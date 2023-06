Strompreise sinken: Diese Anbieter sind jetzt wieder günstiger

Die Börsenpreise für Strom und Gas sind so niedrig wie seit über einem Jahr nicht. Das ist gut für dich, denn so sind zahlreiche Anbieter in der Lage, ihre teils hohen Preisen wieder zu senken. Nach Angaben des Preisvergleichers Check24 haben allein seit Jahresbeginn über 200 Grundversorger ihre Preise für Strom und Gas gesenkt. Dennoch liegen in der Grundversorgung noch 90 Prozent der Gastarife über der Preisbremse, beim Strom sind es 76 Prozent. Das heißt aber nicht, dass du nicht sparen kannst. Denn insbesondere die Strompreise sind je nach Region und Anbieter wieder auf einem Niveau angekommen, dass es zuletzt vor der Energiekrise, also im Jahr 2021, gab.

Grundversorger erhöhen Strompreise eher als dass sie senken

99 Grundversorger haben seit Anfang des Jahres ihre Strompreise gesenkt, heißt es von Check24. Davon profitieren rund 3,6 Millionen Haushalte. Die Senkungen betragen demnach im Schnitt fünf Prozent im Vergleich zum Beginn des Jahres. Bei einem Verbrauch von 5.000 kWh sind das 111 Euro, heißt es von Check24. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Denn 85 Grundversorger haben ihre Preise auch erhöht. Hiervon sind nach Angaben der Preisvergleicher 4,9 Millionen Haushalte betroffen, die im Schnitt stolze 24 Prozent mehr zahlen müssen. Das sind Mehrkosten von durchschnittlich 425 Euro.

Der Grund: Die Grundversorger kaufen ihren Strom in der Regel langfristig ein. Das heißt, dass der Strom, den sie jetzt beziehen, schon vor einem halben Jahr oder sogar einem Jahr eingekauft wurde. Damals waren die Strompreise an der Börse jedoch enorm hoch. Und auch, wenn die Börsenpreise inzwischen gesunken sind, gelten die damals abgeschlossenen Verträge. Umgekehrt konnten die Grundversorger die Preise lange niedrig halten, während die Stromdiscounter, die kurzfristig einkaufen, die Preise 2022 stark erhöhen mussten. So erklärt sich auch, dass beispielsweise der Stromgigant Eon jetzt angekündigt hat, die Preise für die Grundversorgung zu reduzieren – aber erst ab 1. September. Die Strompreise dort sollen um 18 Prozent fallen.

Alternativanbieter so günstig wie seit Herbst 2021 nicht mehr

Der durchschnittliche Preis bei alternativen Anbietern lag im Mai beim Check24-Musterhaushalt mit 5.000 Kwh bei 33,1 Cent pro Kilowattstunde. Das wiederum ist so wenig wie seit Herbst 2021 nicht mehr. Im Vergleich: In der Grundversorgung sind es im Schnitt 43,3 Cent. Ein Wechsel zu einem Alternativanbieter könne so beim Musterhaushalt mehr als 500 Euro im Jahr sparen.

Wichtig ist, dass du bei einem Wechsel zu einem alternativen Anbieter einen seriösen Stromanbieter findest. Denn der Blick ins vergangene Jahr hat gezeigt, dass du bei unseriösen Anbietern oftmals schnell im Regen stehst, wenn die Strompreise an der Börse in die Höhe schießen. Wir empfehlen dir hier unseren Partner remind.me. Hier kümmern sich Experten um deinen Stromvertrag und sorgen dafür, dass du stets in einem günstigen Stromtarif bist. Dort überwacht man auch die Vertragsbeziehung und reagiert, sollte ein Anbieter seine Preise erhöhen. Zudem hat remind.me nach eigenen Angaben Zugriff auf Tarife, die du bei den öffentlichen Vergleichsseiten nicht bekommst.