Telekom schaltet ab: Dieser Tag besiegelt das Aus für 12.000 Telefone

Wenn du noch einmal an einer Telefonzelle in Deutschland telefonieren willst, musst du dich beeilen. Denn am 30. Januar ist Schluss. An diesem Tag wird die Telekom nach und nach die noch verbleibenden 12.000 Telefonsäulen außer Betrieb nehmen. Wie schon bei der Abschaltung der Münzfunktion im November vergangenen Jahres wird es jedoch keine feste Uhrzeit geben, sondern die Abschaltung wird den Tag über verteilt erfolgen. Wie uns die Telekom mitteilte, könne es in Einzelfällen sogar sein, dass die Abschaltung erst ein oder zwei Tage später erfolge.

„Die Telefone nehmen einmal am Tag Kontakt zu einem Zentralrechner auf und ziehen sich ein bereitgestelltes Update. Dieses Update wird bereitgestellt und bezieht sich in diesem Fall auf die Akzeptanz von Karten als Zahlungsmittel“, teilte uns eine Sprecherin des Unternehmens mit. „Da jedes Telefon eigenständig und zu einer anderen Tageszeit Kontakt mit dem Zentralrechner aufnimmt, können wir nicht sagen, wann das konkret geschieht.“ Sollte eines der Telefone den Server nicht erreichen, könne das Update entsprechend erst mit Verzögerung eingespielt werden.

Doch nicht nur die Akzeptanz der Telefonkarten wird mit dem Update unterbunden, das Update wird die öffentlichen Telefone komplett lahmlegen. Es werden dann auch keine Anrufe zu 0800-Nummern oder zum Notruf mehr möglich sein. Komplett abschalten kann die Telekom die Telefone aus der Ferne aber nicht. Das erfolge manuell durch einen Mitarbeiter vor Ort. Nach und nach werden die meisten Telefonsäulen dann auch abgebaut. Einige allerdings bekommen als Small Cell ein zweites Leben. Sie sind dann als kleiner Handysendemast im Telekom-Netz aktiv.

Tschüss, Telefonzelle. Leb wohl.

Nutzung steigt zuletzt leicht an

Übrigens hat die Telekom zuletzt wieder einen leichten Anstieg bei der Nutzung der Telefonie in den Telefonzellen festgestellt. „Allerdings bei insgesamt weiterhin sehr, sehr niedrigen Beträgen“, wie eine Sprecherin betonte. „Es kann gut sein, dass einzelne Menschen alte Telefonkarten noch leer telefonieren wollen oder einfach nochmal ein Telefonat aus einem Häuschen führen möchten“, mutmaßt man bei der Telekom, die die Zellen nun aus wirtschaftlichen Gründen deaktiviert.