dann könnte das neue Xiaomi Smart Band 9 genau das Richtige für dich sein. Mit einem deutlich helleren Display und einem größeren Akku bietet das Gerät alles, was du bereits von seinen Vorgängern kennst, nur mit einem modernen Touch.

Zwar hat sich in den grundlegenden Funktionen nicht viel getan, aber das Schlaf-Tracking wurde optimiert. Auch die anderen Messdaten scheinen präziser zu sein – was für alle, die ihre Fitness im Blick behalten möchten, sehr erfreulich ist. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings: Das in China verfügbare NFC und GPS sind hierzulande nicht verfügbar.

Optisch macht das Smart Band 9 einen hochwertigeren Eindruck, und für 40 Euro ist es tatsächlich ein faires Angebot. Wenn du bereits im Besitz des Vorgängermodells, dem Xiaomi Smart Band 8, bist, kannst du ruhig abwarten und schauen, was die nächsten Jahre bringen. Solltest du jedoch neu in der Welt der Fitnesstracker sein und einen kostengünstigen Einstieg suchen, ist das Smart Band 9 eine durchweg empfehlenswerte Wahl.

Xiaomi Smart Band 9 im Test

Vorteile des Xiaomi Smart Band 9

Display heller denn je

Aluminiumrahmen

Viele Sport-Modi

Günstiger Preis

Größerer Akku / bessere Akkulaufzeit

Nachteile des Xiaomi Smart Band 9

Immer noch kein GPS

Immer noch kein NFC

Immer noch kein Wireless Charging

Den günstigsten Preis für das Xiaomi Smart Band 9 findest du stets hier.