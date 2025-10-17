Wegen Unfällen: E-Scooter soll es in der Form nicht mehr geben

Profilbild von Artem Sandler Artem Sandler
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Unfälle mit dem E-Scooter können schnell gefährlich werden. Daher fordern Unfallforscher, Elektroroller künftig anders zu bauen. Bereits eine kleine Änderung soll für deutlich mehr Stabilität sorgen. Ferner könnten demnächst eine Führerscheinpflicht und eine Altersbegrenzung kommen.
Führerschein, E-Scooter
Wegen Unfällen: E-Scooter soll es in der Form nicht mehr gebenBildquelle: Artem Sandler / inside digital
  • Teilen

Als E-Scooter Mitte 2019 ihren Siegeszug in Deutschland begannen, zeigten die meisten Bürger kein Interesse. Mittlerweile hat sich das Bild jedoch komplett verändert. Kaum jemand stand noch nicht auf einem der Stadtflitzer, viele nutzen sie sogar regelmäßig zur Fortbewegung. Insbesondere die Leihmodelle sind überaus beliebt. Zeitgleich sind sie jedoch auch alles andere als ungefährlich. Schließlich rast man mit bis zu 20 km/h durch die Gegend. Unfallforscher der Björn-Steiger-Stiftung haben eine E-Scooter-Studie durchgeführt und nennen die wichtigsten Hebel, an denen die Bundesregierung nun schrauben soll.

Zwei zentrale Maßnahmen erforderlich

Im Rahmen der Studie haben Leiter Siegfried Brockmann und sein Team sowohl polizeiliche Unfallaufnahmen als auch Unfalldaten der Notaufnahme des Unfallkrankenhauses Berlin (zwischen 2019 und 2024) ausgewertet. Und zusätzlich Simulationen der Technischen Universität Berlin berücksichtigt. Das Ergebnis unter anderem: Die Räder der meisten E-Scooter sind zu klein. „Bei den üblichen Acht-Zoll-Rädern bringen selbst kleine Hindernisse so große Probleme, dass kleinste Unaufmerksamkeiten zu schweren Stürzen führen“, so Brockmann.

Größere Raddurchmesser brächten nicht nur mehr Stabilität, sondern könnten auch Hindernisse besser überwinden. Die Unfallforscher fordern in diesem Kontext, die Radgröße für Neufahrzeuge auf mindestens 10 Zoll heraufzusetzen. Und auch Verleiher sollen ihre Flotten bei Ersatzbeschaffung entsprechend umrüsten.

Eine weitere zentrale Forderung der Unfallforscher ist, eine Mofa-Prüfbescheinigung oder einen Führerschein der Klasse AM als Voraussetzung für das Fahren eines E-Scooters vorzusehen. Dass keinerlei Nachweis von Kenntnissen der Straßenverkehrsordnung vorgesehen ist, sei für Kraftfahrzeuge einmalig und nicht zu verstehen.

Keine Helmpflicht erforderlich

Ein weiterer Aspekt, der immer wieder im Zusammenhang mit E-Scootern diskutiert wird, ist die Helmpflicht. In der Pressemeldung der Björn Steiger Stiftung heißt es dazu: „Für eine immer wieder geforderte Helmpflicht gab die Studie keine ausreichende Argumentation.“

Demnach seien die Verletzungen in der UKB-Studie zwar tatsächlich überwiegend im Kopfbereich gewesen. Von insgesamt 322 begutachteten Fällen waren diese jedoch „lediglich“ in acht Fällen schwer und nur in einem Fall lebensbedrohend. Weiter argumentieren die Forscher, dass ein Fahrradhelm keinen wirksamen Schutz gegen die meisten Verletzungen im Kopfbereich bietet. Als da wären: Gesichtsfrakturen und der Zahn-Kiefer-Bereich.

Den Vorstoß der EU-Kommission, eine allgemeingültige Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h zuzulassen, kritisieren die Forscher ebenfalls in hohem Maße. Denn dadurch würden sich Handlingsprobleme einerseits verschärfen. Andererseits würden Simulationen zeigen, dass die Aufprallkräfte sich dadurch (im Kopfbereich) kritisch erhöhen. Ob die Regierung den Warnungen und Forderungen der Sicherheitsforscher Gehör schenkt, bleibt abzuwarten.

Übrigens, die Bundesregierung plant auch, Leih-Elektroroller von der Straße zu bekommen und ihnen spezielle Parkzonen zuzuweisen. Hier findest du weitere Details zum verantwortlichen Referentenentwurf.

WhatsApp-Anwendung
Jetzt weiterlesen
Diese Bilder darfst du nicht über WhatsApp verschicken

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

GEZ-Gebühren: Jetzt steht fest, wann wir keinen Rundfunkbeitrag mehr zahlen müssen
TV-Sender
GEZ-Gebühren: Jetzt steht fest, wann wir keinen Rundfunkbeitrag mehr zahlen müssen
Kindergeld
Finanzen und Versicherungen
Kindergeld 2026: So viel gibt es ab Januar
Brennende Geldscheine die sich auflösen
Finanzen und Versicherungen
Bürgergeld-Aus: Diese Empfänger sollen nichts mehr bekommen
Gesetze und Vorschriften
Neuer Personalausweis: Jetzt wird's teuer
Finanzen und Versicherungen
Neues Renten-Gesetz: Mehr Geld für Rentner ab 1. Januar 2026
Unternehmen und Märkte
Nicht billig genug: Diktiert Temu die Preise?
Strom und Energie
Preis-Schock voraus: Strom wird erst billig, dann doppelt so teuer
Strom und Energie
Heizungsgesetz bleibt: Verbot für Öl- und Gasheizung früher als gedacht
Finanzen und Versicherungen
Alle Bank-Kunden betroffen: So funktioniert das neue Ampel-System bei Überweisungen