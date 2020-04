Fotobuch zu Muttertag? Hier findest du die schönsten Fotogeschenke

Blumen zum Muttertag? Der Klassiker zu diesem Anlass. Doch wenn man sie nicht persönlich überreichen kann ist die Freude doch nur halb so schön. Außerdem: Welche Mutter rechnet nicht mit Blumen?! Es geht also auch kreativer. Mit einem Fotobuch, einem schönen Bild auf Leinwand, einer Fototasse oder gar einer Handyhülle mit dem Bild der Enkel. All das ist nicht teurer als ein Strauß Blumen und hat einen Vorteil: es verwelkt nicht.

Damit das Fotogeschenk aber pünktlich zum Muttertag eintrifft, solltest du es noch diese Woche bestellen – je früher, desto besser. Denn einerseits haben die Anbieter, insbesondere vor Muttertag, mehr zu tun als sonst. Andererseits können sich aufgrund der Corona-Pandemie derzeit die Lieferungen verzögern.

Welche Anbieter für Fotogeschenke gibt es?

Schaut man sich den Markt für Fotobücher und Co. an, wimmelt es nur so von Anbietern. Auch in digitalen Zeiten wollen viele nicht auf ein gedrucktes Bild verzichten. Neben Fotobüchern und dem Druck auf Leinwand gibt es von der Tasse über das Kissen bis hin zur Handyhülle kaum etwas, das die Anbieter nicht bedrucken.

Wir haben uns fünf Anbieter für Fotogeschenke angesehen und zeigen dir, wie schnell sie ihre Produkte liefern. Außerdem zeigen wir dir, worauf du bei der Bildauswahl achten solltest, damit das Hardcover Fotobuch oder der Foto-Abzug auf Alu-Dibond besonders gut zu Geltung kommt. Und natürlich: Welcher Anbieter der günstigste ist. Diese Anbieter haben wir genauer unter die Lupe genommen:

Cewe

Saal-Digital

Whitewall

Pixum

PosterXXL

Das richtige Fotogeschenk finden

Zuerst solltest du wissen, was du möchtest. Ein Fotobuch mit vielen Seiten zu designen kann recht aufwendig sein und lange dauern. Deutlich schneller geht es, wenn du nur ein einziges Bild auf Leinwand oder als Poster drucken lassen willst. Soll es lieber etwas fürs Regal sein oder an der Wand hängen? Ein individuelles und kreatives Fotogeschenk ist wohl die Handyhülle. Doch dafür muss die Mutti auch das passende Modell haben.

Mit Fotos bedruckte Handyhüllen gibt es bei:

Bedruckte Tassen gibt es bei den folgenden Anbietern:

Fotobuch, Hardcover, circa Din-A4-Format, 24 – 26 Seiten

Cewe – 26,95 Euro, Versandkosten: 4,49 Euro, Lieferzeit: 4 bis 5 Werktage

Saal-Digital – 19,99 Euro, Versandkosten: 0 Euro, Lieferzeit: 4 bis 6 Werktage

Whitewall – 26,95 Euro, Versandkosten: 4,95 Euro, Lieferzeit: ca. 6 Werktage

Pixum – 26,95 Euro, Versandkosten: 4,99 Euro, Lieferzeit: 3 bis 7 Werktage

PosterXXL – 24,99 Euro. Versandkosten: 6,99 Euro, Lieferzeit: 7 bis 11 Werktage

Leinwand, Format 30 x 30 cm, 2 cm Keilrahmen

Cewe – 29,99 Euro + 5,49 Euro Versandkosten

Saal-Digital – 24,49 Euro – keine Versandkosten

Whitewall – 24,95 Euro + 4,95 Euro Versandkosten

Pixum – 29,95 + 3,99 Euro Versandkosten

PosterXXL – 34,99 Euro + 5,99 Euro Versandkosten

Fotogeschenk: Hier sind Fotobuch und Leinwand besonders günstig

Wie unser stichprobenartige Test zeigt, ist Saal-Digital der günstigste Anbieter. Ob Fotobuch, Leinwand oder andere Fotogeschenke: Im Durchschnitt unterbietet das Unternehmen seine Konkurrenz beim Preis und verlangt für viele Produkte keine Versandkosten. Zudem gibt es eine große Auswahl an Fotogeschenken. Im Gegenzug zeugt das natürlich nicht von besserer Qualität. Wie hochwertig die Produkte von Saal-Digital gegenüber einem Cewe-Fotobuch oder einer Fotoleinwand von Whitewall sind, lässt sich daraus nicht schließen.

Welche Fotos eigenen sich für eine Fotoleinwand und dein Fotobuch?

Ob mit einer Profikamera aufgenommen oder mit einem Smartphone gemacht: Im Grunde kannst du alle Fotos verwenden um dein Fotobuch oder eine Foto-Collage online zu gestalten. Die meisten Programme der Anbieter warnen ich, sollte dein Foto eine zu geringe Auflösung haben. So mag ein Handyfoto auf dem Smartphone-Display und später in einem kleinen Fotobuch oder als Teil einer Leinwand-Collage noch gut aussehen. Wer aber einen großen und hochwertigen Druck auf Fotopapier oder auf Alu-Dibond bevorzugt, sollte auf eine möglichst hohe Auflösung achten.

Manche Anbieter erlauben bei der Online-Gestaltung ihrer Foto-Geschenke auch den Upload eigener Fotos von Facebook und Instagram. Dabei solltest du allerdings beachten, dass die in den sozialen netzwerken hochgeladenen Bilder eine deutlich geringere Auflösung und Qualität haben, als jenes, das du dort hochgeladen hast. Im besten Fall also benutzt du das mit deinem Handy geschossene Foto für dein Muttertagsgeschenk.

Das perfekte Foto für Muttertag

Du hast kein passendes Foto auf deinem PC oder Smartphone, das du für dein Fotogeschenk hochladen kannst? Dann mache einfach eins. Wir haben hier einen Artikel, der dir hilft, das perfekte Foto mit einem Smartphone zu erstellen. Eine Idee für das passende Motiv musst du aber selbst finden.

