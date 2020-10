Dieses WLAN-Netz versorgt deine ganze Wohnung

Tenda Technology ist nach eigener Darstellung einer der weltweit größten Hersteller für Netzwerk- und IT-Lösungen. Neu auf dem Markt ist jetzt der Tenda Nova MW12. Dabei handelt es sich um ein WLAN-Mesh-Router-System, das es auf eine Datenrate von bis zu 2.100 Mbit/s brutto und eine Abdeckung von bis zu 500 m² bringt. Und das zu einem – im Vergleich zu ähnlichen Systemen – echten Kampfpreis.

Das Nova MW 12-Set kostet rund 300 Euro (UVP) und besteht aus drei Würfel-artigen Komponenten. Einen dieser Würfel schließt du an deinen bisherigen Router oder das Internetmodem an. Er übergibt die Daten per WLAN an die anderen Würfel, die du frei in deiner Wohnung verteilen kannst. Idealerweise sollten sie in der Nähe einer Steckdose stehen. Und natürlich nicht so weit voneinander entfernt sein, dass die Funkübertragung nicht mehr funktioniert. Tenda spricht von etwa zehn Metern Abstand als optimale Entfernung.

Tri-Band-Technologie für schnellere Datenübertragung

Nova MW 12 basiert auf der Tri-Band-Mesh-Technologie. Das heißt, dass die Geräte untereinander auf einer anderen Frequenz miteinander kommunizieren als sie es mit deinem Laptop, Smartphone oder Tablet tun. Das ist gegenüber normalen WLAN-Repeater-Systemen ein enormer Vorteil. Denn so stören sich die Funkübertragungen nicht gegenseitig. Die Folge: Die Übertragung ist deutlich schneller und stabiler. Die Verbindung zwischen den drei Würfeln erfolgt mit bis zu 867 Mbit/s.

Die drei Stationen im Set decken nach Angaben von Tenda eine Fläche von 500 m² ab. Das sollte für nahezu jede Wohnung mehr als ausreichend sein. Die Inbetriebnahme ist einfach: Schon ab Werk sind die Basisstationen vorkonfiguriert, sodass nur die Stromversorgung angeschlossen werden muss. Die optimale Position kannst du am Ende mithilfe der Tenda-WiFi-App herausfinden. Dort kannst du auch ein Gäste-WLAN oder eine Kindersicherung anlegen.

3 Gigabit-Ports pro Mesh-Würfel

Bis zu 100 Geräte kann das System gleichzeitig verarbeiten. Dabei kommen auch die in diesen Gerätekategorien selbstverständlichen Technologien wie Multi-User-MIMO, QoS, IPv6 und sogar Beamforming zum Einsatz. Dabei bündelt der WLAN-Würfel von Tenda seine Energie bei der Übertragung und sendet sie in Richtung des Gerätes, das gerade WLAN-Daten benötigt. Auch das dient am Ende einer besseren und schnelleren Datenübertragung. Eine Autopath-Selection soll dafür sorgen, dass du dich frei in der Wohnung bewegen kannst, ohne WLAN zu verlieren.

Erweiterung auf 2.000 Quadratmeter möglich

Sollten dir die drei Würfel wirklich nicht ausreichen, um deine Wohnung abzudecken, so kannst du das Nova-System übrigens auch erweitern. Bis zu zwölf Mesh-Stationen sind möglich. Das entspräche einer Fläche von 2.000 Quadratmetern, heißt es von Tenda. Solltest du schon Nova-Produkte von Tenda nutzen, kannst du diese ebenfalls weiterverwenden.

Das WLAN-Mesh-System Tenda Nova MW12 ist ab sofort als Dreier-Set zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299,99 Euro erhältlich. Alle Details dazu und ein Technik-Factsheet findest du auf der Tenda-Produktseite. Zu kaufen gibt es die verschiedenen Sets etwa bei Amazon.

