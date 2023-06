Tesla-Konkurrent: Kampf gegen teure Preise 

Ein Auto mit einem Verbrennungsmotor ist häufig günstiger als ein vollelektrisches Auto. Und das, obwohl die Politik Verbrennern ein Ablaufdatum verpasst hat. Doch weswegen haben Elektroautos einen solch hohen Kaufpreis? Werner Hagstolz, Professor für Markt- und Meinungsforschung, sagt in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Das liegt auf der Hand und ist zunächst dem größten Bauteil, dem Akku, geschuldet, der schon bei mittlerer Größe 10.000 Euro und mehr kostet“.

Rivian: Nicht dieselben Fehler wie in der Vergangenheit?

R1. Mit dieser Plattform kam der US-amerikanische E-Autobauer auf den Markt. Am Anfang entschied sich Rivian für hohe Preise, so wie auch Konkurrent Tesla. Jetzt soll sich das ändern. Ein neues Modell spricht häufig auch für eine neue Plattform. Mit der R2-Plattform will der Konzern in der Lage sein, E-Autos für 40.000 bis 60.000 US-Dollar anzubieten. Rivians CFO Claire McDonough erklärte auf der Deutsche Bank Global Auto Industry Conference: „Das schafft auch eine schöne Angebotsspanne für die Marke. R1 hat einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 73.000 Dollar, das liegt genau darunter.“

Die neue R2-Plattform soll sich an der Marke orientieren, sagte McDonough. Zudem sei der R2 kleiner, trotzdem sei die Abenteuer-Ästhetik weiterhin vorhanden. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen größere Schwierigkeiten, wie ein Lieferkettenproblem. Somit sei es umso wichtiger „ein gutes Zusammenspiel zwischen unserem Fertigungs- und Ingenieurs-Team, unserem Betriebs- und Produktentwicklungs-Team“ herzustellen.

Rivian: Welche Modelle bieten sie an?

Bislang bietet der Automobilhersteller nur zwei Modelle an. Bei dem Rivian R1T handelt es sich um einen Pickup-Truck mit rund 600 Kilometern Reichweite. In den USA startet der Stromer bei 73.000 Dollar. Sein Bruder, der Rivian R1S, ist ein SUV mit einer Reichweite von etwa 627 Kilometern. Dieser kostet jedoch rund 5.000 Dollar mehr und beginnt bei 78.000 Dollar. Die Markteinführung in Deutschland soll zwischen Juni und August 2023 stattfinden.