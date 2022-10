Horror-Nachrichten per WhatsApp und Co: Die 5 besten Android-Apps für Halloween

Mit diesen Apps machst du dich zum Zombie

Wer an Halloween schaurige Grüße verschicken möchte, der kann das beispielsweise über WhatsApp machen. Die besten und lustigsten Sprüche dafür haben wir für dich in einem eigenen Artikel zusammengefasst. Statt einer simplen Textnachricht lassen sich mit den kostenlosen Apps „The Walking Dead Dead Yourself“ oder „Monsterfy – Monster Face App Photo Booth“ aber auch gruselige Bilder und GIFs versenden. Diese und ähnliche Apps funktionieren alle in etwa gleich: Zunächst nimmst du ein Selfie mit der Frontkamera deines Smartphones auf, bestimmst im Anschluss Augen- und Mundpartien und verwandelst dein Selfie dann in ein Zombie- oder Monster-Gesicht.

Der Horror-Gruß per WhatsApp-Sprachnachricht

Statt mittels geschriebener Nachricht oder dem gruseligen Bild kannst du deine Freunde und Bekannte bei WhatsApp auch mit einer Sprachnachricht erschrecken. Installiere dir dazu die App „Stimmwandler mit Effekten“ und spreche einen Text ein. Die Tondatei kannst du anschließend verändern und deine Stimme wie die von Batman, E.T. oder wie die eines Monsters klingen lassen. Das sorgt im Übrigen nicht nur an Halloween für Spaß. Wer gerne Sprachnachrichten verschickt, sorgt auch im Alltag damit für Lacher.

Der Horror für Zuhause – nicht nur an Halloween

Du kannst Halloween als Fest nichts abgewinnen und verzichtest gerne auf schaurige Grüße? Dann haben wir hier zwei düstere Spiele für dich, die nicht nur an Halloween Spaß machen. Zum einen gibt es das Spiel „Endless Nightmare: 3D Creepy & Scary Horror Game“ kostenlos im Play Store. Dabei schlüpfst du in die Rolle eines Polizisten. Deine Frau und deine Tochter wurden zu Hause brutal ermordet. Während du versucht herauszufinden, was passiert ist, geschehen in dem Haus unheimliche Dinge.

Beim zweiten Spiel „The Sign – Interaktiver Geister Horror“ handelt es sich um eine interaktive Story. Deine Entscheidungen wirken sich auf den Verlauf und das Ende der Horror-Geschichte aus. Du allein entscheidest, wie sich die Story und deine Beziehung zu den verschiedenen Charakteren entwickelt. Die Entwickler versprechen: „Wenn das Böse in euer Smartphone einzieht, wird euer Leben zum Horrortrip!“