Telekom stellt Dienst ein: Diese Geräte werden nutzlos

Mit „Hallo Magenta“ versuchte die Telekom ein deutsches Gegenstück zu Amazons Alexa, Apples Siri und dem Google Assistent zu positionieren. Wie beim Echo Dot brachte sie den Sprachassistenten in kleine Lautsprecher, die in deiner Wohnung die Smart-Home-Steuerung übernehmen sollten. Sogar die Nutzung als Freisprecheinrichtung für dein Telefon zu Hause war vorgesehen. Nach der ersten Ankündigung 2018 dauerte es letztlich bis 2019, bis die ersten smarten Lautsprecher im Handel auftauchten. Jetzt, nur vier Jahre später, schaltet die Telekom das komplette System ab. Die smarten Lautsprecher werden faktisch nutzlos. Nur einem Teil der Kunden will man das Geld zurückzahlen.

Hallo Magenta – Der Smart Speaker der Telekom

Ab 30. Juni wird die Telekom ein Update für die Smart Speaker bereitstellen, das sich automatisch installieren wird. Mit ihm wird die Funktion der Speaker abgeschaltet. Sie werden sich danach nicht mehr mit deinem WLAN verbinden können. Damit funktioniert dann auch der Sprachdienst Hallo Magenta nicht mehr. Und auch der zusätzlich eingebaute Alexa-Service wird nicht mehr funktionieren. Das Einzige, was noch funktionieren soll, ist eine Nutzung der Smart Speaker als Bluetooth-Lautsprecher.

„Leider hat sich das Angebot nicht wie erhofft im Markt durchsetzen können“, heißt es von der Telekom. „Aufgrund der geringen Nutzerzahlen werden wir nicht weiter in die Sprachsteuerung über den Telekom Smart Speaker investieren.“ Auch in weiteren Anwendungen wie etwa der Smart-Home-Steuerung entfernt die Telekom die Sprachsteuerung. Geld für den Smart Speaker gibt es nur für Kunden zurück, die diesen in den vergangenen zwei Jahren – also nach dem 30. Juni 2021 – gekauft haben. Für alle notwendigen Details dazu hat die Telekom eine Webseite eingerichtet. Alle anderen Kunden gehen leer aus. Hast du den smarten Lautsprecher nur gemietet, wird dir die Telekom den Mietvertrag kündigen.