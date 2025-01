Stromspeicher: 226 Gigawatt wollen ans Netz Matthias Wellendorf 3 Minuten

Die Dunkelflaute Ende letzten Jahres, bei der ein nur lauer Wind und dicke Wolken für wenig regenerative Energie in den Netzen und explodierende Preise an der Börse gesorgt hat, verdeutlichte den Bedarf an großen Speichern. Nun soll der Bau der Container-großen Akkus an Fahrt aufnehmen.