Die besten Videotelefonie-Dienste für deine Silvester-Grüße

Videotelefonie und Videokonferenz gewannen in den vergangenen Jahren deutlich an Popularität. Doch nach wie vor wissen zahlreiche Verbraucher nicht, welchen Dienst sie nutzen sollten. Traditionell per Skype videotelefonieren? Über WhatsApp? Oder gar per Microsoft Teams? Wir verraten es.

Vorteile von Videotelefonie

Der Vorteil von Videotelefonie ist: Es ist – abhängig vom Tool – kostenlos. Der Anruf geht über WLAN oder Mobilfunk vonstatten. Zusätzliche Kosten fallen nur an, wenn du beispielsweise dein mobiles Datenvolumen übersteigst oder über keine Internet-Flatrate verfügst. Außerdem kannst du viele Personen zeitgleich erreichen.

Checkliste: Das brauchst du für Videotelefonie

Laptop, Desktop-PC, Tablet oder Smartphone

Das jeweilige Gerät sollte mit einer Frontkamera und einem Mikrofon ausgestattet sein

Im Zweifelsfall benötigst du eine externe Kamera und ein Mikrofon

Die passende Software beziehungsweise den Dienst deiner Wahl

Skype als populärster Videotelefonie-Dienst

Nach wie vor gehört Skype zu den wohl populärsten Anbietern, wenn es um Videotelefonie geht. Nicht zuletzt belegt durch die Eindeutschung des Verbs „skypen“ als Synonym für eben jenen Videoanruf. War Skype in grauer Vorzeit noch eigenständig, gehört das Programm seit 2011 zu Microsoft.

Alternativtipp: Für Gruppenanrufe eignet sich auch Viber. Der Dienst ist seit 2010 auf dem Markt verfügbar und nutzt für Videoanrufe Telefonnummern anstatt angelegte Konten.

Von der teils mühseligen Kontaktsuche abgesehen, ist Skype grundlegend einfach zu bedienen. Die Anwendung unterteilt sich in einen Chat- und Telefonie-Bereich. Wie bei anderen Messengern auch, kannst du sowohl mit Einzelpersonen sprechen als auch mit einer Gruppe von mittlerweile bis zu 100 Personen. Skype funktioniert auf dem PC, Smartphone und Tablet und ist mit verschiedensten Browsern kompatibel. Auf mobiler Seite unterstützt Skype Android und iOS. Mittlerweile kannst du deine Videokonferenzen auch auf dem Fernseher oder einer Konsole abhalten.

Google Meet für Home-Office und Geschäftsleute

Die wohl einfachste Methode, eine Videokonferenz mit der ganzen Familie zu starten, stellt der Videoanrufe- und Videokonferenzen-Dienst Google Meet dar. Denn jeder, der über eine E-Mail-Adresse von Google verfügt (beispielsweise die E-Mail, mit der du dich für den Play Store angemeldet hast), kann Google Meet ohne weitere Anmeldung kostenlos nutzen. Dazu musst du im Browser (beispielsweise Chrome) auf diesen Meet-Link klicken, und schon landest du auf der entsprechenden Webseite. Bereits ein weiterer Klick auf „Videokonferenz starten“ reicht aus, um ebendies zu tun. Weitere Teilnehmen können ihrerseits entweder einem Einladungslink folgen, oder direkt von dem Leiter der Konferenz unter „Teilnehmer hinzufügen“ hinzugefügt werden.

Die grundsätzliche Nutzung von Google Meet ist kostenlos. Doch diese Variante kommt mit einigen Einschränkungen daher. So ist die Zahl der Personen, die an einer Videokonferenz teilnehmen können, auf 100 beschränkt. Darüber hinaus überdauern Videoanrufe maximal 60 Minuten. Anschließend werden diese automatisch beendet und müssen neu gestartet werden. Ferner kommen während einer Google Meet-Videokonferenz dieselben Sicherheitsmaßnahmen zum Einsatz, die Google auch sonst verwendet. Und die üblichen Funktionen – wie etwa die Bildschirmfreigabe – sind ebenfalls vorhanden. Spezielle Features wie Teilnahmeberichte, eine Aufzeichnungsfunktion und Geräuschunterdrückung werden ebenfalls geboten, allerdings nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos.

Naheliegend: WhatsApp und Facebook Messenger

Mittlerweile gehören sie zusammen: hinter WhatsApp und dem Facebook Messenger steht Facebook respektive Meta. Kaum verwunderlich ist, dass sich die Dienste sowie ihre Features ähnlich entwickeln. So hat Meta sowohl in WhatsApp als auch in den Facebook Messenger die Videotelefonie integriert.

