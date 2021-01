Nach Genesect wird es wieder Zeit für einen neuen legendären Raidboss. Ganz so neu ist dieser jedoch nicht. Anfang des Jahres und im Sommer 2020 hattest du bereits die Chance, ein Heatran im Raid herauszufordern. Doch vielleicht fehlt dir ja noch ein gutes Heatran in deinem Team, oder du bist auf der Suche nach dem seltenen Shiny. Höchste Zeit, sich ein Team zusammenzustellen. Wir zeigen dir die besten Heatran Konter!

Wann kann ich Heatran herausfordern?

Heatran wird für eine Woche in Level-5-Raids zu finden sein. In Deutschland erscheint Heatran ab heute, den 12. Januar um 10 Uhr Ortszeit, und bleibt bis einschließlich Dienstag, 19. Januar. Am Mittwoch wird auch eine Raidstunde mit Heatran stattfinden. Zwischen 18 und 19 Uhr solltest du an diesen Tagen in fast jeder Arena einen Heatran-Raid vorfinden. Halte spätestens in der Zeit also deine Heatran Konter bereit.

Ist Heatran ein sinnvolles Pokémon?

Heatran erscheint nicht zum ersten Mal in Pokémon Go und auch die schillernde Form ist bereits seit 2020 erhältlich. Im Kampf ist es nicht ganz so effektiv wie beispielsweise Lavados oder Entei, hält aber deutlich mehr aus. Es hat die Typen Feuer und Stahl und lässt sich mit zwei Feuer-Attacken ausstatten. Insbesondere wenn du dir im Kampf ein paar Beleber sparen willst, ist Heatran dennoch ein guter Angreifer. Die Chance auf ein Shiny beträgt 1 aus 19. Wenn du also alle Gratis-Raidpässe nutzt, stehen die Chancen die schillernde Version zu erhalten gar nicht schlecht.

Heatran Konter: Mit welchen Pokémon kämpfe ich gegen Heatran?

Die besten Heatran-Konter sind mit starken Boden-Attacken ausgestattet. Somit ist der beste Konter gegen Heatran Groudon mit den Attacken Lehmschuss und Erdbeben. Alle weiteren Konter mit ihren Attacken haben wir dir hier aufgelistet:

Pokemon Sofortattacke Ladeattacke Groudon Lehmschuss Erdbeben Rihornior Lehmschelle Erdbeben Demeteros Lehmschelle Erdkräfte Knakrack Lehmschuss Erdbeben Stalobor Lehmschelle Schlagbohrer Rizeros Lehmschelle Erdbeben

Sehr gute Spieler können Heatran im Duo bezwingen. Mit drei Spielern, die ein paar Pokémon aus dieser Liste besitzen, sollte Heatran locker zu besiegen sein. Ein 100er Heatran hat dabei den WP-Wert 2145 und bei Wetterboost (Sonne & Schnee) 2681 WP. Umso näher also der Wert deines Heatran an einem dieser Werte ist, umso stärker ist dein Pokémon.