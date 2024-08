Weltbild-Pleite: So rettest du deine Hörbücher und E-Books

Weltbild ist ein ursprünglich katholischer Verlag, der bereits 1948 gegründet wurde und sich in den 1970ern zu einem der Pioniere im Versandhandel mit Büchern entwickelte. Mit mehr als 400 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählte Weltbild zudem zu den größten Buchhändlern in Deutschland. Die Finanzkrise 2008 markierte jedoch den wirtschaftlichen Niedergang, der allerdings nicht ausschließlich auf den daraus resultierenden Umsatzrückgang zurückzuführen war. Die Eigentümer störten sich vielmehr an der erotischen respektive pornografischen Literatur, die schließlich aus dem Angebot entfernt wurde. 2014 folgte eine erste Insolvenz.

Anschließend konnte das Geschäft dank neuer Investoren zwar wieder stabilisiert werden. Doch allem Anschein nach bekam das Unternehmen die Betriebskosten nicht mehr in den Griff. Das galt insbesondere für die IT- und Marketingkosten, wie der Insolvenzverwalter Christian Plail gegenüber dpa andeutete.

Wechsel zu anderem Tolino-Händler nötig

Nun müssen die Kunden des Verlags aktiv werden. Retouren von Büchern werden laut der Webseite nicht mehr zurückgenommen. Wichtiger ist jedoch für Käufer von E-Books und Hörbuch-Downloads, diese noch rechtzeitig zu sichern. Am 31. August 2024 läuft die Frist hierzu ab. Danach wird der Zugriff nicht mehr ermöglicht, wie der Händler unterstreicht.

Wenn du die digitalen Inhalte auch über dieses Datum hinaus nutzen möchte, musst du diese aus dem Weltbild-Kundenkonto auf ein Notebook oder einen PC herunterladen. Der Tolino Webreader dient dazu als Werkzeug. Die E-Books und digitalen Hörbücher können weiterhin über die Tolino Cloud genutzt werden. Allerdings musst du dazu ein neues Kundenkonto bei einem der verbleibenden Händler der Tolino-Allianz, etwa Thalia oder Hugendubel, anlegen. In dieses Konto können die aus dem Weltbild-Konto gesicherten Inhalte übertragen werden, das im Nachgang noch mit dem jeweiligen Tolino-eReader verknüpft werden muss. Eine ausführliche Anleitung hierfür findest du sowohl in den FAQs von Weltbild als auch bei Tolino.