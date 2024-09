WhatsApp: Mit diesem Feature werden deine Chats übersichtlicher

Im vergangenen Juli machte eine nützliche kleine Neuheit die Runde für die Nutzer von WhatsApp. Die Macher erlauben es seitdem, dass du einzelne Kontakte als Favoriten markierst. Das wiederum sorgt dafür, dass du genau diese Favoriten dank eines Filters schneller in der Chat-Übersicht erreichen kannst. Wie WABetaInfo berichtet, hat man in der Android-Version Hinweise auf eine daran angelehnte Funktion entdeckt. Hier geht es ebenfalls darum, dass du deine Unterhaltungen besser organisieren kannst.

WhatsApp-Entwickler arbeiten an neuen Filtern und Listen

Laut dem Bericht testen die Entwickler aktuell eine Erweiterung für die Chat-Übersicht. Konkret geht es dabei um Listen und Filter. Das Feature ist derzeit noch nicht aktiv in der Beta-Version nutzbar. Es wurde aber dennoch bereits in diversen Updates der Android-Vorschau gesichtet. In einer zukünftigen Version von WhatsApp wirst du demnach in der Lage sein, Listen anzulegen.

Diesen Listen kannst du dann nicht nur einzelne Kontakte, sondern auch Gruppen hinzufügen. Die Gruppennamen kannst du frei wählen und darin Emojis verwenden. Der Clou an dem Feature ist jedoch, dass du diese Listen als Filter in der Chat-Übersicht von WhatsApp auswählen kannst. Dir werden dann nur die Chats mit diesen Gruppen oder Kontakten angezeigt.

WhatsApp testet Filter und Listen für den Messenger

Damit kannst du deine Unterhaltungen besser organisieren und dich etwa auf konkrete Personen konzentrieren. Ein Beispiel wäre eine Liste, in der nur deine Arbeitskollegen enthalten sind. Damit kannst du schnell bei einer Frage zu deiner Arbeit die entsprechenden Kontakte oder Gruppen finden.

All das hat das potenzial, die Übersicht in der App drastisch zu verbessern. Ein Scrollen durch eine einzelne lange Liste von Kontakten und Gruppen kannst du dir damit ersparen. Auch für Nutzer von WhatsApp Business könnte sich dies als möglicherweise hilfreiche Erweiterung entwickeln. WABetaInfo nennt als Beispiel, dass diese separate Listen für neue Kunden, aktive Transaktionen oder Kundenanfragen pflegen könnten.

Wann das neue Feature verfügbar sein wird, ist derzeit leider unklar. Bis zur finalen Vorstellung können durchaus noch viele Monate vergehen.