Riesige Veränderung bei Windows: Kommt jetzt der Internet-Zwang?

Schon jetzt bietet Microsoft zwei Versionen von Windows an: das „normale“ Windows 11 zur Installation auf deinem Computer und Windows 365 in der Cloud. Bei dem Betriebssystem in der Cloud steht die Hardware in einem Rechenzentrum und wird vom Nutzer nur gemietet. Benötigt man mehr Speicher oder mehr Leistung, kann man diese jederzeit hinzubuchen.

Microsoft: Die Zukunft von Windows ist in der Cloud

Um sich mit dem Cloud-PC zu verbinden, benötigt man bisher eine App oder einen Internetbrowser. Dein Computer muss also weiterhin mit einem klassischen Betriebssystem ausgestattet sein. So ergibt Windows in der Cloud bisher nur für Firmenkunden Sinn.

In der Zukunft möchte Microsoft Windows in der Cloud aber auch für Privatnutzer interessanter machen. So soll ein zukünftiges Update die Funktion „Windows 365 Boot“ bringen. Hierbei startet der Computer dann direkt in das Cloud-System, statt das lokale Windows 11. Doch auch wenn man im klassischen Windows 11 arbeitet, soll sich das Cloud-System nahtlos einbinden lassen. Mit „Windows 365 Switch“ soll man nahtlos zwischen den beiden Systemen wechseln können. Dabei lässt sich das Cloud-System auch als virtueller Desktop einbinden.

Auch arbeitet Microsoft im Moment an einer „Windows App“. Mit dieser kann man von seinem Computer, Tablet oder Handy direkt auf sein Cloud-System zugreifen. Für Mac, iPad und iPhone ist die App bereits als Testversion verfügbar. Eine Version für Windows ist bereits angekündigt und auch für Android und ChromeOS sollte die App in Kürze zur Verfügung stehen.

Computer ohne Betriebssystem

In Zukunft ist auch ein kompletter Computer ohne lokales Windows denkbar. Das spricht Microsoft zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht direkt an, sondern bezeichnet die bisherigen Bemühungen als „Anfang unserer Windows- und Microsoft-Cloud-Integration“.

Dazu passt auch, dass Microsoft bereits an einer Offline-Funktion für Windows 365 arbeitet. Mit dieser kann der Nutzer auch ohne Internetverbindung an geöffneten Dokumenten weiterarbeiten. Sobald die Verbindung wieder hergestellt ist, werden die Daten neu synchronisiert.

Neben Windows in der Cloud soll Microsoft jedoch bereits an der nächsten Version von Windows arbeiten. So könnte Windows 12 noch im kommenden Jahr 2024 auf den Markt kommen.