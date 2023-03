3 Möglichkeiten, wie du dein Smart Home mit Lupus erweiterst: So geht’s richtig clever

Lupus stellt smarte Produkte für mehr Komfort und Sicherheit her. Der Hersteller kommt aus Deutschland und produziert auch hier. Bei seiner Hard- und Software legt das Unternehmen aus Rheinland-Pfalz großen Wert auf Qualität und Datensicherheit. Du möchtest dein Smart Home sinnvoll erweitern? Wir geben dir Tipps, mit welchen Produkten des Herstellers es sich wie lohnt.

Sonos-System integrieren

Hast du bereits ein Audiosystem aus einem oder mehreren Sonos-Lautsprechern bei dir zu Hause, kannst du es hervorragend mit einem Lupus System verbinden. So lassen sich einerseits im Lupus System Automationspläne erstellen, mit denen dir passende Musik zu jeder Tageszeit abgespielt werden kann. Somit ertönt etwa morgens nach dem Aufstehen belebende Musik aus deinen Boxen, während aus den Sonos-Lautsprechern abends entspannende Musik zum Abschalten dudelt.

Aber auch mit der Lupus Smart-Home Alarmanlage lässt sich dein Sonos-System verknüpfen. Hierfür kannst du etwa im Alarmfall automatisch ein lautes Warnsignal oder Hundebellen ertönen lassen. Auch eine individuelle Audio-Datei in „Kevin allein zu Haus“-Manier lässt sich abspielen, um Einbrecher abzuschrecken.

Smarte Beleuchtung & Lupus: So verbindest du beides sinnvoll

Solltest du bereits einige Lampen zu Hause mit smarten Leuchtmitteln ausgestattet haben, kannst du diese ebenfalls ganz einfach mit dem Lupus System kombinieren. Ob Philips Hue, Osram Lightify oder Ikea Tradfri: Sollte deine Lupus Alarmanlage Alarm schlagen, kann die Beleuchtung im ganzen Haus automatisch angehen, um so Einbrecher wegzujagen.

Insbesondere in deiner Abwesenheit – beispielsweise im Urlaub – kann dir eine solche Vernetzung nützlich sein. Denn so lässt sich etwa deine Anwesenheit simulieren, indem sich deine Beleuchtung in verschiedenen Räumen von selbst ein- und ausschaltet. Steuerbar ist dabei alles über die Lupus App. Du benötigst also keine weitere Fernbedienung oder Anwendung, sondern hast alles in nur einem Gerät vereint.

Netatmo Wetterstation mit Jalousien und Bewässerung vernetzen

Darüber hinaus lässt sich auch deine Netatmo Wetterstation mit dem Lupus System verbinden. Erkennt die Wetterstation zum Beispiel starke Windböen, kann dein Lupus System automatisch ein Signal an deine Jalousien via Lupus Rollladenrelais senden. Anschließend fahren deine Jalousien oder Raffstores automatisch hoch, um keinen Schaden zu nehmen.

Auch deine automatische Bewässerung im Garten kann sich je nach Niederschlagsmenge anpassen, um Wasser zu sparen. Misst die Wetterstation hohen Niederschlag, kann das System eine zu große Bewässerung verhindern. Hierfür lassen sich auch viele Gardena-Produkte mit Lupus verbinden, damit du deinen Garten effizienter besprengen kannst. Für die Einbindung diverser Systeme liefert Lupus Schritt für Schritt-Anleitungen, die dir die Erweiterung leichter macht.