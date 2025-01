Top-bewertetes Koop-Game nur für kurze Zeit kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir jede Woche eine Videospiel-Vollversion. Nachdem du dir das Spiel einmal kostenlos gesichert hast, musst du auch in Zukunft nicht dafür zahlen. Dazu reicht es, das Spiel deinem Account hinzuzufügen. Einen Account zu erstellen, ist ebenfalls kostenlos. Heute kannst du dir ein geniales Rätsel-Spiel namens „Escape Academy“ sichern. Das Spiel bleibt eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Heute kostenlos im Epic Games Store: Escape Academy

Diese Woche kannst du dir den ultimativen virtuellen Escape-Room komplett kostenlos sichern. „Escape Academy“ ist ein Spiel, in dem sich alles darum dreht, dir Zutritt zu Orten zu verschaffen, an denen du eigentlich nichts zu suchen hast. Dazu musst du anspruchsvolle Puzzles lösen, Server hacken und vieles mehr. Du kannst die Herausforderung sowohl alleine als auch mit Freunden im Koop-Modus angehen.

Escape Academy kostet dich im Epic Games Store normalerweise 16 Euro. Seit dem 16. Januar um 17:00 Uhr kannst du dir das Spiel jedoch eine Woche lang kostenlos herunterladen. Spieler haben dem Spiel eine Wertung von 4,5 von 5 Sternen verliehen, was für die Qualität des Spiels spricht. Ob Amateur oder Puzzle-Pro, hier findet jeder eine passende Herausforderung.

Escape Academy ist ein anspruchsvolles Puzzle-Spiel.

Nächste Woche kostenlos: Behind the Frame – Das schönste Bild

Nächste Woche kannst du dir ein wunderschönes, kreatives Story-Spiel komplett kostenlos im Epic Games Store sichern. Hinter „Behind the Frame: Das schönste Bild“ versteckt sich eine interaktive Geschichte, die dich in das Leben einer aufstrebenden Künstlerin versetzt. Dein Ziel ist es, dein größtes Werk zu vollenden und in einer Galerie auszustellen.

Dazu musst du nach den passenden Farben suchen und deinen Bildern leben einhauchen. In diesem Spiel bewegt sich alles nach deinem Tempo, ganz ohne Stress. Behind the Frame hat bei Steam grandiose 10 von 10 Sternen erhalten und kostet dich normalerweise etwa 11 Euro. Nächste Woche ist es kostenlos.