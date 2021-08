Die 5 besten To-do-Apps im Überblick: So organisierst du deine Aufgaben

To-do-Apps sind eine große Hilfe, um das Chaos im Alltag zu organisieren oder seinen Arbeitstag zu planen. Mit ihnen sortierst du deine Aufgaben, legst Fristen fest oder lässt dich von deinem Handy daran erinnern. Manche Apps lassen dich sogar Aufgaben und To-do-Listen mit anderen Personen teilen. So kannst du beispielsweise einen anstehenden Urlaub oder eine Feier zusammen mit deinen Freunden oder deiner Familie planen. Früher war Wunderlist das Nonplusultra unter den To-do-Apps. Doch Microsoft hat die Firma hinter der App gekauft und die Anwendung eingestellt. Glücklicherweise gibt es noch viele andere To-do-Apps auf dem Markt. Wir zeigen dir unsere Top 5.

Microsoft To-Do: Praktisch & komplett kostenlos

Wunderlist (links) und Microsoft To-Do sehen sich zum verwechseln ähnlich

Microsoft To-Do wird von Microsoft offensiv als Wunderlist-Nachfolger beworben. Die App ist sehr logisch aufgebaut und man findet sich auch als Neuling schnell zurecht. Zudem kann man Listen gut mit Freunden teilen, da viele bereits ein Microsoft-Konto haben und sich nicht erst ein neues Konto anlegen müssen. Zudem ist Microsoft To-Do auf allen Plattformen und sogar im Browser komplett kostenfrei nutzbar.

Plattformen: Web, Windows, Mac, Android und iOS

Web, Windows, Mac, Android und iOS Preis: kostenlos

Things: Die elegante To-do-App

Das genaue Gegenteil bietet die App Things. Diese App war eine der ersten iPhone-Apps überhaupt und ist bis heute exklusiv auf der Apple-Plattform unterwegs. Die App wirkt auf den ersten Blick schlicht und elegant, bietet jedoch unzählige Funktionen. Sie ist ein ausgezeichnetes Beispiel für Apps mit eigenem Design und schicken Animationen, die exklusiv für Apple-Nutzer verfügbar sind. Von diesen gibt es unzählige wie etwa Tweetbot, Reeder oder die Podcast-App Castro.

Am Anfang benötigt sie etwas mehr Eingewöhnung, da einige Funktionen nur über Wisch-Gesten erreichbar sind. Beim Start erhältst du aber ein sehr ausführliches Tutorial, das dir alle Funktionen erläutert. Wirklich praktisch ist der Plus-Button in der unteren Ecke der App. Dieser lässt sich nicht nur drücken, um ein neues Projekt oder eine Aufgabe zu erstellen, sondern kann auch per Drag-and-Drop an die Stelle gezogen werden, an der du etwas Neues anlegen möchtest.

Der Plus-Button lässt sich überall hinziehen

Einziger Nachteil: Das Teilen von Listen mit anderen Personen ist nicht möglich. Das Importieren deiner Daten aus Wunderlist funktioniert hingegen problemlos. In den Einstellungen gibt es den Menüpunkt „Importieren“ mit dem du durch eine Anmeldung bei Wunderlist deine Daten einfach in die App übertragen kannst. Für iPhone-Nutzer auf jeden Fall eine würdige Alternative. Für Android ist die App leider nicht erhältlich.

Plattformen: Mac und iOS

Mac und iOS Preis: 9,99 Euro auf dem iPhone / 19,99 Euro auf dem iPad

Todoist: Auf allen Plattformen

Todoist ist – wie einst Wunderlist vor dem Kauf von Microsoft – ein unabhängiges Unternehmen, das eine Todo-App anbietet. Unabhängig bist du hier auch bei der Wahl der Plattform. Todoist ist nämlich für jede gängige Plattform verfügbar. Sogar der Sprachassistent Alexa wird unterstützt. Zudem gibt es Erweiterungen für Browser und diverse E-Mail-Programme.

Die App ist intuitiv bedienbar

Grundsätzlich lässt sich Todoist kostenfrei verwenden. Für manche Features wie Listen mit mehr als fünf Mitgliedern, größeren Datei-Uploads oder einem vollständigen Aktivitätsverlauf wird jedoch eine Pro-Version für 36 Euro pro Jahr benötigt.

Plattformen: Web, Windows, Mac, Android, iOS, Alexa und diverse Browser und Mail-Programme

Web, Windows, Mac, Android, iOS, Alexa und diverse Browser und Mail-Programme Preis: kostenlos (Pro-Version: 36 Euro pro Jahr oder 4 Euro pro Monat)

Any.do: Mit einfachen Erinnerungen

To-to-App installiert und dann vergessen? Wenn dir das auch so geht, ist Any.do die richtige To-do-App für dich. Sie ist relativ einfach aufgebaut und setzt stark auf eine Einbindung des Kalenders und von Erinnerungen.

Bei der Einrichtung kannst du zwischen einer klassischen und einer Kalender-Ansicht wählen

Nette Zusatzfunktionen wie eine intelligente Einkaufsliste, die deine Einkäufe nach Art sortiert, werten die App zusätzlich auf. Auch das Teilen von Listen mit anderen Nutzern ist kein Problem. Grundsätzlich kannst du die App kostenfrei nutzen. Für manche Funktionen wie wiederkehrende Erinnerungen oder Erinnerungen per WhatsApp benötigst du jedoch die Pro-Version für 36 Euro im Jahr.

Plattformen: Web, Android und iOS

Web, Android und iOS Preis: kostenlos (Pro-Version: 35,88 Euro pro Jahr oder 5,99 Euro pro Monat)

Remember the Milk: Die etwas nerdige To-do-App

Remember the Milk ist eine App für geübte To-do-App-Benutzer. Gerade in den PC-Versionen ist die weitreichende Unterstützung von Tastatur-Shortcuts ein beliebtes Feature. Es lässt sich auch in den mobilen Apps des Dienstes nutzen. Die App eignet sich für alle, die hauptsächlich am Computer ihre To-do-Liste pflegen oder gerne Shortcuts verwenden.

Shortcuts sind die Stärke von Remember The Milk

Auch diese App lässt sich in der Basis-Version kostenfrei nutzen. Für manche Funktionen benötigst du jedoch die Pro-Version für 39,99 Dollar im Jahr.

Plattformen: Web, Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Blackberry, Fire OS, Google Assistant und Alexa

Web, Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Blackberry, Fire OS, Google Assistant und Alexa Preis: kostenlos (Pro-Version: 39,99 Dollar pro Jahr)