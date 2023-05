Tagesgeld: Erste Bank zahlt 3,35 Prozent Zinsen

Die Renault Bank direkt ist nicht mehr Spitzenreiter im großen Tagesgeld-Vergleich von inside digital. Denn ab sofort zahlt die TF Bank aus Schweden einen etwas höheren Spitzenzins: 3,35 Prozent p.a. statt 3,30 Prozent p.a. bei der Renault Bank. Dennoch kann die Bank des französischen Automobilkonzerns die attraktivere Wahl sein. Sie bietet nämlich den höheren Regelzins. Während die TF Bank nach vier Monaten nur 1,30 Prozent Zinsen p.a. zahlt, sind es bei der Renault Bank nach drei Monaten 2,30 Prozent. Insbesondere bei höheren Anlagesummen kann es sich lohnen, der Autobank den Vorzug zu geben.

Tagesgeld: Unterschiede zwischen Renault Bank und TF Bank

Beide Banken zahlen ihre Zinsen übrigens monatlich aus. Bei der TF Bank gilt der neue Spitzenzins bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 100.000 Euro. Bei der Renault Bank sind Verzinsungen mit 3,30 Prozent p.a. sogar bis zu einer Summe in Höhe von 250.000 Euro möglich. Und: Bei der Renault Bank kannst du anders als bei der TF Bank einen Freistellungsauftrag hinterlegen. Du musst dich dort also nicht um die manuelle Versteuerung deiner Zinsen kümmern, solltest du den Sparerpauschbetrag in Höhe von 1.000 Euro pro Kalenderjahr überschreiten.

Zinserhöhungen auch bei anderen Banken

Zinserhöhungen hat es jüngst aber nicht nur bei der TF Bank gegeben, sondern auch bei anderen Banken. Und die möchten wir dir an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten. Ab sofort gelten bei den folgenden Banken und Brokern die folgenden neuen Konditionen aufs Tagesgeld:

Suresse Direkt Bank: 3,30 Prozent p.a. für sechs Monate, anschließend 2,00 Prozent p.a.

Consorsbank: 3,20 Prozent p.a. für sechs Monate, anschließend 0,60 Prozent p.a.

S Broker: 2,90 Prozent p.a. für sechs Monate, anschließend 1,25 Prozent p.a.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir eine Übersicht zu den aktuell 30 besten Tagesgeld-Angeboten, die du als Sparer in Deutschland nutzen kannst. Wir zeigen dir dabei nur Angebote, die du per Direktanlage und mindestens unter Berücksichtigung der gesetzlichen staatlichen Einlagensicherung nutzen kannst.

Festgeld als Alternative zum Tagesgeld

Alternativ zu einem Tagesgeldkonto kannst du dich auch für ein Festgeld-Angebot entscheiden. Dann legst du dein Geld für einen von dir gewählten Zeitraum fest an, kannst während dieser Zeit nicht mehr darüber verfügen, bekommst aber im besten Fall höhere Zinsen ausgezahlt. Bei einem Jahr Laufzeit sind aktuell bis zu 3,40 Prozent drin, bei zwei Jahren sogar bis zu 3,60 Prozent. Eine längere Laufzeit ist derzeit nicht empfehlenswert. Und auch vor betrügerischen Festgeld-Angeboten, die eine sehr viel höhere Rendite in Aussicht stellen, solltest du auf der Hut sein.

