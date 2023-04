Tagesgeld: Weitere Banken zahlen jetzt deutlich höhere Zinsen

Ein Tagesgeld-Konto zu nutzen, kann sich wieder lohnen. Nicht nur die ING zahlt jetzt bis zu 3 Prozent Zinsen p.a. auf Tagesgeld-Einlagen, sondern auch die spanische Suresse Direkt Bank aus der Santander Gruppe und die luxemburgische Advanzia Bank. Nennenswerte Zinsänderungen hat es jüngst aber auch bei einigen weiteren Banken gegeben. So hat sich etwa der Regelzins für Tagesgeld-Einlagen bei der Comdirect auf 0,75 Prozent p.a. erhöht und für sechs Monate gibt es für Neukunden sogar einen Aktionszins in Höhe von 2,25 Prozent p.a. abzustauben. Nutzt du bei der Comdirect kein Girokonto oder Wertpapierdepot, wird zusätzlich aber eine monatliche Grundgebühr in Höhe von 1,90 Euro fällig.

Tagesgeld: 2,70 Prozent Zinsen bei MeineBank

Ganz ohne etwaige Gebühren kommt das Tagesgeld Plus Konto von MeineBank aus – eine Marke der Raiffeisenbank im Hochtaunus. Bis zu einer Summe von 100.000 Euro und für maximal vier Monate wird dein Tagesgeld-Guthaben ab sofort mit 2,7 Prozent p.a. verzinst – bei einer jährlichen Zinsgutschrift. Ab dem fünften Monat liegt der Tagesgeld-Zins bis zu einer Summe von 1 Million Euro bei 1,50 Prozent. Du profitierst bei diesem Angebot nicht nur von der deutschen Einlagensicherung, sondern auch von der Möglichkeit, einen Freistellungsauftrag zu hinterlegen.

Jetzt 2,50 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld bei der 1822direkt

Sogar sechs Monate lang ist ein neuer Aktionszins gültig, der für Neukunden jetzt bei der 1822direkt gültig ist. Das Unternehmen der Frankfurter Sparkasse zahlt ein halbes Jahr lang 2,50 Prozent Zinsen auf Tagesgeld-Einlagen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro. Ab dem siebten Monat sinkt der Tagesgeld-Zins auf 0,30 Prozent p.a., könnte im Laufe der kommenden Monate aber natürlich noch steigen. Die Zinsgutschrift erfolgt einmal jährlich; oder nach Kündigung des Tagesgeld-Kontos.

Auch NIBC Direct zahlt 2,50 Prozent Zinsen

Alternativ entscheidest du dich für das Tagesgeld-Konto der niederländischen NIBC Direct. Dort kannst du dir noch bis zum 30. Juni 2023 einen Aktionszins von ebenfalls 2,50 Prozent p.a. sichern. Ab Juli 2023 gilt nach aktuellem Stand der Dinge der reguläre Zins in Höhe von 1,15 Prozent p.a. – bei auch hier jährlicher Zinsgutschrift. Potenziell attraktiv: Es gibt keine Höchstanlagesumme. Du kannst also Geld in unbegrenzter Höhe einzahlen, um von dem Aktionszins zu profitieren. Bis zu einem Betrag von 100.000 Euro greift im Falle einer potenziellen Bankenpleite die niederländische Einlagensicherung. Das Hinterlegen eines Freistellungsauftrags ist auch bei der NIBC Direct möglich.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell 30 attraktivsten Tagesgeld-Angeboten, die du als Sparer aus Deutschland bei der jeweiligen Bank oder Versicherung per Direktanlage nutzen kannst.

Festgeld: So gibt es noch mehr Zinsen auf Erspartes

Du wünschst dir noch höhere Zinsen für dein gespartes Geld? Dann kann ein Festgeld-Konto eine gute Alternative sein. Wenn du dich für ein Festgeld-Konto mit einem Jahr Laufzeit entscheidest, sind per Direktanlage derzeit Zinszahlungen in Höhe von bis zu 3,10 Prozent p.a. möglich. Bei zwei Jahren Laufzeit ist ein Zinssatz von bis zu 3,50 Prozent p.a. drin; bei 10 Jahren Laufzeit sogar bis zu 4,10 Prozent. Allerdings solltest du eine zu lange Laufzeit bei einem Festgeld-Konto derzeit eher vermeiden.

