Strompreise steigen ab Januar für Millionen Kunden: Jetzt handeln!

Es sind gleich zwei Dinge, die in den kommenden Wochen und Monaten auf alle Stromkunden zukommen und die dafür sorgen werden, dass die Strompreise teils deutlich steigen könnten. So hat die Bundesregierung entschieden, dass die Strompreisbremse auslaufen soll und dafür sorgen, dass viele Kunden mehr zahlen müssen. Und als ob das noch nicht genug wäre, heben zahlreiche Stromnetzbetreiber auch noch die Netzentgelte an, die alle Stromanbieter zahlen müssen. Allein bei den Netzentgelten ergibt sich in einigen Regionen Deutschlands eine signifikante Erhöhung. In Bremen beispielsweise steigen die Kosten um etwa 18 Prozent. Bundesweit liegen die Erhöhungen bei mehr als 10 Prozent. Da diese Entgelte ungefähr ein Viertel des gesamten Strompreises ausmachen, müssen Kunden auch hier mit größeren Preissteigerungen rechnen.

Strompreise werden steigen – Spezialtarife schützen vor hohen Kosten

Das alles wird dafür sorgen, dass sich die Strompreise teils drastisch bewegen werden – und zwar noch oben. Experten gehen davon aus, dass die Preise ohnehin langfristig steigen werden. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich vor noch weiter steigenden Stromkosten abzusichern. Daher solltest du unbedingt die Möglichkeit nutzen, deinen Stromanbieter zu wechseln. Damit kannst du die Kosten, die du monatlich hast, deutlich senken. Der Grund: Die Preise sind in den vergangenen Monaten nach der Energiekrise deutlich gefallen und du kannst jetzt noch günstige Tarife abschließen, die dann auch noch Bestand haben, wenn die Preise wieder anziehen.

Beim Wechselservice von remind.me bekommst du darüber hinaus exklusive Spezialtarife mit attraktiven Boni. Diese bekommst du nicht am freien Markt oder auf Preisvergleichsseiten. Durch diesen Extra-Bonus kannst du dir so einen effektiv günstigen Arbeitspreis sichern und so den steigenden Kosten entgegenwirken. remind.me leitet deinen Wechsel bereits bis zu sechs Monate im Voraus ein, auch wenn du dich noch in einer Mindestvertragslaufzeit bei deinem aktuellen Stromversorger befinden solltest. So profitierst du unmittelbar nach Auslaufen deines Stromvertrages von den aktuell noch verfügbaren günstigen Tarifen.

remind.me-Wechselservice hilft kostenlos beim Sparen

Mehr noch: Bei remind.me musst du dich nicht selbst mit dem Wechsel beschäftigen. Die Experten dort finden für dich den besten Stromtarif, kümmern sich um alle Formalitäten und schützen dich so vor steigenden Kosten. So hast du keinen Wechselstress, keine aufwendigen Vergleiche und die Experten übernehmen den kompletten Anbieterwechsel für dich. Und das Beste ist: Der Service ist für dich kostenlos.

Zudem musst du keine Angst haben, in eine Preisfalle zu tippen. Denn die Experten von remind.me übernehmen auch in den Folgejahren deinen Anbieterwechsel in den bestmöglichen Tarif am Markt und reagieren, sollte dein Anbieter seine Strompreise erhöhen. So profitierst du immer von den besten Angeboten am Markt – ganz automatisch.