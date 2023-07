Sparkasse: Geld abheben nicht mehr kostenlos – So teuer ist es jetzt

Rund 40 Millionen Bankkunden haben ein Girokonto bei der Sparkasse. Ob eine Kontoführungsgebühr für das Konto, Gebühren für Kontoauszüge und Bargeldeinzahlungen oder Kosten, die für eine Überweisung fällig werden: Viele Sparkassen-Kunden werden mit Gebühren überschüttet. Selbst für das Einrichten eines Dauerauftrags verlangt so manche Sparkasse Geld. Nun kommt es aber noch dicker. Wer am Geldautomaten der Sparkasse Geld abhebt, muss künftig dafür bezahlen.

Geld abheben an Automaten der Sparkasse kostet jetzt Geld

Schon seit Jahren wird es für Kunden der Sparkasse immer teurer. Mehr Gebühren und kaum Zinsen sorgen hier und da dafür, dass so mancher Kunde sein Girokonto kündigt und zu einer anderen Bank flieht. Vor Kurzem gab es auch heftige Kritik seitens der Verbraucherzentrale. Doch all das hindert die Sparkasse nicht daran, immer mehr Gebühren zu verlangen. Ab dem 24. Juli werden Neukunden der Sparkasse München mit einem neuen Kontomodell konfrontiert, das ab dem 1. Oktober auch für Bestandskunden gilt.

Die neuen Konto lässt sich per Baukastensystem zusammenstellen. Was innovativ klingt, kann Kunden der Sparkasse aber viel Geld kosten. So werden für das günstigste Konto-Modell monatlich 2,95 Euro fällig. Doch die Kontoführungsgebühren sind erst der Anfang. Für die Sparkassen-Card will das Finanzinstitut mindestens 15 Euro pro Jahr sehen. Mehr noch. Wer mit der EC-Karte bezahlt, muss 49 Cent pro Bezahlvorgang berappen. Diese Summe wird auch fällig, wenn Geld aufs Konto kommt oder per Lastschrift abgeht. Und dann kommt es noch dicker: Kunden, die Geld an Geldautomaten der Sparkasse abheben, müssen ebenso 49 Cent pro Vorgang zahlen. Immerhin sind Überweisungen per Online-Banking kostenlos.

Das ist der Grund

Die Sparkasse wird Kunden schriftlich über die Änderungen, die sie persönlich betreffen, informieren und ihre Zustimmung hierfür erbitten, heißt es. Als Grund für die bevorstehenden Änderungen gibt man an, dass sich die Verhaltensweisen und Gewohnheiten vieler Kunden geändert hätten. Girokonten werden über alle Kontomodelle hinweg überwiegend digital genutzt, gleichzeitig ist die Nutzungsintensität der Konten sehr unterschiedlich. Wohl auch ein Grund dafür, weshalb immer mehr Filialen und mit ihnen auch Geldautomaten verschwinden.