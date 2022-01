Ubisoft kündigt VR-Spiel basierend auf dem Notre Dame Feuer an

Simulatoren, welche mithilfe einer VR-Brille gespielt werden können, sind schon längst nichts Neues mehr. Doch nur sehr selten basieren die Spiele auf realistischen Events, wie dem Feuer von Notre Dame. Ubisoft möchte dies nun ändern.

Die Notre Dame steht in Flammen

Der Bau von Notre Dame begann im Jahr 1163 unter dem Bischof Maurice de Sully und im Jahr 1260 war die Kathedrale vollendet. Ihr Bau dauerte fast 100 Jahre, doch seit ihrer Vervollständigung gilt sie als ein Wahrzeichen von Paris. Sie gilt zudem als ein Meisterwerk der gotischen Baukunst und ist somit zu einem UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. Das Feuer, welches Notre Dame im Jahr 2019 heimsuchte, war bei Weitem nicht die erste Attacke, welche die Kathedrale standhalten musste. So war sie beispielsweise in der Vergangenheit auch Schauplatz der französischen Revolution. Doch trotz aller Angriffe steht Notre Dame noch heute.

Jetzt möchte der Regisseur Jean-Jacques Annaud, welcher auch hinter “Sieben Jahre in Tibet” steckt, das verheerende Feuer auf die große Leinwand bringen. Während der Produktion seines Films kam er nun auf Ubisoft zu. Er weiß, dass das Entwicklerstudio eine besondere Verbindung zu Notre Dame hat und wollte ihnen ein Angebot machen.

Bekämpfe das Feuer in VR

Das Projekt, an dem Ubisoft nun arbeitet, umfasst eine einstündige VR-Erfahrung, in welcher der Spieler dabei hilft, den Brand der Notre Dame zu löschen. Das Spiel orientiert sich dabei stark an Szenen des kommenden Films. Doch warum ist gerade Ubisoft das perfekte Studio, um dieses Projekt in Angriff zu nehmen?

Bereits in der Vergangenheit hat Ubisoft sich öfters mit der Notre Dame konfrontiert gesehen. So hat das Studio erstmals für “Assassin’s Creed Unity” ein dreidimensionales Modell der Kathedrale entworfen. Der Aufbau des Modells dauerte ganze 5.000 Stunden und es wurde somit auch in einem weiteren VR-Spiel von Ubisoft genutzt. Die Firma ist also durchaus vertraut mit dem komplexen Gebäude. Außerdem spendete Ubisoft direkt nach dem Feuer Geld, um bei der Restauration von Notre Dame zu helfen. Sie gaben auch Kopien von “Assassin’s Creed Unity” kostenlos an Spieler heraus.

Das Ziel des VR-Spiels ist es, als Feuerwehrmann den Brand in der Notre Dame zu bekämpfen. Dazu musst du eng mit deinen Kollegen zusammenarbeiten und auf deinem Weg durch die Kathedrale auch wichtige Relikte retten. Nur so kannst du das Feuer erfolgreich eindämmen, bevor die Uhr abläuft. Das echte Feuer brannte 2019 zwar fast 15 Stunden lang, doch schafft es Ubisoft, das Spiel auf etwa eine Stunde zu begrenzen. Die Restauration der Kathedrale wird noch lange andauern, bis heute ist sie nach dem Brand geschlossen. 2024 soll sie ihre Türen jedoch wieder öffnen, während die volle Restauration laut Schätzungen bis zu 40 Jahre dauern kann. Aktuell ist VR also eine der einzigen Möglichkeiten, Notre Dame in ihrer Schönheit zu bewundern. Sowohl das Spiel als auch der Film sollen bereits in diesem Jahr auf den Markt kommen.