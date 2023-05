Vorwerk startet mit neuem Premium-Saugroboter durch! Das ist der neue Alleskönner – mit Absaugstation

Unverkennbar platziert Vorwerk den neuen Saugroboter VR7 in einer Reihe mit dem neuesten Akku-Staubsauger, dem Kobold VK7. Die Ziffer 7 zieht sich durch die Produkte, die seit vergangenem Herbst auf den Markt gekommen sind. Den Saugroboter hat Vorwerk im Vergleich zu seinem Vorgänger VR300 logisch weiterentwickelt. Die Bauart im D-Design bleibt erhalten, sodass der automatische Sauger mit der geraden Kante auch eine gründliche Reinigung in Ecken ermöglicht.

Kobold VR7: Neuer Saugroboter im Schnell-Check

Seine Arbeit verrichtet der VR7 über zwei Saugkanäle für groben und feinen Schmutz. Damit nichts auf der Strecke bleibt, nimmt eine große Hauptbürste den liegenden Staub mit – und zwar auf der vollen Breite des Geräts. Für die Zentimeter daneben gibt es noch eine Seitenbürste.

Neu auf dem Markt: Der Vorwerk Kobold VR7 Saugroboter

Bei allem geht der smarte Helfer überlegt vor. Gesaugt wird nicht nach dem Chaos-Prinzip, sondern mittels facettenreicher Technik, die zur Grundriss-Erstellung und Objekterkennung beiträgt und den Saugroboter zuverlässig und sicher durch deine Wohnung manövriert und navigiert.

Mit der MyKobold App verwaltest du den Saugroboter und steuerst ihn – auf Wunsch auch von unterwegs aus. Hier bekommst du zudem alle Daten abrufbar auf dein Smartphone. Verfügbar ist die intuitiv zu bedienende App für Android-Smartphones und iPhones.

Noch weniger Aufwand: Den neuen Vorwerk Saugroboter gibt’s auch mit Absaugstation

Neben der Basis-Variante des Saugroboters, der nach getaner Arbeit einfach in seine Ladestation (Kobold CB7) zurückfährt und sich dort neue Energie fürs nächste Mal holt, gibt es den VR7 nun auch mit einer automatischen Absaugstation. Die Kobold RB7 Servicestation ist Laderampe und Absaugstation in einem. Hier kommst du gar nicht mehr in Berührung mit dem aufgesaugten Dreck, denn die Station saugt den Staubbehälter des Roboters direkt leer und du musst nur alle 60 Tage ran, um den Dreck aus der Absaugstation zu entsorgen. Automatisch, schnell und hygienisch ist hier die Devise. Die Kobold FP200 Premium Filtertüten wurden vom TÜV Nord als „Für Allergiker geeignet“ bewertet. Das innovative System hält 99,99 % des allergieauslösenden Hausstaubs zurück.

Der neue Vorwerk-Saugroboter Kobold VR7 mit Servicesstation

Besonders cool für Vorwerk-Fans: Die RB7 Servicestation ist gleichzeitig auch als Ladestation für den Akku-Staubsauger Kobold VK7 nutzbar.

Was kostet der neue Kobold VR7?

Vorwerk hängt dem Kobold VR7 Saugroboter ein Preisschild in Höhe von 999 Euro um. Das ist auf den ersten Blick happig, passt aber einerseits in den Bereich der Premium-Saugroboter und unterstreicht andererseits den Vorwerk eigenen Anspruch. Wirklich preisgünstig sind die Geräte alle nicht. Dafür sind sie auch alles andere als billig in Sachen Verarbeitung und nachhaltig konstanter Qualität. Daran wird sich auch der neue Saugroboter messen lassen müssen.

Mit der angebotenen Servicestation steigt der Preis dann auf 1.399 Euro (Die Service-Station kostet solo 439 Euro). Zum Marktstart bietet Vorwerk zudem noch ein Extra. Wenn du den Saugroboter bis zum 25. Juni bestellst, kannst du ihn nach Herzenslust risikofrei ausprobieren. Denn dann greift noch eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie.

→ Hier geht’s zum Kobold VR7 im Vorwerk Online-Store