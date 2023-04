Amazons versteckte Coupon-Seite – mit Rabatten von bis zu 80 Prozent

Anfang 2023 stellte Amazon zahlreiche Dienste ein, wie das Wohltätigkeits-Programm Amazon Smile oder den Cloud-Speicher-Dienst Amazon Drive. Einem Großteil der Nutzer dürfte jedoch erst im Rahmen der dazugehörigen Berichterstattung aufgefallen sein, wie viele unterschiedliche Services der Online-Versandhändler eigentlich im Angebot hatte – als es bereits zu spät war. Ein wenig bekanntes Programm ist jedoch nach wie vor verfügbar: die Amazon Coupon-Seite. Doch worum geht es dabei und wie gut ist das Angebot wirklich?

Amazons Coupon-Seite

So umstritten Amazon als Arbeitgeber, Steuerzahler und generell als Unternehmen auch sein mag, aus Endverbrauchersicht zeigt sich der Online-Händler stets zuverlässig, schnell und kulant. Und auch die Preise fallen oftmals überzeugend aus. Insbesondere, wenn man diese noch ein wenig herunterdrücken kann. Zu diesem Zweck finden sich auf den Produktseiten in unregelmäßigen Abständen Amazon-Coupons. Diese lassen sich mit einem Klick aktivieren und werden an der Kasse automatisch gutgeschrieben. Doch ob ein Amazon Coupon für ein bestimmtes Produkt verfügbar ist, ist bei dieser Vorgehensweise Glückssache.

Wer etwas methodischer an die Sache herangehen möchte, wird auf der Amazon Coupon-Seite fündig. Hier werden sämtliche Produkte aufgeführt, für die gegenwärtig ein Amazon-Rabattgutschein verfügbar ist. Ferner lässt sich die Liste nach Produktkategorie, dem prozentualen Ersparnis und weiteren Kriterien sortieren. Die Amazon-Coupons selbst können derweil einem bestimmten Geldwert entsprechen oder aber einem Prozentsatz vom Kaufpreis. Wobei die prozentuale Ersparnis bei bestimmten Produkten unerwartet hoch ausfallen kann.

Der Ablauf ist denkbar einfach: Hast du ein Angebot gefunden, das dir gefällt, kannst du den Amazon-Coupon unmittelbar auf der Coupon-Seite aktivieren. Wird das Produkt anschließend in den Einkaufswagen gelegt, wird der Rabatt an der Kasse abgezogen. Alternativ lässt sich der Gutschein auch direkt auf der jeweiligen Produktseite aktivieren. Am weiteren Ablauf ändert dies nichts.

Der Haken an Amazon-Coupons

Die Coupon-Rabatte gelten für ausgewählte Produkte und wechseln regelmäßig. Oftmals sind sie gänzlich ohne Einschränkungen verfügbar. In anderen Fällen sind sie allerdings an bestimmte Bedingungen geknüpft. Beispielsweise kann der Gutschein gelegentlich nur bei einem Kauf von mindestens zwei Artikeln geltend gemacht werden. Es gilt also, auf die Teilnahmebedingungen zu achten. Diese werden mit einem Klick auf „Bedingungen“ eingeblendet. Hier finden sich auch Angaben zur Gültigkeitsdauer der Aktion. Sich gänzlich auf das angezeigte Datum verlassen, solltest du dich allerdings nicht. Denn das Angebot gilt generell nur solange der Vorrat reicht.

Ein weiteres allgemeines Problem bei Coupons und Rabatten ist, dass die Preise vor dem Aktionsbeginn des Öfteren angehoben werden oder grundsätzlich zu hoch ausfallen. Daher empfiehlt es sich, vor dem Kauf einen Blick auf eine Preisvergleichs-Seite zu werfen. So kannst du dir sicher sein, dass du mit dem Amazon-Coupon ein echtes Schnäppchen machst.

