Sparkasse löst Alarm aus: Das sollten Kunden plötzlich auf keinen Fall tun

Die Sparkasse dreht seit einiger Zeit an so mancher Stellschraube. Einerseits werden Konten teurer und tausende Kunden erhalten Kündigungen. Andererseits hat die Sparkasse in jüngster Vergangenheit die EC-Karte ersetzt. Nutzer der neuen Sparkassen-Card bekommen gleich fünf neue Funktionen, die wir dir hier zeigen. Die neuen Features geben vor allem in puncto Sicherheit ein gutes Gefühl. Denn: Ein Kartenmissbrauch lässt sich vermeiden oder zumindest schneller erkennen. Aus einem ganz anderen Grund warnt die Sparkasse jetzt aber all ihre Kunden.

Sparkasse warnt vor Kontoräumung

Ob Überweisungen online vornehmen, ohne in eine Filiale gehen zu müssen oder ein Blick auf das Guthaben auf dem Girokonto: Online-Banking hat das Verhältnis der Kunden zu ihrer Bank verändert. Das sorgt nicht nur dafür, dass immer mehr Filialen verschwinden – und mit ihnen auch die Geldautomaten. Auch Diebe haben sich umgestellt. Bargeld stehlen war gestern. Heute plündern Betrüger das Konto online. Und davor warnt jetzt auch die Sparkasse.

In einer Mitteilung an Kunden erklärt das Finanzinstitut, dass derzeit betrügerische E-Mails im Namen der Sparkasse im Umlauf sind. Unter dem Vorwand einer vermeintlich notwendigen App-Aktivierung aufgrund der Ablösung von smsTAN, versuchen Betrüger Kunden zum Aufruf einer betrügerischen Internetseite zu bewegen. Auf der Website soll man die Zugangsdaten zum Online-Banking und die Telefonnummer eingeben. Zudem wird man aufgefordert, den PhotoTAN-Aktivierungsbrief hochzuladen.

„Sichere App noch nicht aktiviert“

In der Mail ist die Rede davon, dass man die „neue, sichere App noch nicht aktiviert“ habe. Doch wer genau hinsieht, findet Indizien dafür, dass es sich hier um einen Phishing-Versuch handelt. So hat die Mail etwa keine Betreffzeile, die Ansprache wechselt vom „Sie“ zum „Du“ und der Text enthält Fehler im Satzbau. Doch nicht jeder erkennt das sofort und tappt in die Falle. Hat man seine Daten bereits auf der falschen Internetseite eingegeben, sollte man sich umgehend bei der Sparkasse melden und den Zugang zum Online-Banking sperren lassen. Im Allgemeinen sollte man immer skeptisch sein, wenn man in einer Mail aufgefordert wird, seine Zugangsdaten irgendwo einzugeben.