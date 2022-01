WhatsApp und die blauen Haken: Das ist die ganze Wahrheit

Bereits seit 2014 gibt es bei WhatsApp die blauen Haken. Erscheinen sie, weißt du, dass dein Kontakt die Nachricht gelesen hat. Möchtest du das nicht, kannst du diese Option auch deaktivieren. In unserem Ratgeber zeigen wir dir, wie das funktioniert. Hast du die blauen Haken aktiviert und sie erscheinen trotzdem nicht, dann hat dein Chat-Partner sie ausgeschaltet. Somit siehst auch du nicht, wann und ob deine Nachricht gelesen wurde. Doch seit einigen Tagen sind Nachrichten in Umlauf, in denen von einem dritten blauen Haken bei WhatsApp die Rede ist. Er soll viele wichtige Informationen liefern. Doch was ist da dran?

WhatsApp und die blauen Haken

Bekommt WhatsApp einen dritten blauen Haken? Viele Nutzer des Messengers haben in den vergangenen Tagen eine Nachricht erhalten, dass die App demnächst einen dritten blauen Haken anzeigt. Dieser soll unter anderem anzeigen, ob der Chat-Partner einen blockiert oder einen Screenshot im Chat gemacht hat. Auch ist die Rede davon, dass der dritte blaue Haken zeigt, ob die Nachrichten mitgelesen wurden und der Chat überwacht wird.

Doch bekommt WhatsApp wirklich einen dritten blauen Haken, der all diese Informationen beherbergt? Die Antwort ist kurz: nein. Wer eine solche Nachricht von einem Kontakt weitergeleitet bekommt, kann kurz und knapp darauf antworten, dass es sich um eine Falschinformation handelt.

Mehr Infos zu den blauen Haken abrufen: So geht’s

Bei WhatsApp gibt es also nur einen oder zwei Haken. Es gibt aber einen Trick, mit dem man den Haken ein paar weitere Informationen entlocken kann. Tippst du auf eine von dir gesendete Nachricht und hältst sie fest, markiert WhatsApp sie und blendet am oberen Bildschirmrand einige Symbole ein. Tippst du nun auf die drei Punkte und anschließend auf „Info“, kannst du sehe, wann deine Nachricht zugestellt und um welche Uhrzeit dein Kontakt sie gesehen hat. In Gruppen kannst du sehen, wer deine Nachricht gesehen und wer nicht. Übrigens: Wusstest du, dass man die blauen Haken austricksen kann?