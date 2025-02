Verbrenner adé: Viele Modellreihen vor dem Aus

Den Namen Hyundai kennen die meisten Autofans in Deutschland gut. Die Marke Genesis ist hingegen weit weniger bekannt. Dabei ist Genesis sozusagen auch Hyundai. Die Premium-Tochter des koreanischen Konzerns kommt in Deutschland aber nur auf vergleichsweise geringe Verkaufszahlen, wie aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) zu entnehmen ist. Das beliebteste Modell war im vergangenen Jahr der Genesis GV70 – mit gerade einmal 591 Neuzulassungen. Da ist noch viel Luft nach oben. Entsprechend verwundert es wenig, dass Genesis in Europa jetzt mit einer überarbeiteten Strategie wachsen will.

Genesis: Reine Verbrenner fliegen raus, E-Autos und Hybride übernehmen

Ziel ist es demnach, dem eigenen Anspruch, Vorreiter im Bereich Premium-Elektromobilität zu sein, gerecht zu werden. Das hat aber in einem ersten Schritt auch zur Folge, dass das Angebot an Fahrzeugen ausgedünnt wird. Der Genesis G70, der G70 Shooting Brake und der Genesis G80, die alle über einen konventionellen Benzin- und Dieselmotor verfügen, laufen aus. Einige Fahrzeuge lassen sich aber noch aus Lagerbeständen kurzfristig bestellen. Auch dem aktuellen Flaggschiff, dem Genesis G90, steht das Aus bereits unmittelbar bevor. Es ist in Deutschland und in der Schweiz nur noch bis Mitte des Jahres zu haben, heißt es vom Hersteller.

Künftig will sich Genesis bei seinem Vertrieb in Europa vollständig auf elektrifizierte Fahrzeuge konzentrieren. Dabei sollen auch Performance-Modelle, die den Namenszusatz Magma tragen, ihren Teil zum Erfolg der Marke beitragen. Ergänzend zu E-Autos soll die Modellpalette künftig um effiziente Hybridmodelle wachsen. Ganz ausgedient hat der Verbrennungsmotor bei Hyundais Premiummarke also nicht. Nach dem Marktstart in Deutschland, in der Schweiz und in Großbritannien ist darüber hinaus eine Expansion auf weitere europäische Märkte geplant, um den Absatz von Premium-E-Autos zu forcieren. Dabei stehen drei Modelle im Fokus der Strategie. Sie sind zwar heute schon erhältlich, erhalten aber eine technische und optische Auffrischung.

Eines von drei Genesis-Modellen, die im Fokus der künftigen Vermarktung stehen: der GV60.

Drei Elektroautos stehen im Fokus der Vermarktung

Zum einen wird es demnächst eine überarbeitete Version des Genesis Electrified G80 geben. Die Business-Limousine wird ab dem zweiten Quartal 2025 mit einem längeren Radstand und höherer Reichweite angeboten. Der Genesis Electrified GV70 bekommt ein Facelift und soll ab Sommer ebenfalls mit einer höheren Reichweite überzeugen. Dazu gesellt sich mit dem Genesis GV60 das erste Modell des Herstellers, das auf einer speziell entwickelten Elektroplattform aufbaut. Es soll im Laufe des Jahres ein geschärftes Exterieur mit neuen Stoßfängern, neuen Scheinwerfern und neuen Rädern erhalten.