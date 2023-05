WhatsApp: Diese neue Funktion wird Nutzer unheimlich nerven

Seit Ende 2021 darfst du das Backup deiner WhatsApp-Inhalte bei Google oder Apple mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung absichern. Du kannst dazu entweder einen 64-stelligen Verschlüsselungsschlüssel des Messengers oder ein eigenes Passwort einrichten. Wie WABetaInfo berichtet, haben die Entwickler nun eine neue Funktion integriert, die vor dem Verlust deiner Chats schützen soll. Zeitgleich könnte sie dich aber auch bei alltäglicher Nutzung des Messengers stören.

WhatsApp will, dass du dich an dein Passwort erinnerst

Nach der Vorstellung der Ende-zu-Ende-verschlüsselten Backups, kam es laut dem Bericht immer wieder vor, dass Nutzer ihr Passwort für diese vergessen haben. Das bedeutet, dass der Zugriff auf die gespeicherten Inhalte nicht länger möglich war. Dieses Problem will WhatsApp nun mit dem neuen Feature lösen.

Ähnlich zu der bereits zuvor existierenden Erinnerung für die PIN der Verifizierung in zwei Schritten, die Nutzer hin und wieder eingeben müssen, gibt es nun eine Funktion für das Backup. Wie in den folgenden Screenshots zu sehen ist, fragt dich WhatsApp in Zukunft auch nach dem Kennwort für deine Sicherungen. Hast du es vergessen, kannst du die verschlüsselten Backups deaktivieren und mit einem neuen Passwort reaktivieren.

WhatsApp wird dich in Zukunft zur Eingabe deines Backup-Passworts auffordern

Je nachdem wie häufig diese Erinnerungen bei der Nutzung von WhatsApp erscheinen, könnte das neue Feature von einigen Nutzern als nervig eingestuft werden. Die Verschlüsselung der iCloud- und Google-Drive-Backups schützt deine Chats und andere Inhalte in der App. Sie ist aber eben auch nur dann hilfreich, wenn du dich an dein Passwort erinnern kannst. Genau dies wollen die Entwickler sicherstellen.

Die Funktion ist bereits in den aktuellen Versionen der App enthalten. Laut WABetaInfo trifft dies auf WhatsApp für iOS ab Version 23.9.77 und der Android-App ab Version 2.23.9.74 zu.