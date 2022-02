WhatsApp-Kamera: Auf diese Änderung müssen sich iPhone-Nutzer einstellen

Tester der Beta-Version von WhatsApp fürs iPhone können seit Kurzem ein weiteres Update des Messengers testen. Laut aktuellen Berichten liefern die Entwickler mit Version 22.4.0.72 unter anderem Veränderungen an der Kamera-Ansicht.

WhatsApp für iOS: Entwickler testen Änderungen an der Kamera

Die jüngsten Anpassungen in der iOS-Variante wurden wieder einmal von WABetaInfo übermittelt. Auf den ersten Blick handelt es sich nur um eine kleine Änderung, die aber unter anderem die Privatsphäre bei der Nutzung von WhatsApp verbessert.

Im folgenden Screenshot der alten und neuen Version von WhatsApp kannst du die Unterschiede erkennen. Die Entwickler haben die kleine Vorschauleiste der zuvor aufgenommenen Fotos aus dem Sucher der Kamera entfernt. Diese Änderung erlaubt nicht nur eine ausgeweitete Ansicht bei der Aufnahme eines Fotos durch den vergrößerten Sucher. Durch das Entfernen der kleinen Vorschaubilder verringert sich auch die Chance, dass andere Personen einen leichten Einblick in möglicherweise private Bilder erhalten, die du zuvor aufgenommen hast.

Die alte und neue Version des Suchers in der Kamera-Ansicht von WhatsApp für iOS

Dies bedeutet aber auch, dass du keinen direkten Zugriff auf die letzten Bilder mehr hast. Dies erfordert nun einen zusätzlichen Schritt durch ein Tippen auf die Foto-Galerie. Die Änderung hat also ihre Vor- und Nachteile. Eine weitere kleine Änderung offenbart sich auch beim Blick auf das Symbol, das den Wechsel zwischen den Kameras ermöglicht.

Da es sich derzeit nur um den Test in der Beta-Version handelt, ist es gut möglich, dass die Entwickler weiterhin an den gezeigten Funktionen arbeiten. Bis die Features in der finalen Version landen, können sich also noch diverse Änderungen ergeben.

Wie WABetaInfo schreibt, können die Teilnehmer der öffentlichen Beta-Version von WhatsApp die neue Funktionsweise bereits testen. Voraussetzung ist die Teilnahme am sogenannten TestFlight der App.