Facebook Messenger

Über den Facebook Messenger kannst du sowohl über dein Smartphone als auch über deinen Laptop beziehungsweise Tablet telefonieren. Du musst den Kontakt deiner Wahl in einem Chatfenster auswählen und dann auf den Hörer klicken. Facebooks Messenger bietet jedoch lediglich Gruppenanrufe mit bis zu 50 Teilnehmern. Dafür fehlt eine zeitliche Begrenzung.

WhatsApp

Die wohl einfachste Methode, einen Gruppen-Videoanruf zu starten, bietet der Instant-Messaging-Dienst WhatsApp. Die Anwendung befindet sich sowieso oftmals bereits fertig eingerichtet auf dem Smartphone – sogar auf dem der Großeltern. Was man nun machen muss, um einen Gruppen-Videocall zu starten, ist, einen Chat zu öffnen, oben rechts auf das Videokamera-Symbol zu klicken (siehe Video) und abzuwarten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Nachdem dein Gegenüber das Telefonat angenommen hat, können oben rechts weitere Familienmitglieder hinzugefügt werden. Die maximale Anzahl liegt aktuell bei 32 Teilnehmern. Viel ist dies nicht, jedoch lag die Zahl der Teilnehmer vor der Covid-19-Pandemie bei lediglich vier Personen.

FaceTime, exklusiv für Apple-Nutzer

Apple bietet seinen Anhängern ein exklusives Tool namens FaceTime als Antwort auf Skype und Co. Der Dienst ist mittlerweile auf jedem iPhone sowie iPad vorinstalliert und ist ab iOS 10 kompatibel. FaceTime läuft auch auf MacBooks, die eine Frontkamera besitzen und nicht vor 2018 auf den Markt kamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Apple verknüpft für eine FaceTime-Session deine Telefonnummer mit dem Dienst, sodass kein eigener Account beziehungsweise zusätzliche Login-Daten nötig sind. FaceTime ist jedoch auch nicht uneingeschränkt nutzbar: Du kannst den Apple-Service nur dann verwenden, wenn dein Kontakt ebenfalls ein iPhone oder iPad nutzt. Gruppenanrufe sind „nur“ mit bis zu 32 Personen möglich.

Zoom für geübte Technikmuffel

Der Videokonferenz-Dienst Zoom ist besonders für diejenigen geeignet, die sich bereits ein wenig mit Computern auskennen. Denn für die Einrichtung sind viele Schritte notwendig, darum kann dies nicht ohne Weiteres von jedem einzelnen Familienmitglied eigenständig erledigt werden. Falls das jedoch kein Problem ist, stellt Zoom eine sehr praktische und ebenfalls kostenlose Videokonferenz-Lösung mit sehr vielen Funktionen dar. Damit können auch in der kostenfreien Variante bis zu 100 Teilnehmer gleichzeitig an einem Meeting teilnehmen.

Allerdings gibt es bei der Gratis-Version eine große Einschränkung: Gruppenbesprechungen sind auf 40 Minuten limitiert. Anschließend müssen sich alle Teilnehmer erneut „einwählen“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Ein weiteres Highlight von Zoom ist, dass auch die kostenfreie Basic-Version HD-Videos anbietet. Während eines Video-Meetings können unter anderem schriftliche Chats geführt, der Bildschirm beziehungsweise einzelne Fenster geteilt sowie bearbeitet und die Sitzung aufgezeichnet werden. Zudem gibt es Zoom natürlich auch als App für das Smartphone.

Microsoft Teams mit vielerlei Funktionen

Microsoft Teams bahnt sich seit 2017 einen Platz auf dem Markt und bietet neben Telefonaten viele weitere Funktionen. Ähnlich wie Google Meet bietet sich die Plattform auch für Firmen beziehungsweise geschäftliche Kommunikation an. Du kannst mit Kollegen oder Gästen (diese musst du vorher einladen) chatten, aber auch deine eigenen Notizen und Anhänge speichern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Alternativ-Tipp: Das Kommunikationstool Slack bietet ebenfalls Chat-Funktionen und erlaubt Telefon- wie Videoanrufe. Das allerdings nur in der kostenpflichtigen Version.

Neben Besprechungen sind ebenfalls Telefonkonferenzen und Videotelefonate mit von der Partie. Noch vor Kurzem lag die maximal Zahl an Teilnehmern pro Besprechung bei 50. Inzwischen wurde diese jedoch auch in der kostenlosen Variante auf bis zu 100 Teilnehmer angehoben. Zudem bietet Microsoft seinen Anwendern 5 GB Cloudspeicher pro Nutzer und Funktionen wie eine Dateifreigabe, Aufgaben und Abstimmungen.