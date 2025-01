Weltneuheit von HUAWEI: Faltbares Handy mit Mega-Rabatt

Innovationen wie das dreifach faltbare Mate XT verschafften HUAWEI eine Spitzenposition auf dem chinesischen Markt. Mit dem Mate X6 hat der Hersteller die Messlatte für faltbare Smartphones nun auf ein neues Level gehoben und in China – wo das Handy bereits erhältlich ist – soll es direkt ein echter Verkaufs-Hit geworden sein. Das neue Flaggschiff launcht hierzulande am 17. Januar und wird nicht nur Businessleute und Technik-Nerds begeistern. Mit seinem dünneren, leichteren und trotzdem stärkeren Design als Vorgängermodelle ist das Mate X6 allen täglichen Anforderungen gewachsen. Was du im Detail erwarten darfst und wie du beim Kauf ordentlich sparen kannst, verraten wir dir jetzt.

Damit überzeugt das Mate X6

Allen voran fällt das nur 4,6 mm dicke und kompakte Design des Smartphones ins Auge. Selbst im gefalteten Zustand ist es nur etwa 9,9 mm dünn. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy Z Flip6 (zum Datenblatt) ist mit 14,9 mm um einiges klobiger. Insgesamt bringt das Mate X6 lediglich 239 g auf die Waage und ist damit ein echtes Leichtgewicht. Die Bildschirmdiagonale von 20,1 cm (geöffnet) bietet dir genug Platz zum Serienschauen oder Notizen machen. Das X-True Display mit LTPO OLED und einer Wiederholrate von bis zu 120 Hz lässt deine Inhalte dabei außerdem ruckelfrei und glasklar erscheinen.

Das Huawei Mate X6 in Schwarz

Alle Hobbyfotografen können sich ebenfalls freuen, denn HUAWEI hat hier eine sogenannte Ultra Chroma Camera verbaut. Diese besteht, anders als die Kameras von anderen faltbaren Smartphones auf dem Markt, nicht nur aus drei, sondern aus vier einzelnen Linsen. Darunter eine Makrolinse (48 MP), eine Ultra Aperture Kamera (50 MP) und eine Ultra Weitwinkelkamera (40 MP). Die Makrolinse unterstützt dabei ein 5 cm Makro-Teleobjektiv – was das Mate X6 zum ersten Falthandy mit einer solchen Funktion machen soll. Gleichzeitig bietet die Ultra Aperture Kamera eine F3.0 Blende sowie einen vierfachen optischen Periskop-Zoom. 1,5 Millionen Spektralkanäle sollen Farben beim Fotografieren außerdem wie in Wirklichkeit darstellen und Fotos so noch realistischer wirken lassen. Dabei wird die Farbgenauigkeit laut HUAWEI wohl sogar um ganze 120 Prozent verbessert. Die Batterie mit einer Kapazität von 5.110 mAh macht dabei problemlos auch längere Shootings mit.

Um mit dem Mate X6 richtig produktiv arbeiten zu können, kannst du bis zu drei Apps gleichzeitig öffnen. Die Live-Multitask-Funktion ermöglicht dir, eine der drei Applikationen auf dem gesamten Bildschirm zu nutzen, während die anderen beiden nebenherlaufen. So kannst du mit einem einzelnen Swipe von einer Anwendung in die andere wechseln. Apps kannst du jetzt auch über die Aurora Store App installieren und aktualisieren. Mehr dazu erfährst du hier.

HUAWEI Mate X6

So viel wird das Smartphone kosten

Das Mate X6 lässt sich ab dem 17. Januar kaufen. Es wird in Rot und Schwarz verfügbar sein. Basierend auf den Marktstartpreisen in Dubai wird es vermutlich um die 2.000 Euro kosten. Bis zum 16. Januar kannst du dir allerdings einen 200 Euro Rabattcoupon schnappen und den Preis des neuen Smartphones drücken. Dafür musst du dich lediglich bei HUAWEI registrieren.

Vorbesteller-Angebot zum HUAWEI Mate X6